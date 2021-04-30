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    Mars helikopteri Ingenuity'nin dördüncü uçuş denemesinde beklenmedik başarısızlık

    Ingenuity'nin dördüncü uçuş denemesinde beklenmedik bir hata ortaya çıktı. Helikoter havalanmayı başaramadı. NASA'lı bilim insanları şu anda problemi çözmeye çalışıyor.
    30 Nisan 2021, 14:30 (4 sa.)
    933
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    4
    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    1

    Mars helikopteri Ingenuity'nin dördüncü uçuş denemesinde beklenmedik başarısızlık
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    NASA'nın ünlü Mars helikopteri Ingenuity'nin dördüncü uçuş denemesi başarısızlıkla sonuçlandı. Helikopterin Perşembe günü TSİ 17.12'de bugüne kadarki en büyük ve zorlu test uçuşunu gerçekleştirmesi planlanıyordu ancak işler pek de beklendiği gibi gitmedi. Ingenuity deneme sırasında havalanmayı başaramadı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Mars helikopteri, Nisan ayının başında ilk kez havalanacak

    Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan NASA,"Mars helikopterinin dördüncü iddialı uçuşunda havalanmayı başaramadı. Ekibimiz şu anda verileri inceliyor ve en yakın zamanda tekrar denemeye çalışacak." ifadelerini kullandı.

    Ingenuity helikopterinin bu ayın başlarında planlanan ilk uçuş denemesin de de beklenmedik bazı hatalar ortaya çıkmıştı. Ancak NASA'lı araştırmacılar bazı yazılım güncellemleriyle sorunları çözmeyi başardı ve Ingenuity 19 Nisan'da ilk uçuşunu gerçekleştirdi. NASA şimdi yine helikopterdeki problemleri çözmek için yoğun bir çalışma sürecine girmiş durumda. Ingenuity'nin çok yakında tekrar havalanması bekleniyor.

    Ingenuity'nin dördüncü uçuş denemesinde yaklaşık 266 metrelik yol alması ve saatte 13 kilometre hıza ulaşması bekleniyordu. NASA, Ingenuity denemelerinde her seferinde daha uzaklara gitmeye ve daha yüksek hızlara ulaşmaya hedefliyor. Ingenuity ikinci denemesinde 4,3 metre, üçüncü denemesinde ise 100 metre hareket etmişti.

    1,8 kilogram ağırlığında olan Ingenuity, Mars'taki inanılmaz ince atmosfer nedeniyle pervanelerini dünyadaki bir helikopterden yaklaşık 10 kat daha hızlı çevirmek zorunda (2500 RPM). NASA, Ingenuity gibi helikopterlerle Mars'ın keşif sürecinin müthiş hızlanacağını düşünüyor. Gelecekte Mars'ta, Ingenuity'de kullanılan teknolojileri temel alan onlarca helikopterin uçarak keşif yaptığı görebiliriz. 



    https://www.space.com/mars-helicopter-ingenuity-fourth-flight-glitch
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    İnsan gözü şeklinde web kamerası

    ghostmen323 8 saat önce

    yaratıcı ülkemizde olsa alırım

    cceviz 15 saat önce

    "Bu kameralardan hep bizi izliyorlar" paranoyasını yayma amaçlı tasarlanmış resmen.

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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    K koçari (ali burak) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Masa başından, nasa başındaki adamlarla dalga geçiyoruz
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    Nevfel (T. I.) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Oyuncak mı bu? Az kurcalayın bozacaksınız makinayı😎.
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    kmlrzy (Kemal Uyar) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    kesin gidip bir milyon dolara helikopter tasarlamışlardır, sonuç bu. oysa amazondan yüz dolarlık bir drone alıp onu gönderselerdi hiç arıza yapmazdı😂
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    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Eh 4-5 ucustan sonra gorevi tamamlaması bekleniyor deniyordu, demek ki 4. denemede olacakmis. Keske cok daha uzun calissa da farkli yerlerden veri alip onculuk etse.
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