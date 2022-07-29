MAN Otobüs Geliştirme ve Test Merkezi, bin kişilik istihdam sağlayacak

MAN’ın Ankara’daki Otobüs Geliştirme ve Test Merkezi yapım çalışmaları devam ediyor. Bazı bölüm tamamlanarak hizmete alındığı merkezin tümüyle 2024’ün ilk çeyreği itibarıyla tamamlanması planlanıyor.

MAN araçlarının geliştirilmesi, prototip üretimleri ve müşteri hizmetine sunmadan önceki A’dan Z’ye tüm testlerin yapılacağı merkez ile 600’ü mühendis olmak üzere toplamda bin kişilik istihdam yaratılması öngörülüyor.

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MAN Truck & Buse SE’nin ürün geliştirme, ürün yönetimi ve ürün stratejisi faaliyetlerini yürütecek bu önemli merkezin yönetimini ise 2004 yılından bu yana MAN’da çeşitli görevler üstlenen Barbaros Oktay üstlendi. Halen dünyanın en büyük ticari araç üreticilerinden TRATON’un Otobüs Çözüm Başkanlığı ile MAN Truck & Bus SE’nin Mühendislik Otobüs, Ürün ve Proje Yönetimi Başkanlığı’nı yürüten Barbaros Oktay, geçen yıl aralık ayından bu yana MAN Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine de atandı.

MAN’ın Almanya dışındaki ilk fabrikasını Türkiye’de açtığını hatırlatan Barbaros Oktay, konuyla ilgili açıklamasında “Otobüs Test ve Geliştirme Merkezi ile MAN, Türkiye’deki faaliyetlerine üretim, satış ve satış sonrası hizmetlerle birlikte, üçüncü ve çok önemli bir başlık daha eklemiş oluyor. MAN, Türkiye’yi ürün stratejisi, ürün yönetimi ve ürün geliştirme faaliyetlerini merkezi yapabilecek kadar önemsiyor ve güveniyor.” ifadelerine yer verdi.

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MAN'ın Ankara'daki yeni merkezi, bin kişilik istihdam sağlayacak