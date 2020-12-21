Makyajlı Hyundai Kona Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

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Üç ay önce resmi olarak tanıtılan makyajlı Hyundai Kona Türkiye'de satışa sunuldu. Yepyeni tasarımı, 48V hafif hibrit desteği ve N Line donanımıyla dikkat çeken makyajlı Hyundai Kona fiyatı 281.000 TL'den başlıyor.

Makyajlı Hyundai Kona'nın yeni ön tasarımı sportif detaylar ve göz alıcı plastik eklentilerle öne çıkıyor. Üst kısımdaki uzatılmış motor kaputu, Kona'ya güçlü bir görünüm verirken aynı zamanda orta ızgaranın üzerinde keskin bir şekilde bitiyor. Geliştirilmiş LED gündüz sürüş lambaları ise daha dar ve etkileyici bir görünüm sağlıyor. Aşağıya doğru uzanan tampon da plastik çamurluk parçalarına yumuşak bir şekilde bağlanıyor. Makyajlı Kona, boyutları itibariyle önceki versiyona göre 40 mm daha uzun ve daha geniş. Bu artışla beraber daha şık ve dinamik bir görünüm sunuyor.

Yeni Kona N Line

Bu yeni ürün geliştirmesi ile birlikte Kona, 2021 Ocak'tan itibaren ilk kez bir N Line versiyonuyla da satışa sunulacak ve sürüş keyfi ile duygusal bir görünümü birleştirecek. Kona N Line, sportif ön ve arka bölümü, gövde rengi kaplamaları ve özel elmas kesim jant tasarımıyla öne çıkıyor.

Kona N Line'ın ön tarafı, ön tamponun dinamik özellikleriyle karakterize ediliyor ve plastik çamurluk kaplamalarının gövde rengiyle bütünleştiriliyor. Makyajlı Kona'nın tampon altı parçası, N Line versiyonunda daha sportif bir görünüm için daha alçakta konumlandırılan bir difüzör ile değiştirilmiş. Daha büyük, daha geniş hava girişli bu arka tampon, benzersiz tasarımıyla diğer kardeşlerinden farklı görünmesini sağlıyor. Ayrıca, sağ tarafa konumlandırılan çift çıkışlı son susturucu da sportif havayı devam ettiriyor. Arka köşelerde de daha iyi hava akışı için N tarzı kanatlara yer verilmiş. Bu arada makyajlı Kona, 10 adet gövde rengi ve siyah iç mekan rengiyle geliyor.

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Makyajlı Hyundai Kona'nın iç mekanı öncekinden daha sportif ve daha modern bir görünüm ifade edecek şekilde tasarlanmış. Aracın gövdesindeki şıklık ve aktif bir yaşam tarzına sahip müşterilerin ilgisini çekecek sağlam duruş, kabinde de rafine bir görünümle devam ediyor. Bu görsel değişim, teknolojik donanımlarla sağlanırken aynı zamanda algılanan kalite düzeyi de artmış oluyor.

Yeni konsol alanı, yatay yerleşimi vurgulamak için gösterge panelinden ayrılmış. Gösterge paneli, daha teknolojik ve daha ferah bir atmosfer yaratmak için geniş ve havadar görünüm sunuyor. Müşteri talepleri doğrultusunda, elektrikli park freni donanım tablosundaki yerini alırken ayrıca yeni ortam ambiyans aydıntlatma teknolojisi de orta bardak tutucuyu, yolcu ve sürücü yan ayak bölmesini aydınlatarak aracın sportif ve modern yaşam tarzı karakterini vurguluyor.

