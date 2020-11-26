Türkiye'de rüzgardan elektrik üretim rekoru kırıldı

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Türkiye’de günlük üretilen elektrik miktarı, TEİAŞ tarafından günlük olarak açıklanıyor. TEİAŞ verilerine göre 25 Kasım 2020 tarihinde rüzgar enerjisi santrallerinden 152 bin 389 megavatsaat elektrik üretimi gerçekleşti. Bu sayı rekor olarak tarihe geçti.

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25 Kasım’da tüm enerji kaynaklarından toplam 895 bin 950 megavatsaat elektrik üretildi. Üretimin yüzde 31,7’si doğalgaz santrallerinden, yüzde 20,7’si kömür santrallerinden, yüzde 17’si rüzgar enerjisi santrallerinden karşılandı. Daha önce 6 Kasım'da 151 bin 325 megavatsaatle rüzgardan günlük elektrik üretim rekoru kırılmıştı.

Türkiye’de rüzgarda toplam kurulu güç, 2020 yılında 740 MW artarak 8 bin 330 MW’a ulaştı. Yenilenebilir enerjide kurulu gücün yüzde 17,5’i rüzgar enerjisi santrallerinden oluşuyor.

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