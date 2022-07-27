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    Anlık Bildirim

    Google Play mağazasında 10TL indirim kampanyası başladı

    Google Play mağazasında 50TL üzerinde yapacağınız oyun, uygulama veya uygulama içi öge alışverişlerinde 10TL indirim hediye ediliyor. Kampanya 1 hafta sürecek.  
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    Google Play

    Yeni tasarımı ile 10 yılı geride bırakan Google Play mağazası bunun şerefine her alışverişte 10x Play Point kampanyası başlatmıştı. Ülkemizde ise belirli bir bedel üzerindeki alışverişlerde indirim sunuluyor.

    50TL’ye 10TL indirim

    Google Play mağazasında 3 Ağustos 2022 tarihine kadar devam edecek kampanyada 50TL üzerinde oyun, uygulama veya uygulama içi ögelerde alışveriş yaptığınızda 10TL indirim kazanacaksınız. Abonelik ögeleri indirime dahil değil.

    Kampanya sadece TL ile yapılan Türkiye içerisindeki alışverişlerde geçerli. Bununla birlikte her alışveriş için mi yoksa ilk alışverişe özel mi bir bildirimde bulunulmamış. Bu bakımdan ikinci alışverişlerde dikkat etmekte fayda var.

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