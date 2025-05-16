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    Anlık Bildirim

    Meta’nın “Behemoth” yapay zekası bir kez daha ertelendi

    Meta, “Behemoth” Llama 4 modelini Nisan ayındaki geliştirici etkinliğinde piyasaya sürmeyi planlıyordu. Ancak bu sonradan Haziran ayına ertelendi ve şimdi bir erteleme daha gerçekleşiyor.

    Meta’nın büyük beklentiler yaratan Llama 4 tabanlı yapay zeka modeli “Behemoth”, planlanan lansman tarihini bir kez daha kaçıyor. İlk olarak Nisan ayında düzenlenen LlamaCon etkinliğinde çıkması beklenen model, önce Haziran’a, şimdi ise sonbahar ya da daha ileri bir tarihe ertelendi. Wall Street Journal’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Meta mühendisleri modelin yeteneklerini anlamlı ölçüde geliştirmekte zorlanıyor.

    Meta, amiral gemisini erteliyor

    Mark Zuckerberg tarafından “dünyanın en yüksek performanslı modeli” olarak tanımlanan Behemoth, 288 milyar aktif olmak üzere toplamda 2 trilyon parametreye sahip devasa bir yapay zeka sistemi. Şirket, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamalarda modelin GPT-4.5, Claude 3.7 Sonnet ve Gemini 2.0 Pro gibi rakiplerini birçok STEM testinde geride bıraktığını belirtmişti. Ancak bu iddialara rağmen modelin ne zaman kullanıma sunulacağı halen belirsizliğini koruyor.

    Meta’nın “Behemoth” yapay zekası bir kez daha ertelendi Tam Boyutta Gör
    Meta, Behemoth’un yanı sıra Llama 4 ailesine ait Scout ve Maverick adlarında iki küçük ölçekli modeli de yayımlamış durumda. Ayrıca “Little Llama” kod adlı bir hafif modelin daha yolda olduğu ifade ediliyor. Ancak asıl dikkatlerin üzerinde toplandığı Behemoth modelinin sahneye çıkışının gecikmesi, şirketin büyük AI planlarına dair soru işaretlerini de beraberinde getiriyor.

     

    Şirketin LlamaCon etkinliği de bu belirsizlikten nasibini aldı. Geliştiricilere yönelik bazı yeniliklerin duyurulduğu etkinlikte, Behemoth’tan sadece yüzeysel olarak bahsedildi; modelin mevcut durumu ya da çıkış tarihiyle ilgili somut bir bilgi verilmedi. Konuya ilişkin

    Meta cephesinden ise henüz resmi bir açıklama gelmedi. Meta, bu yıl AI altyapısı için 72 milyar dolara kadar yatırım yapmayı planlıyor ve Zuckerberg, yapay zekayı şirketin öncelikli odak alanı olarak konumlandırmış durumda. Ancak yaşanılan gecikmelerin çözümü çok da kolay olmayabilir. Halihazırda çoğu yapay zeka şirketi Meta gibi yeni modellerinde büyük gelişimler elde etmekte zorlanıyor. Bunun nedeni ise yapay zekayı ölçekleyerek büyütme yaklaşımında sınıra gelinmiş olması.

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    Evren7 9 saat önce

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    goro1982 1 gün önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

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