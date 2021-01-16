Mars'ta 3000. gününü kutlayan Curiosity'den müthiş Kızıl Gezegen panoraması

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NASA'nın ünlü gözlem aracı Curiosity, bu hafta itibarıyla Mars'taki 3000. gününü geride bırakmış durumda. Uzay aracı bu önemli günü kutlamak için Kızıl Gezegen'den çok güzel bir panorama yakalayıp bizlerle paylaştı. Yukarıdaki yüksek çözünürlüklü görselde Mars'ı ve Mars yüzeyini detaylı bir şekilde görme fırsatı yakalıyoruz.

Mars'ta gün uzunlukları Dünya'ya göre biraz daha uzun, yaklaşık 24 saat 39 dakika bir gün tamamlanıyor. Dolayısıyla Curiosity'nin 3000. günü Dünya'daki 3 bin günle aynı zamana denk gelmiyor. Curiosity 12 Ocak'ta 3 bininci gününü kutlamıştı ancak Dünya'ya göre değerlendirecek olursak aslında 3082 gündür Mars'taydı.

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Yukarıdaki fotoğrafla ilgili bazı açıklamalar yapan NASA,"18 Kasım 2020'de çekilen 122 farklı görselin birleştirilmesiyle oluşturulan panorama, gezginin ana 'gözleri' olan Mast Camera ile yakalandı. Panoramanın ortalarına doğru, Aeolis Mons dağını içerisinde barındıran 154 kilometre genişliğindeki Gale Krateri'ni görüyoruz. Ufukta kuzey krater kenarı var. Sağ tarafta ise Aeolis Mons'un tepe kısmı var, burada milyarlarla yıl önceki göller ve akıntılar tarafından şekillendirilmiş kayalık katmanları yer alıyor." ifadelerini kullandı.

29163x7353 piksel boyutlarındaki fotoğrafın orijinali için buraya tıklayabilirsiniz.

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6 Ağustos 2012'de Kızıl Gezegen'in yüzeyine iniş yapan Curiosity, geride bıraktığımız sekiz yıl içerisinde çok önemli bilimsel keşiflere imza attı. Bunların arasında Mars'ta metan gazının keşfedilmesiyle hayat izlerine ulaşılması ve gezegenin yüzeyinde geçmişte sıvı halde su bulunduğuna dair kanıtlar elde edilmesi gibi inanılmaz keşifler yer alıyor.

Curiosity, InSight ile beraber şu anda Mars yüzeyinde aktif bir şekilde görev yapan iki uzay aracından birisi. Ancak şu anda hem NASA'nın hem de Çin'in yeni gezginleri Mars yolunda. Perseverance ve Huoxing-1 (Göklere Sorular-1) isimli uzay araçları Şubat 2021'de Kızıl Gezegen'e iniş yapmayı deneyecek. İki gezginin tarihi inişleri için sadece haftalar kaldı.

https://www.jpl.nasa.gov/news/nasas-curiosity-rover-reaches-its-3000th-day-on-mars/

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