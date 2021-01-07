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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Üç farklı ülke önümüzdeki ay Mars'a ulaşıyor

    ABD, Çin ve BAE'nin uzay araçları önümüzdeki ay Mars'a ulaşıyor. Üç ülkenin de Kızıl Gezegen'de farklı amaçları var.
    3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
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    Uzay
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Üç farklı ülke önümüzdeki ay Mars'a ulaşıyor
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    Güneş Sistemi'mizin gözde gezegeni Mars, önümüzdeki ay yoğun bir trafiğe sahne olacak. ABD, Çin ve BAE'ye ait üç farklı görevin Şubat ayında Kızıl Gezegen'e ulaşması bekleniyor. ABD ve Çin, Mars'ın yüzeyine iniş yapmayı hedeflerken BAE ise daha küçük bir adım atıp gezegenin yörüngesine bir sonda yerleştirmek istiyor.

    BAE, ilk derin uzay görevini başarıyla sonlandırmak istiyor

    Birleşik Arap Emirlikleri'nin geçtiğimiz yaz fırlattığı Umut isimli sondası, şu anki planlara göre 9 Şubat tarihinde Mars'ın yörüngesine yerleşmiş olacak. Bu yıl 50. kuruluş yıl dönümünü kutlayan BAE, 200 milyon dolarlık maliyetle tamamlanan Umut misyonuyla birlikte bilgi-temelli ekonomiye geçiş hedeflerinde önemli bir adım atmayı hedefliyor. BAE, Umut görevinde başarıya ulaşırsa Mars'a ulaşabilen beşinci ülke olarak tarihe geçecek.

    Ayrıca Bkz. "Birleşik Arap Emirlikleri'nin dev Mars yolculuğu bu gece başlıyor"

    Bilim insanlarının Umut misyonundaki en büyük amacı Mars'ın atmosferini detaylı bir şekilde incelemek. Hava durumu ve iklimdeki değişiklerin günlük olarak takip edilmesi amaçlanıyor. Umut görevinin, Mars atmosferinin incelemesinde bilim insanlarına çok değerli veriler sunacağı ve Kızıl Gezegen'in iklimsel evrimine ışık tutabileceği belirtildi.

    Üç farklı ülke önümüzdeki ay Mars'a ulaşıyor
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    Çin, Mars'a iniş yapabilen ikinci ülke olmayı hedefliyor

    Çin, tarihinin en büyük uzay görevlerinden birisi olan Tianwen-1'i geçtiğimiz yaz uzaya göndermişti. Şu sıralar Mars'tan yaklaşık 5 milyon kilometre uzaklıkta olduğu belirtilen Tianwen-1, tahminlere göre 10 Şubat tarihinde Kızıl Gezegen'e ulaşmış olacak. Çin Tianwen-1'de bir yörünge sondası, bir iniş aracı ve bir de gezgin olmak üzere tam üç farklı uzay aracını Mars'a göndermişti.

    İlginizi Çekebilir Avatar Üç farklı ülke bu ay Mars'a gidiyor: İlk görev BAE'den

    Ayrıca Bkz. "Çin, Mars'a tam üç farklı uzay aracı fırlattı: İşte tarihi görevin detayları"

    Görevin en önemli parçası elbette gezgin olacak. Çin, tarihinde ilk kez başka bir gezegene bir uzay aracı indirmeyi deneyecek. Uzaydaki ABD egemenliğini sonlandırmak isteyen Çin, burada başarıya ulaşırsa Kızıl Gezegen'e uzay aracı indirebilen ikinci ülke olarak tarihe geçecek.

    Mars'a bir gözlem aracı indirmek, gezegenin ince atmosferi nedeniyle uzay ajanslarını inanılmaz zorluyor. NASA, bu alanın en tecrübeli ve en başarılı uzay ajansı. Bugüne kadar Kızıl Gezegen'e Sovyet Uzay Programı, NASA ve Avrupa Uzay Ajansı bir uzay aracı indirmeyi denemiş olsa da aralarından yalnızca NASA başarıya ulaşabilmişti.

    NASA, Mars'ta teknoloji şovu yapacak

    Önümüzdeki ayın en heyecan verici görevi ise muhtemelen NASA'nın Perseverance misyonu olacak. "Mars'ta yaşam var mıydı?" sorusuna cevap arayacak olan Perseverance görevinin 18 Şubat'ta Kızıl Gezegen'in yörüngesine ulaşması bekleniyor. Perseverance gezgini, 49 kilometre genişliğinde olan Jezero Krateri'ne indirilecek.

