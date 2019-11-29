Makyajlı Volkswagen Transporter ve Caravelle Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

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Alman üretici Volkswagen’in yılın ilk çeyreğinde resmi olarak tanıttığı yeni Transporter ve Caravelle modellerinin Türkiye fiyatı belli oldu. Yeni Volkswagen Transporter fiyatı lansmana özel 139 bin TL’den başlıyor. Yeni Volkswagen Caravelle’in başlangıç fiyatı ise 230 bin 500 TL.

Makyajlı Transporter

Yeni Volkswagen Transporter ilk etapta üç farklı versiyonla satın alınabilecek: Panel Van, City Van ve Camlı Van. 2+1 oturma kapasitesine sahip Panel Van’da yalnızca uzun şasi seçeneği bulunuyor. 5+1 kişilik City Van ve 4+1 kişilik Camlı Van versiyonları ise hem standart hem de uzun şasi ile tercih edilebiliyor.

Yeni Volkswagen Transporter’ın kaputu altında 2.0 litre TDI turbo dizel motor bulunuyor. Panel Van versiyonda 110 beygir ve 150 beygir güç çıkışlarıyla sunulan dizel motor, City Van ve Camlı Van’da yalnızca 150 beygir güç üretiyor. Yeni Volkswagen Transporter’ı 7 ileri DSG ile satın almak için 15 bin TL fark ödemek gerekiyor. DSG şanzıman seçeneğinin yalnızca 150 beygir motorlu araçlarda geçerli olduğunu da belirtelim.

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Makyajlı Caravelle de Comfortline donanımıyla geldi

Yeni Volkswagen Caravelle modeli de Comfortline donanımıyla satışa sunuluyor. 8+1 kişilik uzun şasi gövde tipiyle satın alınabilen yeni Caravelle’in kaputu altında 150 beygir güç üreten 2.0 litre turbo dizel ünite bulunuyor. Yeni Caravelle’i 6 ileri manuel veya 7 ileri DSG şanzıman seçenekleriyle tercih etmek mümkün.

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Yeni Caravelle'de, mevcut Caravelle'e göre, App Connect, 6,5¨ ekranlı Composition Colour radyo, hız limitleme özellikli hız sabitleyici, her lastiğin basıncını ayrı ayrı denetleyen lastik basınç göstergesi gibi yenilikler bulunuyor. 2020’de gelecek Highline versiyonunda ise dijital gösterge paneli (Active info display), 9,2” ekranlı navigasyon sistemi, otomatik olarak park alanına giriş çıkış sağlayan Park Asistanı ve geri görüş kamerası gibi özellikler bulunacak.

Yeni Transporter’da ilk kez sunulan elektromekanik servo direksiyon sistemi ise birçok yeni sürücü destek sistemine erişim imkanı tanıyor. Yeni Transporter’ın sürücü destek sistemleri arasında şerit takip sistemi, park asistanı, römork dengeleme asistanı, trafik işareti tanıma, yorgunluk tespit sistemi, geri görüş kamerası, rüzgar savrulma asistanı ve ikincil çarpışma önleme asistanı gibi özellikler bulunuyor.

Makyajlı Transporter fiyatları:

Model Anahtar teslim fiyatı Lansmana özel anahtar teslim fiyatı Yeni Transporter Panel Van 2.0 TDI (2+1) Uzun Şasi 110PS 148.000 TL 139.000 TL Yeni Transporter Panel Van 2.0 TDI (2+1) Uzun Şasi 150PS 159.500 TL 150.500 TL Yeni Transporter City Van (5+1)/Camlı Van (4+1) 2.0 TDI Standart Şasi 150PS 175.000 TL 164.500 TL Yeni Transporter City Van (5+1)/Camlı Van (4+1) 2.0 TDI Uzun Şasi 150PS 187.500 TL 177.000 TL

Makyajlı Caravelle fiyatları:

Model Anahtar teslim fiyatı Lansmana özel anahtar teslim fiyatı Yeni Caravelle Comfortline 2.0 TDI (8+1) Uzun Şasi 150PS 245.500 TL 230.500 TL Yeni Caravelle Comfortline 2.0 TDI (8+1) Uzun Şasi 150PS DSG 260.500 TL 245.500 TL