Marmarapark AVM'deki Mi Store mağazası yenilenen yüzüyle açılıyor

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Geçtiğimiz sene İstanbul Marmarapark AVM’ye açılan Mi Store mağazası yenilendi. AVM içerisinde daha büyük bir alana taşınan mağazada artık çok daha fazla ürün sergilenecek. Yenilenen mağaza 3 Ekim saat 11.00’de açılıyor.

Marmarapark AVM, yeni yüzüyle İstanbul’un Avrupa Yakası’ndaki en büyük ve en çeşitli Mi Store mağazası olma özelliği taşıyor. Mağazanın yeniden açılışının özel olarak ürünlerde indirim olacak.

DonanımHaber olarak bizler de açılışa katılacak ve video çekeceğiz. Sizler de videoda yer almak ve açılışa özel indirimlerden yararlanmak istiyorsanız 3 Ekim 2020 tarihinde mağazayı ziyaret edebilirsiniz.

Marmara Park AVM’ye Beylikdüzü metrobüs durağından ulaşabilirsiniz. Adres: Mevlana Mahallesi Çelebi Mehmet Caddesi No: 33A 34515 Esenyurt – İstanbul

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