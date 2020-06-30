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    Makyajlı Volkswagen Tiguan kamuflajsız görüntülendi

    Geçtiğimiz aylarda ipucu görseli paylaşılan makyajlı Volkswagen Tiguan, bu kez de kamuflajsız olarak görüntülenen prototipiyle karşımızda. Aracın iç ve dış tasarımını görebiliyoruz.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Makyajlı Volkswagen Tiguan kamuflajsız görüntülendi
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    Volkswagen’in kompakt SUV sınıfındaki temsilcisi Tiguan çok yakında önemli bir makyaj operasyonu geçirecek. Bu çalışma kapsamında test edilen makyajlı Volkswagen Tiguan prototiplerinden biri kamuflajsız olarak görüntülendi.

    Makyajlı Volkswagen Tiguan’ın ön bölümünde baktığımızda, yenilenen far grubunun Golf 8’deki gibi çamurluklara doğru çıkıntılı olduğu göze çarpıyor. Karşımızda duran bu prototip, opsiyon olarak sunulan IQ.Light LED matrix farlarla donatılmış. Ayrıca, farların arasındaki ızgaranın hem enine hem boyuna büyüdüğünü ve şirketin yeni logosunu üzerinde taşıdığını görebiliyoruz.

    Makyajlı Volkswagen Tiguan prototipindeki geniş hava girişlerine sahip sportif ön tampon, aracın R-Line donanım seviyesine bakıyor olabileceğimizi akıllara getiriyor. Jantlara ve arka tampona baktığımızda aynı durum söz konusu olmuyor fakat bunun hala bir prototip olduğunu unutmamak gerek. Arka bölüm demişken, bu alandaki stop grubunun dış şeklini koruduğunu fakat bumerang şekilli yeni LED grafiklerle tazelendiğini de ekleyelim.

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    Makyajlı Volkswagen Tiguan kamuflajsız görüntülendi
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    Makyajlı Volkswagen Tiguan’ın iç mekanındaki değişim, Alman markanın makyaj operasyonlarından alışık olduğumuz gibi oldukça küçük. Klima kontrollerinin bulunduğu alanda dokunmaya duyarlı düğmeler kullanılmış olması ve yeni direksiyon, bu alanda gözümüze çarpan detaylardan. Makyajlı Volkswagen Tiguan’ın yeni bilgi-eğlence sistemi sayesinde kablosuz güncelleme desteğine sahip olması da beklenen özellikler arasında.

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    Makyajlı Volkswagen Tiguan, “GTE” takısı alması beklenen şarj edilebilir hibrit (PHEV) versiyonla birlikte tanıtılacak. Golf GTE ile aynı olması beklenen sistemin 1.4 litre TSI ve bir elektrik motoru kombinasyonuyla toplamda 245 beygir güç ve 400 Nm tork üretmesini bekleyebiliriz. Söz konusu sistemin Golf GTE’ye 60 kilometre saf elektrikli sürüş menzili sağladığını da belirtelim.

    Diğer birçok motor seçeneğini de yeni Golf ile paylaşmasını beklediğimiz makyajlı Volkswagen Tiguan ailesinin en tepesindeki Tiguan R da 320 beygirlik 2.0 litre TSI motorla gelebilir. Tazelenen kompakt SUV’un yakın zamanda tanıtılması bekleniyor.



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