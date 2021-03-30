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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Volkswagen'den Avrupa'ya yeni coupe SUV model geliyor: Volkswagen Taigo

    Şirketin Brezilya'daki başarılı modeli Nivus'un temelleri üzerine inşa edilecek olan yeni Volkswagen Taigo, B segmentinde yer alan, coupe tasarımlı bir küçük SUV olarak karşımıza çıkacak.
    30 Mart 2021, 14:20 (2 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Volkswagen'den Avrupa'ya yeni coupe SUV model geliyor: Volkswagen Taigo
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    Otomotiv dünyasında SUV ve crossover çılgınlığı devam ederken, markalar da ürün gamını tüketicinin ilgisinin yoğun olduğu yönde çeşitlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Alman marka da yeni Volkswagen Taigo ile karşımızda.

    Alman otomotiv devi, küçük SUV atağının yeni adımı olan Volkswagen Taigo'nun gövde tasarımına ilişkin ilk ipucu görsellerini paylaştı. Şirketin Brezilya'daki başarılı modeli Nivus'un temelleri üzerine geliştirilen Taigo, Avrupa pazarında satışa sunulacak. Araçla ilgili henüz çok bir bilgi yok fakat görsellerden anlaşıldığı kadarıyla sportif bir SUV Coupe olarak karşımıza çıkacak.

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    Paylaşılan görsellere baktığımızda yeni Volkswagen Taigo'nun Nivus'a fazlasıyla benzediğini görebiliyoruz. Ön kaput üzerindeki çizgiler, aydınlatmalar ve panjur tasarımı iki modelde de oldukça benzer. Farklı olarak Taigo'nun panjuruna LED şerit eklenmiş gibi görünüyor. Ayrıca tampon kısmı da Brezilyalı kardeşine kıyasla daha sportif görünüyor fakat görseller çizim olduğu için bu da bizi yanıltıyor olabilir.

    Volkswagen'den Avrupa'ya yeni coupe SUV model geliyor: Volkswagen Taigo
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    Yeni Volkswagen Taigo'nun motor yelpazesi ekonomik TSI ünitelerden oluşacak. LED farların standart olarak sunulacağı SUV Coupe model, tamamen dijital kokpiti ve gelişmiş sürüş asistan sistemleriyle dikkatleri üzerine çekecek. Volkswagen Taigo, Avrupa pazarı için İspanya'daki Pamplona tesislerinde üretilecek.

    Yeni Volkswagen Taigo'nun bu yaz resmi olarak tanıtılması ve 2021 yılı sona ermeden satışa sunulması planlanıyor. Taigo'yu Türkiye yollarında görmemiz 2022 yılının ilk çeyreğini bulacak. 



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    L
    lterlemez 3 saat önce

    Güzel fikir...

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    E Elektrikliarabasever 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen oly1786
    VW hayali kuracak kadar düşürdüler bizi yakında Dacia almayı hayal edeceğiz
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    frudi (ferdi istanbul) 27 dk. ( Mesaj Silindi )
    Türkiyedeki ötv ve vergilerle bunun adı dayiyo olur
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    M mustafakerem435 37 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Tasarım başarılı
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    Limelar 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    polonun dodikleri genişletip, keko jantı taktıktan sonra lastik inceltmişler.

    bundan olsa olsa cyberpunk denen çöp oyunun çöp arabalarından biri olur.
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    Dr.GU (G.U. ) 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Tipi fena değil
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    xamaximax 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    polo cross sanki yan kapı ütü çizgilerine bakarsak
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    haberelectro 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    leş
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    homebird (Bilen BİLİR) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ben de SUV kullanıyorum ama şu Coupe SUV dedikleri ucube nedir yahu! Ne deve, ne kuş :D
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    -Nomad- (no name) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    VW'nin yeni sloganı "Otomobillere Ölüm".
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    oly1786 (caner nebi) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    güzelmiş be, 3-5 dakika hayalini kurdum.
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    E Elektrikliarabasever 2 sa. ( Mesaj Silindi ) oly1786
    VW hayali kuracak kadar düşürdüler bizi yakında Dacia almayı hayal edeceğiz
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