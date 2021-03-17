Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mars roketi Starship bu yaz ilk kez uzaya çıkacak

    Elon Musk daha önce yaptığı açıklamalarda Starship'in bu yıl içerisinde uzaya ulaşacağını söylemişti. Gelen haberlere göre tarihi görev için şu anda 1 Temmuz hedef olarak belirlenmiş.
    17 Mart 2021, 10:30 (10 sa.)
    737
    4
    3
    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Mars roketi Starship bu yaz ilk kez uzaya çıkacak
    Tam Boyutta Gör

    SpaceX'in gezegenler arası uzay seyahatleri için geliştirdiği Starship roketi bu yıl çok önemli bir kilometre taşını geride bırakacak. NASASpaceFlight'ta yer alan habere göre SpaceX, Starship sistemini önümüzdeki Temmuz ayında ilk kez uzaya göndermeyi planlıyor.

    Starship'in ilk yörünge uçuşu için şu anda 1 Temmuz tarihi hedef olarak belirlenmiş. Görevin ertelenme ihtimali şu aşamada biraz yüksek görünüyor, ancak yine de SpaceX'in burada 1 Temmuz gibi erken bir tarihi hedef almasının uzay hayranları için heyecan verici bir haber olduğu söylenebilir. Elon Musk ve ekibinin, Starship gibi dev bir projede bu kadar hızlı ilerliyor olması gerçekten de etkileyici. 1 Temmuz tarihi de burada şirketin bu projede ne kadar ciddi olduğunu tekrar ortaya koymuş oldu.

    İlginizi Çekebilir Avatar SpaceX, Starship prototipinin iniş anlarından inanılmaz görüntüler paylaştı

    NASA'nın 10 yılda yapamadığını SpaceX birkaç yılda yapıyor

    SpaceX'in Starship projesi aynı zamanda uzay araştırmalarındaki özel yatırımların önemini de bir kez daha kanıtlıyor. Örneğin NASA'nın Ay ve Mars için hazırladığı SLS roketi 10 yılı aşkın süredir geliştirme aşamasında bulunmasına rağmen projede hala net bir sonuca ulaşılmış değil. SpaceX ise sadece birkaç yılda Starship roketini uzaya hazır hale getirmeyi planlıyor.

    SpaceX şu anda Starship'in SN11 prototipini tamamlamış durumda. SN11'in bu hafta Teksas'daki SpaceX fırlatma sahasından kalkışa geçmesi planlanıyor. SN11 sonrasında ise SN15, SN16 ve SN17 prototipleri fırlatılacak. Bu dört görevin ardından nihayet SN20 prototip roketiyle birlikte ilk kez uzaya ulaşma planı var.

    Starship gemisinin tek başına yörüngeye ulaşması mümkün değil. SpaceX burada Starship'i desteklemek için Super Heavy isimli bir booster roketi de hazırlıyor. Starship uzay gemisi Super Heavy'nin üzerine yerleştirilecek. Bu iki aşamayla birlikte toplam sistemin 122 metre uzunluğunda olması planlanıyor (Starship 50 metre, Super Heavy 72 metre). Starship'te toplam 6 Raptor motoru, Super Heavy'de ise 28 Raptor motoru yer alacak.

    Önümüzdeki yaz için planlanan ilk yörünge uçuşunda SN20, Super Heavy'nin BN3 isimli prototopinin üzerine yerleştirilecek. BN3 öncesinde ayrıca BN1 ve BN2 prototiplerinin de test edilmesi planlanıyor.

    SpaceX'in Starship uzay gemisiyle birlikte 2023 yılında Ay'a, 2025 yılında ise Mars'a insan taşıma hedefi var. 



    https://www.nasaspaceflight.com/2021/03/starship-sn11-spacex-orbital-flight-summer/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    gun 5 saat önce

    çok güzel keşke ucuz olsada yaygınlaşsa belki uzun vadede bardak fiyatını çıkarır ama bakımı arızası filan olmaması gerek

