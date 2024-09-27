Manganez katotlar lityum-iyon bataryaları daha güçlü hale getiriyor

Elektrikli araçlardan akıllı telefonlara, dizüstü bilgisayarlardan enerji depolama sistemlerine kadar geniş bir kullanım alanı bulan lityum-iyon bataryalar, teknolojinin temel taşlarından biri haline geldi. Ancak bu bataryaların kritik bileşenlerinden nikel ve kobaltın sınırlı tedarik kaynakları, alternatif malzemelere yönelimi artırıyor. Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı (Berkeley Lab) tarafından yürütülen yeni bir çalışma, yeryüzünde bolca bulunan ve daha ucuz bir alternatif olan manganezin bu alanda çığır açabileceğini gösteriyor.
Manganez katot güçlü bir alternatif
Araştırmacılar, manganezin "disordered rock salts-düzensiz kaya tuzları" (DRX) adı verilen yeni bir katot malzemesinde etkili bir şekilde kullanılabileceğini keşfetti. Önceki çalışmalar, bu tür malzemelerin iyi performans göstermesi için nano boyutlara kadar küçültülmesi gerektiğini öne sürüyordu. Ancak bu yeni çalışma, manganez bazlı katotların, beklenenden yaklaşık 1000 kat daha büyük parçacıklarla bile mükemmel performans gösterebileceğini ortaya koydu.
Araştırma ekibi, ilk olarak katot malzemesinden lityum iyonlarını çıkaran ve ardından malzemeyi düşük sıcaklıklarda (yaklaşık 200 santigrat derece) ısıtan iki günlük yenilikçi bir süreç uyguladı. Bu işlem, mevcut manganez bazlı DRX malzemelerinin üç haftadan fazla süren mevcut işleme kıyasla büyük bir zaman tasarrufu sağlıyor.
Araştırmacılar, bu süreç sonunda manganez bazlı malzemenin nanoskopik yarı düzenli bir yapı oluşturduğunu ve bu yapının bataryanın enerji depolama ve iletim kapasitesini artırdığını keşfetti. Bu keşif, batarya teknolojisinin geleceğinde manganezin potansiyelini artırırken, düşük maliyetli enerji depolama çözümlerine de kapı aralıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu