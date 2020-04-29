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    Makyajlı Mitsubishi Space Star Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Makyajlı Mitsubishi Space Star, yenilenen tasarımı, teknolojileri ve ekonomik motoruyla yetkili satıcılarda yerini aldı. Yeni Space Star, markanın Dynamic Shield isimli tasarım diliyle dikkat çekiyor.
    20 dk.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Makyajlı Mitsubishi Space Star Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
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    Makyaj operasyonundan geçirilerek yenilenen Mitsubishi Space Star Türkiye’de satışa sunuldu. Yeni tasarımı, teknolojileri ve ekonomik güç ünitesiyle dikkat çeken makyajlı Mitsubishi Space Star fiyatı 127 bin 900 TL’den başlıyor.

    Makyajlı Mitsubishi Space Star, markanın Dynamic Shield olarak adlandırdığı, L200 ve yeni ASX modellerinde de kullanılan yeni tasarım diliyle şekillendi. Ön camdan itibaren değiştirilen ön yüzün tamamı, kaput, kanatlar, tampon ve ızgaranın kaslı gövdesine ek olarak yenilenen far sistemi, makyajlı Mitsubishi Space Star’daki değişimler arasında yer alıyor.

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    Arkada ise büyütülen ve şık bir stil kazanan tampon, otomobilin daha hacimli ve daha yere yakın görülmesini sağlarken; LED arka farların yeni tasarımı 2020 Space Star'ın arka gövdesinde modern bir görünüm sunuyor. Yüksek konumlu stop lambalı uzun tavan spoyleri, Space Star’ın sportif görünümüne ve aerodinamik yapısına katkıda bulunuyor. 15 inç çaplı jantlar da standart donanımda yer alıyor.

    Makyajlı Mitsubishi Space Star Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
    Tam Boyutta Gör

    İç mekanda karbon detayların yer aldığı araçta, yüksek kontrastlı göstergeler ve geliştirilmiş multimedya sistemi yeni Space Star'ın iddialı görünümünü iç mekanda da sürdürüyor. Makyajlı Mitsubishi Space Star; yeni metalik kum sarısı, elmas beyaz renklerine ek olarak metalik kırmızı, deniz mavisi, titanyum gri, yıldız grisi, kosmos siyah ve şiraz kırmızısı gibi canlı renklerle satın alınabiliyor.

    Makyajlı Mitsubishi Space Star ülkemizde yalnızca 1.2 litre hacimli atmosferik motor ve INVECS-III CVT şanzımanla satılıyor. Mitsubishi Motors’un MIVEC değişken valf zamanlama sistemi ile donatılmış 3 silindirli motor, 80 beygir güç ve 106 Nm tork üretebiliyor. Space Star lansmana özel 36.000 TL’ye, 12 ay, %0.69 faiz oranıyla sahiplerini bekliyor.



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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    ezicioyuncu (Bora ) 2 dk.
    Yillarin mitsubishi si ne hale geldi her gecen sene nasil daha rezil bir tasarıma sahip araba üretebilirler ki..
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    nikony 10 dk.
    Çok çirkin. Para verip alanı Allah affetsin.
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    deoks 11 dk.
    1.2 lt atmosferik 80 hp. Elektrikli bisikletten hallice bu arabanın 127 binden satılması ne acı.
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