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Hoparlörlerin etrafındaki yeni halkalar ve alüminyum kaplamalı hava delikleri de daha yüksek bir kalite ve zarafet seviyesi oluşturuyor. Bununla beraber, arka koltuktaki yolcular için konforu artıran USB bağlantı noktası da özellikle uzun süreli yolculuklarda mobil cihazların rahatlıkla şarj edilmesine olanak sağlıyor. İlk kez Yeni i20'de karşımıza çıkan 10,25 inçlik dijital bilgi ve eğlence ekranı, makyajlı Kona’da da Elite donanım seviyesinde sunuluyor. Yüksek kaliteli bu ünite, bölünmüş ekran işlevi ve Bluetooth bağlantısı ile birlikte sunuluyor. Hyundai Kona ayrıca, daha alt donanım seviyelerinde ise 8 inç bilgi ekranı sunuyor.

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Yenilenen Kona, Eco, Comfort ve Sport olmak üzere 3 farklı sürüş moduna sahip. Bu özelliği sayesinde farklı sürüş keyifi sunarak kullanıcısına üstün bir deneyim yaşatmış oluyor. Seçilen sürüş modu aynı zamanda 10.25 inçlik supervision gösterge bilgi ekranı ile entegre oluyor ve ekranın grafik temasını da değiştiriyor.

Makyajlı Hyundai Kona, konfor donanımlarının haricinde güvenlik ve sürüş destek özellikleriyle de dikkat çekiyor. Şerit ve Yol Takip Asistanı, Ön Çarpışma Önleme Yardımcısı gibi aktif güvenlik önlemleri, giriş seviyesi donanım paketleri de dahil olmak üzere Kona’da standart olarak sunuluyor.

Yenilenen Motorlar ve Yeni Süspansiyon Sistemi

Hyundai KONA, hem sportif hem de çevre dostu üç yeni motor seçeneği ile geliyor. Kona’daki 136 beygirlik 1.6 litrelik dizel motor, yeni eklenen 48V hafif hibrit teknolojisi sayesinde bir önceki modele oranla yaklaşık yüzde 10 yakıt ekonomisi sağlıyor. Yenilenen dizel motoru ile Kona, performansı kadar verimli yakıt tüketimiyle de öne çıkıyor.

1.6 litrelik benzinli motor ise ürettiği 198 beygir güç ile Hyundai Kona’yı sınıfının en güçlü otomobili yapıyor. Turbo beslemeli bu motoru sayesinde 0'dan 100 kilometre hıza 7.7 saniyede çıkan Kona, güç ve performans bekleyen kullanıcıların ilgisini çekiyor.

Daha ekonomik bir motor seçeneği isteyen kullanıcılar ise artık 7 ileri DCT şanzımanla gelen 1.0 litrelik benzinli motoru tercih edebilirler. 120 beygir güç üreten Turbo beslemeli bu motor, 100 km’de yalnızca 5.3 litre yakıt tüketerek dizel motora bir alternatif sunmuş oluyor.

Yeni KONA, selefine kıyasla daha yumuşak bir sürüş için bir dizi yürüyen aksam güncellemesine de tabi tutulmuş. Süspansiyon, Kona’nın sportif karakterini bozmadan, sürüş konforunu iyileştirmek için yeniden ayarlanmış. Yayların ve amortisörlerin yanında, daha iyi sürüş konforu ve daha iyi ses izolasyonu için stabilizatör çubukları değiştirilmiş.

Dört farklı donanım seviyesi

Yeni KONA, “Style”, “Smart”, “Elite” ve “N Line” olmak üzere üzere dört farklı trim seviyesine sahip. KONA 1.0 litre T-GDI ve 7DCT şanzıman kombinasyonu sadece Style trim seviyesi ile sunulurken daha yüksek konfor için Smart, Elite ve N Line trim seviyelerini seçmek gerekiyor.

Makyajlı Hyundai Kona fiyat listesi şöyle:

Model Fiyat 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli) 281.000 TL 1.6 T-GDI 7 ileri DCT Smart (Benzinli) 313.000 TL 1.6 T-GDI 7 ileri DCT N Line (Benzinli) 345.000 TL 1.6 CRDi 48V 7 İleri DCT Style (Dizel) 317.000 TL 1.6 CRDi 48V 7 İleri DCT Elite (Dizel) 358.000 TL

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