Volkswagen'den Avrupa'ya yeni coupe SUV model geliyor: Volkswagen Taigo

Tam Boyutta Gör

Otomotiv dünyasında SUV ve crossover çılgınlığı devam ederken, markalar da ürün gamını tüketicinin ilgisinin yoğun olduğu yönde çeşitlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Alman marka da yeni Volkswagen Taigo ile karşımızda.

Alman otomotiv devi, küçük SUV atağının yeni adımı olan Volkswagen Taigo'nun gövde tasarımına ilişkin ilk ipucu görsellerini paylaştı. Şirketin Brezilya'daki başarılı modeli Nivus'un temelleri üzerine geliştirilen Taigo, Avrupa pazarında satışa sunulacak. Araçla ilgili henüz çok bir bilgi yok fakat görsellerden anlaşıldığı kadarıyla sportif bir SUV Coupe olarak karşımıza çıkacak.

İlginizi Çekebilir

Renault Arkana'nın Avrupa macerası başlıyor: İşte fiyatı ve özellikleri

Ayrıca Bkz. "Elektrikli Kia EV6 tanıtıldı: 577 beygirlik GT versiyon ve daha fazlası"

Paylaşılan görsellere baktığımızda yeni Volkswagen Taigo'nun Nivus'a fazlasıyla benzediğini görebiliyoruz. Ön kaput üzerindeki çizgiler, aydınlatmalar ve panjur tasarımı iki modelde de oldukça benzer. Farklı olarak Taigo'nun panjuruna LED şerit eklenmiş gibi görünüyor. Ayrıca tampon kısmı da Brezilyalı kardeşine kıyasla daha sportif görünüyor fakat görseller çizim olduğu için bu da bizi yanıltıyor olabilir.

Tam Boyutta Gör

Yeni Volkswagen Taigo'nun motor yelpazesi ekonomik TSI ünitelerden oluşacak. LED farların standart olarak sunulacağı SUV Coupe model, tamamen dijital kokpiti ve gelişmiş sürüş asistan sistemleriyle dikkatleri üzerine çekecek. Volkswagen Taigo, Avrupa pazarı için İspanya'daki Pamplona tesislerinde üretilecek.

Yeni Volkswagen Taigo'nun bu yaz resmi olarak tanıtılması ve 2021 yılı sona ermeden satışa sunulması planlanıyor. Taigo'yu Türkiye yollarında görmemiz 2022 yılının ilk çeyreğini bulacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.