    A
    ahmet1905_47 2 gün önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 2 gün önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 2 gün önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 2 gün önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    SpaceX, Starship prototipinin iniş anlarından inanılmaz görüntüler paylaştı
    1 sa.
    PC için Game Pass kullanıcıları yarın EA Play'e kavuşuyor
    2 sa.
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    SuperVisör (mahir cam) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    roket teknolojilerin gelecegi yok anti gravite sevk sistemleri geliştrilmeli akon elizabeth klarer
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    S sultanneb 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Spacex 1 numara
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D DH Misafiri 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu ilkel itki çağını ortadan kaldırmak için elimden geleni yapacağımdan emin olunuz. Eğer bana maddi kaynak sağlayacak başarıyı elde edemezsem, hiç bir karşılık beklemeden tüm Dünya'ya iç itki gerçeğini açıklayacağım. antigravity74100
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 sa. Logitech Combo Touch & Crayon - İnceleme 4 sa. realme GT modeli AnTuTu’da engellendi 4 sa. Zack Snyder's Justice League erkenden sızdı: Torrent sitelerine düştü 4 sa. Micron; 3D XPoint bellek çalışmalarını sonlandırdı, fabrikaları satıyor 5 sa. Intel 11. nesil Core işlemci ailesini duyurdu: %19 IPC artışı geldi, fiyatlar resmileşti 5 sa. Google'ın "hafif" arama uygulaması 500 milyon indirme barajını aştı 5 sa. Netflix'in en pahalı filmi konumundaki, kadrosuyla dikkat çeken The Gray Man'in çekimleri başladı 6 sa. Wikipedia'da büyük teknoloji şirketleri için ücretli hizmet devri başlıyor 6 sa. Yeni nesil teknolojiyle donatılmış LG kurutma makinesi incelemesi! 6 sa. Amazon.com.tr'ye gıda ürünleri eklendi 6 sa. Stranger Things'in 4. sezonundan yeni görseller paylaşıldı 7 sa. 2021 BMW i4 tanıtıldı: 590 km sürüş menzili ve daha fazlası 7 sa. Turkcell'in beş farklı 5G projesine Avrupa Birliği'nden destek 8 sa. Apple'ın sahte ürünlerle mücadele için özel bir ekip kurduğu ortaya çıktı 8 sa. EPDK'dan akaryakıtta 'tavan fiyat' kararı 8 sa. Ubisoft Mağazası'nda %85'e varan indirimler başladı 9 sa. Google Play kesintisi belirli şartlarda yarıya düşecek 9 sa. Popüler strateji oyunu Crusaders Kings 3'ü bu hafta ücretsiz oynayın 9 sa. Oppo Reno 5 F tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 10 sa. Nazileri yenmek için illüzyon kullanan gerçek bir sihirbazın hikayesini anlatan filmin başrolü Benedict Cumberbatch oldu 10 sa. GÖRÜNTÜLENEN Mars roketi Starship bu yaz ilk kez uzaya çıkacak Sonraki Assassin's Creed yapımcısı, PlayStation için özel olarak geliştirilen yeni bir oyun üzerinde çalışıyor 19 sa. Dungeon of the Endless: Apogee, mobil cihazlar için yayınlandı 20 sa. Avatar ve Endgame arasındaki gişe farkı hızla açılıyor 20 sa. Volkswagen, elektrikli otomobiller için pil maliyetini yarıya indirmeyi hedefliyor 21 sa. Steam'de Ubisoft oyunları indirime girdi: %80'e varan fırsatlar 21 sa. Huawei'nin Harmony işletim sistemini hangi modellere getireceği sızdı 21 sa. Mobil oyun Tomb Raider Reloaded, bazı bölgelerde erişime açıldı 22 sa. realme C25 haftaya tanıtılıyor 22 sa. Karbon fiberli dizüstü bilgisayar | Acer Book RS'i kullandık 22 sa. Macera oyunu The Cube Escape Collection, ücretsiz olarak mobil cihazlar için yayınlandı 23 sa. Apple, yakında iOS yazılım güncellemesinden bağımsız olarak güvenlik güncellemeleri sunabilir 23 sa. Turkcell Dergilik uygulamasına Podcast özelliği geldi 23 sa. Warner Bros, DC karakterleri Batgirl ve Zatanna için projelerinin olduğunu onayladı 1 gün Instagram, yetişkinlerin kendilerini takip etmeyen gençlere mesaj göndermesini yasaklıyor 1 gün iQOO Neo5 tanıtıldı: Snapdragon 870, 12GB RAM ve oyun optimizasyonları 1 gün Amazfit markası geçen yıl 45 milyon adet sattı 1 gün Gerçekçi grafiklere sahip FPS kovboy oyunu Wild West Dynasty duyuruldu 1 gün Huawei yeni gelir kaynağını buldu: Apple ve Samsung'tan 5G patent ücreti alacak 1 gün 8/16 Intel Core i7-11800H Geekbench’te ortaya çıktı 1 gün HyperX Loot Drop etkinliği %40'a varan indirimlerle başlıyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız