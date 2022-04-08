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    Makyajlı Kia Telluride'ın ipucu görselleri paylaşıldı

    Dış tasarımında yeni eklenecek olan X-Pro versiyonuyla daha sert bir görünüm sunmaya hazırlanan makyajlı 2022 Kia Telluride'ın yaşam alanı da daha modern ve teknolojik olarak karşımıza çıkacak.
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    Makyajlı Kia Telluride'ın ipucu görselleri paylaşıldı
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    2019 yılında piyasaya sürülen Kia Telluride için tazelenme vakti geldi. Koreli üreticinin 7 kişilik büyük SUV modeli için paylaşılan ipuçlarına göre özellikle iç mekanda kapsamlı bir değişim göreceğiz.

    Makyajlı Kia Telluride'ın silüetini gösteren karanlık görsele baktığımızda, 'tiger nose' adı verilen panjurdaki desenlerin ve onu saran çerçevenin yenilendiği göze çarpıyor. Mevcut kasada, panjurun üzerinde geniş bir Telluride yazısı görüyoruz. Makyajla birlikte bu detay ortadan kalkacak gibi görünüyor. Bunun yanı sıra farların ve tampondaki detayların da yenilenmiş olduğu dikkat çekiyor. Arka bölümde de muhtemelen değişiklikler olacak ama onları henüz göremiyoruz.

    Makyajlı Kia Telluride'ın ipucu görselleri paylaşıldı
    Tam Boyutta Gör

    Yenilenen Telluride'ın iç mekanı artık daha modern görünecek. Genel tasarım aynı gibi görünüyor fakat dört kollu direksiyon simidinin arkasındaki ekranlar tıpkı yeni Sportage'daki gibi tek bir kavisli panel üzerinde birleştirilmiş. Konsoldaki üç katmanlı yapı devam edecek ancak ortadaki ahşap trimden vazgeçilmiş olabilir. Orta konsolda tutamaçlar ve onların üzerindeki düğmelerin aynı kaldığını görülüyor fakat vites topuzu yerine küçük bir döner düğme gelmiş olabilir. 

    Koreli üreticinin belirttiğine göre, Telluride, 7 ve 8 koltuk seçeneklerinin yanı sıra dört tekerlekten çekiş opsiyonuyla sunulmaya devam edecek. Makyajla gelen en büyük yeniliklerden biri de X-Pro versiyonu olacak. Markanın diğer SUV modellerinden aşina olduğumuz bu versiyon, araca daha sert ve güçlü bir görünüm katıyor diyebiliriz. SUV'un kalbindeki 3.8 litre V6 ünitenin değişmesi ise beklenmiyor.

    2022 Kia Telluride, önümüzdeki hafta New York Uluslararası Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkacak. Aynı fuarda makyajlı Palisade'ı da göreceğiz. Kia Telluride'ın tıpkı kardeşi Palisade gibi Kuzey Amerika pazarında satıldığını da hatırlatalım.

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    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    C
    croissantbaseball123 14 saat önce

    Maalesef kaçınılmazdı

    K
    koçari 1 gün önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

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