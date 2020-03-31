Mandalorian’ın ikinci sezon kadrosuna Halloween’in yıldızı Jamie Lee Curtis de katılabilir

Koronavirüs fırtınasına yenik düşen ve çekimleri iptal edilen birçok dizi ve film arasından sıyrılmayı başaran Mandalorian’ın kadrosu ile ilgili haberler gelmeye devam ediyor.Netflix’in Marvel evrininde geçen dizilerinde yer alan Rosario Dawson’un dizinin kadrosuna dahil olduğu haberinin ardından bu kez de bir söylenti, Star Wars evreninde yankılanmaya başladı.

Star Wars evreni ile ilgili Making Star Wars adlı sitede yaptığı haberler konusunda sağlam bir sicili bulunan Jason Ward, dizinin ikinci sezonunda ünlü aktris ve Halloween filmlerinin yıldızı Jamie Lee Curtis’i görebileceğimizi söyledi.

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Dizinin setinde birçok kez görüldüğü iddia edilen Curtis’in Pedro Pascal’ın hayat verdiği Mando karakterinin maceralarına katılıp katılmayacağı bilinmese de aktrisin Avatar’ın devam filmleri kapsamında bölgede bulunuyor olabileceği benzer şekilde dillendirilmiş.

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Mandalorian’ın ikinci sezonu ile ilgili detaylar henüz belli olmasa da sevilen aktör ve aktrislerin kadroya dahil olmasıyla dizinin kendine çok daha geniş bir hayran kitlesi oluşturacağı şüphesiz. Geçtiğimiz günlerde dizide yer alacağı duyurulan ve ilk iki Terminatör (İkinci filmin akıl hastanesinde geçen rüya sahnesinde) filminde Kyle Reese ve Aliens’da ise Onbaşı Dwayne Hicks olarak karşımıza çıkan Michael Biehn de bu tezi doğrular cinsten.

Mandalorian’ın ikinci sezonu Disney Plus platformunda muhtemelen Ekim ayı içinde yayınlanacak.

https://www.gamesradar.com/uk/the-mandalorian-jamie-lee-curtis-casting-season-2/

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