    Üç farklı ülke önümüzdeki ay Mars'a ulaşıyor
    Tam Boyutta Gör

    Mars'ın bundan milyarlarca yıl önce tıpkı Dünya'ya benzediği; güçlü bir atmosfere ve okyanuslara sahip olduğu tahmin ediliyor. Perseverance'ın iniş yapacağı Jezero Krateri bu anlamda araştırma yapmak için çok uygun bir konum olacak. Jezero Krateri'nin geçmişte büyük bir nehir ve göle ev sahipliği yaptığı biliniyor. Perseverance, üzerindeki çeşitli ekipmanlarıyla birlikte buranın jeolojisini ve toprak yapısını inceleyecek.

    Perseverance'ın belki de en ilginç kısmı ise aslında gezginin kendisi değil, NASA'nın Perseverance ile birlikte Mars'a fırlattığı Ingenuity isimli helikopter olacak. Ingenuity'nin, başka bir gezegende uçuşa geçen ilk insan yapımı araç olması bekleniyor. NASA, Ingenuity'de başarıya ulaşırsa Kızıl Gezegen'in keşif sürecinde bambaşka bir dönemin kapıları aralanmış olacak.

    Perseverance görevinde ayrıca karbondioksiti oksijene çeviren MOXIE ekipmanı, 11 milyon kişinin isminin Mars'a gönderilmesi, Mars'tan Dünya'ya toprak getirme hedefinin ilk adımlarının atılması ve Mars'a iniş sürecinin ilk kez yüksek kaliteli bir videosunun çekilecek olması gibi diğer bazı ilginç detaylar da yer alıyor. Görevle ilgili tüm bunları ve daha fazlasını detaylı bir şekilde bu haberimizde okuyabilirsiniz.



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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    21 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    basartenk (basar tenk) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Ne var la bu marsta arkadaş
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    Romeo84 3 gün ( Mesaj Silindi )
    BAE nin olayı biraz reklam kokuyor, gitsin gitsinde ne yapacak orada..abd ye parayı basmıştır 1milyar dolarcık bizim adı kullan diye..
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    SeniorGrandMaster 3 gün ( Mesaj Silindi )
    düşünün bakalım mars ta bunların gizli amaçları nedir ? ne yapmaya çalışıyorlar ? işin sonu nerelere varır ?
    1 Yanıt Yanıtla
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    darkaura 2 gün ( Mesaj Silindi ) SeniorGrandMaster
    oyun boyuk yegen. elit insanlari marsda toplayip mars teknokrasisini kuracaklar, ordan cahillerin dunyada birbirlerini yiyisini izleyecekler. elon musk bunu acik acik soyluyor



    not: ironi icerir.
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    Normandia_06 (Yalçın ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    BAE ABD'ye sadece parasını verdi o kadar.Arabın uzaya gittiği nerede görülmüş :XD
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    ahmetkaraci (ahmet karaci) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    motoru yerlimi?
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    RockConn (Ufuk Durdağı) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    NASA bu proje için kaynağı nereden buldu? :) Daha devlet olmayı beceremeyen bir kabile topluluğunun Mars'a gidiyor (sözde) oluşunu ben yemem, yiyene de mani olmam :)
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Çin ABD neyse de BAE napıcakmış Mars'ta onu anlamadım?
    "Para çok, harcıcak yer yok ne yapalım?
    "Hah Marsa araç yollatalım"

    "Yollayalım" değil bak, "yollatalım."
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    gun (Gün Oksay) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Mars’a 1-2 diye dolmuş mu kalkıyorda kaçırdık ülke olarak ne bu ?
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    LKLC (Hasan Aygünoğlu) 3 gün ( Mesaj Silindi ) gun
    Aslında 4 olacaktı da Avrupa'nın ExoMars görevi yetişmemişti :D
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    darkaura 3 gün ( Mesaj Silindi ) gun
    gezegen konumlarindan marsa arac gonderilebilecek belli zaman araliklari var. yanlis hatirlamiyorsam her 26ayda bir marsla dunya uygun konuma geliyor. butun araclarin ayni sirada yola cikip ayni siralarda hedefe ulasmalari bu sebebden.
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