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    Margot Robbie’nin başrolünde olduğu Barbie’den ilk fragman paylaşıldı

    Warner Bros., Margot Robbie ve Ryan Gosling gibi yıldız isimlerin yer aldığı ve konusu halen daha bir gizemle sarmalanmış olan Barbie filminden ilk resmi fragmanı paylaştı.
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    Barbie fragman Tam Boyutta Gör
    Uzun zamandır beklenen Barbie filmi için şimdi fragman zamanı. Warner Bros., Margot Robbie ve Ryan Gosling’in yer aldığı filme ait ilk resmi fragmanı paylaşmış durumda. Bu arada filmin yönetmeninin Greta Gerwig (Lady Bird) olduğunu, senaryosunun ise Gerwig ve Noah Baumbach (Marriage Story, White Noise) ikilisinin elinden çıktığını da belirtelim.

    Barbie filminden ilk fragman geldi

    Margot Robbie ve Ryan Gosling’li Barbie’den ilk fragman Tam Boyutta Gör
    Barbie filminin konusu halen daha gizemini korurken yayınlanan fragmanda Barbie ve Ken'in gerçek dünyada sıkışıp kalmış olduklarını görüyoruz. Ancak fragmanın kesinlikle özgü ve oldukça komik bir tonda olduğu görülüyor. Zira dikkatli izleyiciler fark edecektir, fragmanda 9 metrelik Margot Robbie Barbie bebeğinin görkemini gördükten sonra oyuncak bebeklerini yok eden çocukları içeren bir 2001: A Space Odyssey göndermesini fark ediyoruz. Ardından ise Barbie'yi, Barbie Rüya Evi'nin tepesinden mahalleyi incelerken görüyoruz. Bu arada filmin yapımına ise bu yılın başlarında Londra'da başlandı ve Temmuz ayında tamamlandı.

    Yıldızlarla dolu filmin kadrosunda Robbie ve Gosling'in yanı sıra Will Ferrell, Emma Mackey, Connor Swindells, Nicola Coughlan ve Emerald Fennell gibi isimler de yer alıyor. Barbie, 21 Temmuz 2023’te vizyona girecek. Barbie fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 3 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 3 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 4 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 4 gün önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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