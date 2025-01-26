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    Anlık Bildirim

    Mark Zuckerberg yapay zekâya 60 milyar dolar yatırım yapacak, metaverse unutuldu

    Yapay zekâ rekabetinin giderek daha yoğunlaşması Mark Zuckerberg’i harekete geçirdi. Meta toplam 1.3 milyon adet hızlandırıcı ile devasa bir veri merkezi kuruyor.   
    Meta Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıllarda metaverse konseptinin geleceği şekillendireceğine inanarak milyarlarca dolar yatırım yapan ancak her yıl bir o kadar da zarar eden Meta, bu kez rotayı yapay zekâya kırdı. Firma devasa bir yatırım ağına hazırlanıyor. 

    Meta bu kez yapay zekâya el atıyor

    Mark Zuckerberg tarafından paylaşıla detaylara göre Meta firması bu yıl toplamda 1.3 milyon hızlandırıcı kullanacak veri merkezleri inşa etmeyi planlıyor. 60-65 milyar dolar arasında maliyeti olacağı tahmin edilen veri merkezleri Llama 4 dil öğrenme modelinin rekabette lider haline gelmesini sağlayacak. 

    Geçen yıl 38 milyar dolar harcama yapan Meta böylece yatırım limitini neredeyse 1.5 kat artmış oluyor. Bu hamlenin Donald Trump’ın 500 milyar dolarlık Stargate projesinden sora gelmesi de dikkat çekici. 

    Zuckerberg, yıl içerisinde bir yapay zekâ mühendisi geliştirerek yazılım kodları hazırlamasını ve Ar-Ge çalışmalarına katkı yapmasını istediklerini belirtti. Bu çalışmaların bir parçası 2 gigawatt enerji tüketen devasa bir veri merkezi olacak. Veri merkezinin 1 gigawatt’lık kısmının yıl bitmeden hizmete girmesi bekleniyor. 
     

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