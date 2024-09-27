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    Manganez katotlar lityum-iyon bataryaları daha güçlü hale getiriyor

    Yeni bir çalışmada lityum-iyon bataryalar için manganez kullanımının ciddi avantajlar sağladığını gösteriyor. Manganez toprakta bol miktarda bulunuyor ve aynı zamanda ucuz.
    Manganez katotlar lityum-iyon bataryaları daha güçlü yapıyor Tam Boyutta Gör
    Lityum-iyon bataryalarda kullanılan nikel ve kobalt, kıt kaynaklar arasında yer alıyor. Ancak yeni bir araştırma, manganez bazlı katotların, bu değerli metallerin yerini alabileceğini gösteriyor. Özellikle manganezin toprakta bol miktarda bulunuyor olması ona ulaşımı hem kolaylaştırıyor hem de daha ucuz hale getiriyor.

    Elektrikli araçlardan akıllı telefonlara, dizüstü bilgisayarlardan enerji depolama sistemlerine kadar geniş bir kullanım alanı bulan lityum-iyon bataryalar, teknolojinin temel taşlarından biri haline geldi. Ancak bu bataryaların kritik bileşenlerinden nikel ve kobaltın sınırlı tedarik kaynakları, alternatif malzemelere yönelimi artırıyor. Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı (Berkeley Lab) tarafından yürütülen yeni bir çalışma, yeryüzünde bolca bulunan ve daha ucuz bir alternatif olan manganezin bu alanda çığır açabileceğini gösteriyor.

    Manganez katot güçlü bir alternatif

    Araştırmacılar, manganezin "disordered rock salts-düzensiz kaya tuzları" (DRX) adı verilen yeni bir katot malzemesinde etkili bir şekilde kullanılabileceğini keşfetti. Önceki çalışmalar, bu tür malzemelerin iyi performans göstermesi için nano boyutlara kadar küçültülmesi gerektiğini öne sürüyordu. Ancak bu yeni çalışma, manganez bazlı katotların, beklenenden yaklaşık 1000 kat daha büyük parçacıklarla bile mükemmel performans gösterebileceğini ortaya koydu.

    Manganez katotlar lityum-iyon bataryaları daha güçlü yapıyor Tam Boyutta Gör
    Yenilenebilir enerjiyi çeşitli yöntemlerle üretmek mümkün olsa da bilim insanları ve endüstri bu enerjinin nasıl depolanacağına bir cevap arıyor. Bu yöntemin hem ucuz hem uzun ömürlü hem de ölçeklenebilir olması gerekiyor. Araştırmacılar manganez bazlı katottun mevcut ticari katot malzemelerine göre daha az enerji ve zaman harcayarak kullanılabildiğini söylerken bu malzemenin aynı enerji kapasitesini ve aynı performansı sağlayabildiğini belirtiyor.

    Araştırma ekibi, ilk olarak katot malzemesinden lityum iyonlarını çıkaran ve ardından malzemeyi düşük sıcaklıklarda (yaklaşık 200 santigrat derece) ısıtan iki günlük yenilikçi bir süreç uyguladı. Bu işlem, mevcut manganez bazlı DRX malzemelerinin üç haftadan fazla süren mevcut işleme kıyasla büyük bir zaman tasarrufu sağlıyor.

    Araştırmacılar, bu süreç sonunda manganez bazlı malzemenin nanoskopik yarı düzenli bir yapı oluşturduğunu ve bu yapının bataryanın enerji depolama ve iletim kapasitesini artırdığını keşfetti. Bu keşif, batarya teknolojisinin geleceğinde manganezin potansiyelini artırırken, düşük maliyetli enerji depolama çözümlerine de kapı aralıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 5 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 4 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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