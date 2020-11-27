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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Malezya ordusu, FNSS ortaklığıyla geliştirilen AV-8 8x8 KBRN araçlarıyla tatbikat yaptı

    Ülkemizin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden olan FNSS üretimi Pars 8X8 Tekerlekli Zırhlı Araç baz alınarak Malezya ile ortaklaşa geliştirilen AV-8 8x8 KBRN araçlar tatbikatta göründü.
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    Savunma Sanayi
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    Gökhan G.
    Editör
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    Malezya ordusu, FNSS ortaklığıyla geliştirilen AV-8 8x8 KBRN araçlarıyla tatbikat yaptı
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    FNSS’in 2011 yılında Malezya ile imzaladığı ihracat anlaşması kapsamında geliştirilen AV-8 Ailesi’ne ait AENBCRV (Armored Engineer Nuclear, Biological and Chemical Reconnaissance Vehicle / Zırhlı Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal Keşif Aracı) sürüm araçlar, ülkenin düzenlediği tatbikatta kullanıldı. FNSS’in kara sistemleri için tek seferde imzalanan ve 550 milyon dolarla en büyük ihracat anlaşması olma özelliği taşıyan AV-8 projesi için Malezya merkezli DRB Hicom Defense Technologies Sdn Bhd. (DEFTECH) ile ortak çalışılmıştı.

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    Söz konusu tatbikata katılan Malezya Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tan Sri Datuk Zamrose bin Mohd Zain’in de incelediği araçlar hakkında açıklamalarda bulunan FNSS yetkilileri, “Malezya Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tan Sri Datuk Zamrose bin Mohd Zain müşterek görev kuvveti tarafından icra edilen sulu açıklık geçiş ve (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer) KBRN eğitimlerini gözlemlemek üzere, Syed Sirajuddin Camp, Gemas, Negeri Sembilan’a yaptığı ziyarette, AV-8 8x8 KBRN Araçlarını da yakından inceledi” ifadelerini kullandı.

    Malezya ordusu, FNSS ortaklığıyla geliştirilen AV-8 8x8 KBRN araçlarıyla tatbikat yaptı
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    Malezya ordusu envanterine giren son AV-8 sürümü ile birlikte proje kapsamında geliştirilen konfigürasyon sayısı da tam 12 oldu. AV-8’ler FNSS’in Pars 8x8 Tekerlekli Zırhlı Araçları baz alınarak geliştiriliyor. AV8’ler FNSS ve DEFTECH mühendislerince Malezya'da üretiliyor.

    Malezya ordusu, FNSS ortaklığıyla geliştirilen AV-8 8x8 KBRN araçlarıyla tatbikat yaptı
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    Malezya ordusu, dışarıdan gelebilecek her türlü kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehdidi tespit ve teşhis edecek sistem ve ekipmanlarla donatılan AV-8 AENBCRV sözleşmesi kapsamında 257 araç siparişi vermiş ve bunların çoğu envantere girmişti. 2014 yılından bu yana envanterde yer almaya başlayan araçların son teslimatının ise gelecek yıl yapılması bekleniyor.

    Yakın gelecekte TSK'nın da benzeri araçları bünyesine katmayı planladığı belirtiliyor.



    https://www.savunmasanayi.org/fnss-malezya-ordusunun-gucune-guc-katiyor/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ugah6aiw

    herşeye uçan tabut diye iftira atmakta moda oldu...

    1 gün önce
    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    6 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    6 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    1 hafta önce
    Bu Editörden
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 4 dk. ( Mesaj Silindi )
    Askerdeyken kullandığımız külüstür Rus yapımı BTR60 ve BTR80' leri hatırlıyorum insanın kusası geliyordu içinde havasızlıktan.

    Nereden nereye.
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    231407 (Barış Özdemir) 7 dk. ( Mesaj Silindi )
    helal kalite ve temiz iş müşteri çeker
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