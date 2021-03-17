Mars roketi Starship bu yaz ilk kez uzaya çıkacak

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SpaceX'in gezegenler arası uzay seyahatleri için geliştirdiği Starship roketi bu yıl çok önemli bir kilometre taşını geride bırakacak. NASASpaceFlight'ta yer alan habere göre SpaceX, Starship sistemini önümüzdeki Temmuz ayında ilk kez uzaya göndermeyi planlıyor.

Starship'in ilk yörünge uçuşu için şu anda 1 Temmuz tarihi hedef olarak belirlenmiş. Görevin ertelenme ihtimali şu aşamada biraz yüksek görünüyor, ancak yine de SpaceX'in burada 1 Temmuz gibi erken bir tarihi hedef almasının uzay hayranları için heyecan verici bir haber olduğu söylenebilir. Elon Musk ve ekibinin, Starship gibi dev bir projede bu kadar hızlı ilerliyor olması gerçekten de etkileyici. 1 Temmuz tarihi de burada şirketin bu projede ne kadar ciddi olduğunu tekrar ortaya koymuş oldu.

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NASA'nın 10 yılda yapamadığını SpaceX birkaç yılda yapıyor

SpaceX'in Starship projesi aynı zamanda uzay araştırmalarındaki özel yatırımların önemini de bir kez daha kanıtlıyor. Örneğin NASA'nın Ay ve Mars için hazırladığı SLS roketi 10 yılı aşkın süredir geliştirme aşamasında bulunmasına rağmen projede hala net bir sonuca ulaşılmış değil. SpaceX ise sadece birkaç yılda Starship roketini uzaya hazır hale getirmeyi planlıyor.

SpaceX şu anda Starship'in SN11 prototipini tamamlamış durumda. SN11'in bu hafta Teksas'daki SpaceX fırlatma sahasından kalkışa geçmesi planlanıyor. SN11 sonrasında ise SN15, SN16 ve SN17 prototipleri fırlatılacak. Bu dört görevin ardından nihayet SN20 prototip roketiyle birlikte ilk kez uzaya ulaşma planı var.

Starship gemisinin tek başına yörüngeye ulaşması mümkün değil. SpaceX burada Starship'i desteklemek için Super Heavy isimli bir booster roketi de hazırlıyor. Starship uzay gemisi Super Heavy'nin üzerine yerleştirilecek. Bu iki aşamayla birlikte toplam sistemin 122 metre uzunluğunda olması planlanıyor (Starship 50 metre, Super Heavy 72 metre). Starship'te toplam 6 Raptor motoru, Super Heavy'de ise 28 Raptor motoru yer alacak.

Önümüzdeki yaz için planlanan ilk yörünge uçuşunda SN20, Super Heavy'nin BN3 isimli prototopinin üzerine yerleştirilecek. BN3 öncesinde ayrıca BN1 ve BN2 prototiplerinin de test edilmesi planlanıyor.

SpaceX'in Starship uzay gemisiyle birlikte 2023 yılında Ay'a, 2025 yılında ise Mars'a insan taşıma hedefi var.

https://www.nasaspaceflight.com/2021/03/starship-sn11-spacex-orbital-flight-summer/

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