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    Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye'de rüzgardan elektrik üretim rekoru kırıldı

    25 Kasım 2020 tarihinde rüzgardan günlük elektrik üretim rekoru kırıldı. 152 bin 389 megavatsaat elektrik üretimi gerçekleşti.
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    Alternatif Enerji
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Türkiye'de rüzgardan elektrik üretim rekoru kırıldı
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    Türkiye’de günlük üretilen elektrik miktarı, TEİAŞ tarafından günlük olarak açıklanıyor. TEİAŞ verilerine göre 25 Kasım 2020 tarihinde rüzgar enerjisi santrallerinden 152 bin 389 megavatsaat elektrik üretimi gerçekleşti. Bu sayı rekor olarak tarihe geçti.

    Ayrıca Bkz. "Avrupa otomotiv pazarı yüzde 26,6 daraldı; Türkiye satışlarda 6. sırada"

    25 Kasım’da tüm enerji kaynaklarından toplam 895 bin 950 megavatsaat elektrik üretildi. Üretimin yüzde 31,7’si doğalgaz santrallerinden, yüzde 20,7’si kömür santrallerinden, yüzde 17’si rüzgar enerjisi santrallerinden karşılandı. Daha önce 6 Kasım'da 151 bin 325 megavatsaatle rüzgardan günlük elektrik üretim rekoru kırılmıştı.

    Türkiye’de rüzgarda toplam kurulu güç, 2020 yılında 740 MW artarak 8 bin 330 MW’a ulaştı. Yenilenebilir enerjide kurulu gücün yüzde 17,5’i rüzgar enerjisi santrallerinden oluşuyor.



    Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/ruzgardan-elektrik-uretiminde-yeni-rekor-/2056358 https://twitter.com/TCEnerji/status/1331656684889141248 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ugah6aiw

    herşeye uçan tabut diye iftira atmakta moda oldu...

    1 gün önce
    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    6 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    6 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    1 hafta önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    alaz1903 (KıvAnÇ ) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Güzel gelişme. Doğalgaz gibi dışa bağımlı, kömür gibi çevreye zararlı yöntemler yerine rüzgâr gibi, güneş gibi çevreye ve doğaya dost çözümlerin artması dileğiyle. Amansız bir muhalif olsam da bu alanda yapılacak her türlü gelişmeyi alkışlarım.
    Güzel gelişme. Doğalgaz gibi dışa bağımlı, kömür gibi çevreye zararlı yöntemler yerine rüzgâr gibi, güneş gibi çevreye ve doğaya dost çözümlerin artması dileğiy...
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    TaymekHoldem (oğusan ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    electricitymap.org/...
    şu istatisliklere bakarak gerçekleri görün. sakın bu tarz haberlere aldanmayın :)
    1 Yanıt Yanıtla
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    Bloodin 58 dk. ( Mesaj Silindi ) TaymekHoldem
    Baktım, haritada ülkelere tıklayınca açıkça görünüyor ki yenilenebilir enerjinin tüm enerji bilançosuna oranında Kuzey Avrupa ülkeleri hariç Avrupa birincisiyiz, diğer ülkelerin çoğunun düşük karbon oranlı enerjisinin sebebi de nükleer santralleri. Özellikle Fransaya tıklayımca görebilirsiniz. Nükleer enerji en temiz (tehlikesiz değil temiz) enerji türlerinden biridir.
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Güzel gelişme. Doğalgaz gibi dışa bağımlı, kömür gibi çevreye zararlı yöntemler yerine rüzgâr gibi, güneş gibi çevreye ve doğaya dost çözümlerin artması dileğiyle. Amansız bir muhalif olsam da bu alanda yapılacak her türlü gelişmeyi alkışlarım.
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