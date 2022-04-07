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    Makyajlı Hyundai Palisade'in ipucu görselleri paylaşıldı

    2018 yılında tanıtılan ve ABD pazarının sevilen SUV modellerinden biri olan Hyundai Palisade için yenilenme vakti geldi. Kapsamlı bir makyaj operasyonuna hazırlanan Hyundai, yeni görseller paylaştı.
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    Makyajlı Hyundai Palisade'in ipucu görselleri paylaşıldı
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    Eski/Yeni

    Hyundai, Kuzey Amerika pazarındaki büyük SUV modeli Palisade'i makyajlamaya hazırlanıyor. Makyajlı 2022 Hyundai Palisade'in önümüzdeki hafta düzenlenecek New York Uluslararası Otomobil Fuarı'nda tanıtılması planlanıyor.

    Koreli üretici, yenilenen Palisade'in tasarımına ilişkin ipucu görselleri paylaştı. Bu noktada ön bölümün büyük oranda yenilendiğini söylemek mümkün. Bu alanı domine eden büyük panjur, mevcut kasadakine göre daha köşeli tasarıma ve şirketin 'parametric shield' adını verdiği detaylara sahip. LED aydınlatma unsurları ve tampon kısmı da yenilenen Palisade'in makyajlı haliyle daha modern bir görünüme kavuşacağı söylenebilir.

    Makyajlı Hyundai Palisade'in ipucu görselleri paylaşıldı
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    Palisade'in profilden bir parçasının yer aldığı görselde ise büyük SUV'un yeni çok kollu jantları göze çarpıyor. Arkada veya iç mekanda yapılan değişiklikleri henüz göremiyoruz. Ancak yaşam alanında da yeni direksiyon simidi, gösterge paneli ve multimedya ekranı gibi dokunuşlar dahilinde kapsamlı bir yenilik yapılması bekleniyor.

    Hyundai Palisade'in kaputu altında 291 beygirlik 3.8 litre V6 ünite bulunuyor. Makyajla birlikte bu seçeneğin değişmesi beklenmiyor. 7 kişilik büyük SUV'un fiyatı 34.595 dolardan başlıyor. Makyajlı Palisade'in fiyatı da bunun biraz daha üzerinde olacaktır.

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    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    K
    koçari 6 saat önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

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