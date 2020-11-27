Malezya ordusu, FNSS ortaklığıyla geliştirilen AV-8 8x8 KBRN araçlarıyla tatbikat yaptı

Tam Boyutta Gör FNSS’in 2011 yılında Malezya ile imzaladığı ihracat anlaşması kapsamında geliştirilen AV-8 Ailesi’ne ait AENBCRV (Armored Engineer Nuclear, Biological and Chemical Reconnaissance Vehicle / Zırhlı Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal Keşif Aracı) sürüm araçlar, ülkenin düzenlediği tatbikatta kullanıldı. FNSS’in kara sistemleri için tek seferde imzalanan ve 550 milyon dolarla en büyük ihracat anlaşması olma özelliği taşıyan AV-8 projesi için Malezya merkezli DRB Hicom Defense Technologies Sdn Bhd. (DEFTECH) ile ortak çalışılmıştı.

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Söz konusu tatbikata katılan Malezya Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tan Sri Datuk Zamrose bin Mohd Zain’in de incelediği araçlar hakkında açıklamalarda bulunan FNSS yetkilileri, “Malezya Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tan Sri Datuk Zamrose bin Mohd Zain müşterek görev kuvveti tarafından icra edilen sulu açıklık geçiş ve (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer) KBRN eğitimlerini gözlemlemek üzere, Syed Sirajuddin Camp, Gemas, Negeri Sembilan’a yaptığı ziyarette, AV-8 8x8 KBRN Araçlarını da yakından inceledi” ifadelerini kullandı.

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Malezya ordusu envanterine giren son AV-8 sürümü ile birlikte proje kapsamında geliştirilen konfigürasyon sayısı da tam 12 oldu. AV-8’ler FNSS’in Pars 8x8 Tekerlekli Zırhlı Araçları baz alınarak geliştiriliyor. AV8’ler FNSS ve DEFTECH mühendislerince Malezya'da üretiliyor.

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Malezya ordusu, dışarıdan gelebilecek her türlü kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehdidi tespit ve teşhis edecek sistem ve ekipmanlarla donatılan AV-8 AENBCRV sözleşmesi kapsamında 257 araç siparişi vermiş ve bunların çoğu envantere girmişti. 2014 yılından bu yana envanterde yer almaya başlayan araçların son teslimatının ise gelecek yıl yapılması bekleniyor.

Yakın gelecekte TSK'nın da benzeri araçları bünyesine katmayı planladığı belirtiliyor.

https://www.savunmasanayi.org/fnss-malezya-ordusunun-gucune-guc-katiyor/

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