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    Marmarapark AVM'deki Mi Store mağazası yenilenen yüzüyle açılıyor

    Marmarapark AVM, yeni yüzüyle İstanbul’un Avrupa Yakası’ndaki en büyük ve en çeşitli Mi Store mağazası olma özelliği taşıyor. Mağazanın yeniden açılışının özel olarak ürünlerde indirim olacak.
    2 hf.
    4,1b
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    Cep Telefonu Diğer
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Marmarapark AVM'deki Mi Store mağazası yenilenen yüzüyle açılıyor
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz sene İstanbul Marmarapark AVM’ye açılan Mi Store mağazası yenilendi. AVM içerisinde daha büyük bir alana taşınan mağazada artık çok daha fazla ürün sergilenecek. Yenilenen mağaza 3 Ekim saat 11.00’de açılıyor.

    Marmarapark AVM, yeni yüzüyle İstanbul’un Avrupa Yakası’ndaki en büyük ve en çeşitli Mi Store mağazası olma özelliği taşıyor. Mağazanın yeniden açılışının özel olarak ürünlerde indirim olacak.

    DonanımHaber olarak bizler de açılışa katılacak ve video çekeceğiz. Sizler de videoda yer almak ve açılışa özel indirimlerden yararlanmak istiyorsanız 3 Ekim 2020 tarihinde mağazayı ziyaret edebilirsiniz.

    Marmara Park AVM’ye Beylikdüzü metrobüs durağından ulaşabilirsiniz. Adres: Mevlana Mahallesi Çelebi Mehmet Caddesi No: 33A 34515 Esenyurt – İstanbul



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Fx_57,5 (semih ehli) 2 hf. en beğenilen
    bunuda haber diye yutturamazsınız artık, sponsorlu felan diye belirtin bari.
    sdn bezdirdi sıra burada mı
    Yanıtla +19
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 2 hf.
    Evofone xiaomi sevenleri xiaomi'ye küstürmeyi başarmış bir firmadır. Gerek fiyatlarının yüksekliği olsun, gerek satış sonrası desteğinin rezalet olması olsun çok kötüler gerçekten. Xiaomi'nin çok eski zamanlarını bilirim, insanlar Çin malına antipati beslerken ben Çin'den xiaomi marka ürünler alırdım. Ama Evofone gerçekten bir yüz karası. Mağazalarında çalışanlar o kadar bilgisiz ki çalışanın gözümün içine baka baka yalan söylediğine şahit oldum. Kullanılmış ürünü bana sıfır diye sattıklarına dahi şahit oldum (iade süreci çok sancılıydı), artık bıktık şu Evofone reklamlarından, iyice düşmeyin, kullanıcınıza saygınız olsun. Burada adını vermeyeceğim bir haber editörünü bizzat tanıyorum, kendisi bile evofone'dan nefret ettiğini itiraf etmişti. Bu kadar küçülmeyin para için.
    Evofone xiaomi sevenleri xiaomi'ye küstürmeyi başarmış bir firmadır. Gerek fiyatlarının yüksekliği olsun, gerek satış sonrası desteğinin rezalet olması olsun ço...
    Devamını Gör
    Yanıtla +11
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    Mânâlùx Râpérâ (Gökay ) 2 hf.
    zaten acık değilmiydi bu mağaza gittiğimi hatırlıyorum çok net
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    ozansirinn (ozansirin89 ) 2 hf.
    Fiyatlar yüksek bizdeki dolar yüksek tL değersiz olduğu için
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    CoreXXX (fatih tat) 2 hf.
    İlk mağazasını göremeden yenisi açılmış😁
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    CMteria (Harun Kuruoğlu) 2 hf.
    reseller olunurda kalitelisi olunur bunlar deseller ...
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    joven 2 hf.
    Xiaomi ev güvenlik kiti hakkında bilgi için aradığımda evofone yetkilisi sattıkları ürün hakkında bilgi vermek yerine ukala ukala konuşmuştu sanırım
    marka ağar geldi altında eziliyorlar bu işi kıvıramıyorlar
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    UnicornKnight (Onur Aksu) 2 hf.
    yahu her yanı yeni açılsa ne olur?

    e-ticaret sitelerinde ve üstelik de çatıları altındaki üçüncül satıcılar üzerinden değil de doğrudan ilgili mecraların kendi tedarik edip sattıkları (amazon, hepsiburada vs gibi) xiaomi ürünlerinin üzerine en az %15 (ki en az, daha da arttığı, hatta mantık sınırlarını yıkıp geçtiğine de defalarca ilk elden şahit oldum) koyarak satmaya çalışan ve elbette ki ancak internet üzerinden alışveriş yapmayanların olmuşlarından* toplayabilecek bir yerden ibaretti.
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 2 hf.
    Bıktım şu ucuz xiaomi reklamlarınızdan.
    Yanıtla +2
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 2 hf.
    Evofone xiaomi sevenleri xiaomi'ye küstürmeyi başarmış bir firmadır. Gerek fiyatlarının yüksekliği olsun, gerek satış sonrası desteğinin rezalet olması olsun çok kötüler gerçekten. Xiaomi'nin çok eski zamanlarını bilirim, insanlar Çin malına antipati beslerken ben Çin'den xiaomi marka ürünler alırdım. Ama Evofone gerçekten bir yüz karası. Mağazalarında çalışanlar o kadar bilgisiz ki çalışanın gözümün içine baka baka yalan söylediğine şahit oldum. Kullanılmış ürünü bana sıfır diye sattıklarına dahi şahit oldum (iade süreci çok sancılıydı), artık bıktık şu Evofone reklamlarından, iyice düşmeyin, kullanıcınıza saygınız olsun. Burada adını vermeyeceğim bir haber editörünü bizzat tanıyorum, kendisi bile evofone'dan nefret ettiğini itiraf etmişti. Bu kadar küçülmeyin para için.
    Yanıtla +11
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    smart1978 (X Y) 2 hf.
    Reseller hepsi . Aman dikkatli olun :/
    Yanıtla +3
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    Fx_57,5 (semih ehli) 2 hf. en beğenilen
    bunuda haber diye yutturamazsınız artık, sponsorlu felan diye belirtin bari.
    sdn bezdirdi sıra burada mı
    Yanıtla +19
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    4138 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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    mi store, marmarapark avm ve
    5 etiket daha istanbul açılış mağaza Mobil Teknolojiler Cep Tel Aksesuarları
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