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    MAN, Avrupa'da elektrikli otobüs pazarının lideri oldu

    Şehir içi elektrikli otobüsü Lion’s City E ile birçok Avrupa metropolünde boy gösteren MAN, yaklaşık yüzde 13,3’lük pazar payıyla tüm rakiplerini geri bıraktı.    

    MAN Truck & Bus'ın sürdürülebilir mobilite yatırımlarının başında gelen Lion’s City E, çevreci özellikleri ile bugün birçok Avrupa metropolünün vazgeçilmezi konumunda bulunuyor. Yalnızca geçen yıl Avrupa’daki 30 ülkede, toplamda 780 MAN eBus tescil edildi. Son istatistiklere göre, MAN yaklaşık yüzde 13,3’lük pazar payı ile Avrupa elektrikli otobüs pazarının zirvesine yerleşti.

    2023 yılında eBus satışlarını bir önceki yıla göre üçe katladı

    Ticari araç üreticisi MAN, 2023 yılında eBus satışlarında rakamlarını katlayarak, yoluna devam etti. MAN eBus’ların Avrupa’daki satış rakamları da bunu açıkça gösteriyor. 2022 yılında, toplamda 263 adet eBus satan şirket, 2023 yılında toplam 771 eBus satarak, önemli bir başarıya imza attı. MAN, bu oranla bir önceki yıla göre Lion’s City E’nin satış rakamlarını neredeyse üçe katlamış oldu.

    Genel Avrupa pazarında pazar lideri olmakla kalmayan MAN, aynı zamanda 2023 yılında 245 Lion’s City E’nin tescil edildiği Almanya’da, 126 tescilin yapıldığı İsveç’te, 69 tescilin yapıldığı Belçika’da, 26 tescilin yapıldığı Avusturya’da ve 8 tescilin yapıldığı Slovenya’daki ulusal eBus pazarlarında da 1 numara oldu.

    MAN, Avrupa'da elektrikli otobüs pazarının lideri oldu
    Otobüs Satış ve Ürün Müdürü Robert Katzer, “Rakamlar açısından Almanya, İsveç, İspanya, Norveç ve Belçika pazarları yarışı önde götürüyor. 2023 yılında Avrupa’da tescil edilen tüm Lion City E’lerin neredeyse yüzde 80’i bu beş ülkede yollarda olacak. Güvenli, güvenilir ve hepsinden önemlisi sürdürülebilir yerel ulaşım sağlayacak” dedi.

    İspanya ve Norveç’teki eBus pazarları 2023’te güçlü bir büyüme gösterdi

    İspanya ve Norveç’teki eBus pazarları geçen yıl hem toplam kayıt rakamları hem de MAN eBus’ların yeni kayıtları açısından özellikle güçlü bir büyüme gösterdi. Norveç’te 76, İspanya’da 93 Lion’s City E hizmete girdi ve İspanya’nın Alicante, Bilbao, Málaga, San Sebastián ve Valencia gibi şehirleri bu yenilikçi şehir içi otobüsü kullanmaya başladı. Seri üretimin başlamasından yaklaşık üç yıl sonra, Eylül 2023’te MAN’ın Polonya’nın Starachowice’deki fabrikasında üretim hattından çıkan 1.000’inci Lion’s City E, İspanya’nın Madrid şehrinde hizmete başladı.

    Avrupa’da ise, özellikle İskandinavya ülkeleri elektro mobilitenin öncüleri arasında yer alıyor. İsveç, Norveç ve Danimarka’da geçtiğimiz mali yılda 230 adet elektrikle çalışan MAN şehir içi otobüsü tescil edildi. MAN, sadece Aralık ayında Norveç’in başkenti Oslo’da 76 e-otobüsü başarıyla yollara çıkardı. 59 solo ve 17 körüklü otobüs, ulaşım operatörü Unibuss tarafından sipariş edildi. Şirket, toplu taşımada özellikle CO2 dengesini önemli ölçüde iyileştirmek için MAN Lion’s City E’yi tercih etti.

    “Yeni yılda elektrikli otobüs satışlarımızı daha da artırmak istiyoruz”

    MAN, Avrupa'da elektrikli otobüs pazarının lideri oldu Tam Boyutta Gör
    MAN Truck & Bus Otobüs Müdürü Barbaros Oktay, “Müşterilerimize ve aynı zamanda otobüs ekibimizin yorulmak bilmeyen çabalarına borçlu olduğumuz bu başarılardan çok memnunuz. Yeni yılda, sürdürülebilir mobiliteye yönelik dönüşümü sürdürmek ve elektrikli otobüs satışlarımızı da artırmak istiyoruz” diye konuştu.

    İş ortakları ve müşterileriyle birlikte çevre ve iklimin korunmasını dikkate alarak sürdürülebilir mobiliteyi ileriye götüren MAN, Paris İklim Anlaşması’nın hedeflerine de tamamen bağlı kalmaya devam ediyor. MAN’ın bu alandaki çabalarının merkezinde ise, kapsamlı tavsiyeler ve pazarın ihtiyaçlarına göre uyarlanmış yenilikçi çözümler yer alıyor. Verimlilik, çevre dostu olma ve MAN’ın özellikle e-mobilite alanında öncü olma taahhüdü ise, büyük heyecan yaratıyor.

    MAN’ın şehir içi ulaşımda büyük ilgi gören aracı Lion’s City E; müşteriler, sürücüler ve yolcuların yanı sıra uzmanları ve ticari basını da etkiliyor. Uluslararası “Bus & Coach of the Year” jürisi tarafından “2023 Yılının Otobüsü” seçilen eBus, yine uzmanlardan oluşan bir başka uluslararası jüri tarafından da “2024 Yılının Sürdürülebilir Otobüsü” seçildi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 4 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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