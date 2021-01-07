Üç farklı ülke önümüzdeki ay Mars'a ulaşıyor

Tam Boyutta Gör

Güneş Sistemi'mizin gözde gezegeni Mars, önümüzdeki ay yoğun bir trafiğe sahne olacak. ABD, Çin ve BAE'ye ait üç farklı görevin Şubat ayında Kızıl Gezegen'e ulaşması bekleniyor. ABD ve Çin, Mars'ın yüzeyine iniş yapmayı hedeflerken BAE ise daha küçük bir adım atıp gezegenin yörüngesine bir sonda yerleştirmek istiyor.

BAE, ilk derin uzay görevini başarıyla sonlandırmak istiyor

Birleşik Arap Emirlikleri'nin geçtiğimiz yaz fırlattığı Umut isimli sondası, şu anki planlara göre 9 Şubat tarihinde Mars'ın yörüngesine yerleşmiş olacak. Bu yıl 50. kuruluş yıl dönümünü kutlayan BAE, 200 milyon dolarlık maliyetle tamamlanan Umut misyonuyla birlikte bilgi-temelli ekonomiye geçiş hedeflerinde önemli bir adım atmayı hedefliyor. BAE, Umut görevinde başarıya ulaşırsa Mars'a ulaşabilen beşinci ülke olarak tarihe geçecek.

Ayrıca Bkz. "Birleşik Arap Emirlikleri'nin dev Mars yolculuğu bu gece başlıyor"

Bilim insanlarının Umut misyonundaki en büyük amacı Mars'ın atmosferini detaylı bir şekilde incelemek. Hava durumu ve iklimdeki değişiklerin günlük olarak takip edilmesi amaçlanıyor. Umut görevinin, Mars atmosferinin incelemesinde bilim insanlarına çok değerli veriler sunacağı ve Kızıl Gezegen'in iklimsel evrimine ışık tutabileceği belirtildi.

Tam Boyutta Gör

Çin, Mars'a iniş yapabilen ikinci ülke olmayı hedefliyor

Çin, tarihinin en büyük uzay görevlerinden birisi olan Tianwen-1'i geçtiğimiz yaz uzaya göndermişti. Şu sıralar Mars'tan yaklaşık 5 milyon kilometre uzaklıkta olduğu belirtilen Tianwen-1, tahminlere göre 10 Şubat tarihinde Kızıl Gezegen'e ulaşmış olacak. Çin Tianwen-1'de bir yörünge sondası, bir iniş aracı ve bir de gezgin olmak üzere tam üç farklı uzay aracını Mars'a göndermişti.

İlginizi Çekebilir

Üç farklı ülke bu ay Mars'a gidiyor: İlk görev BAE'den

Ayrıca Bkz. "Çin, Mars'a tam üç farklı uzay aracı fırlattı: İşte tarihi görevin detayları"

Görevin en önemli parçası elbette gezgin olacak. Çin, tarihinde ilk kez başka bir gezegene bir uzay aracı indirmeyi deneyecek. Uzaydaki ABD egemenliğini sonlandırmak isteyen Çin, burada başarıya ulaşırsa Kızıl Gezegen'e uzay aracı indirebilen ikinci ülke olarak tarihe geçecek.

Mars'a bir gözlem aracı indirmek, gezegenin ince atmosferi nedeniyle uzay ajanslarını inanılmaz zorluyor. NASA, bu alanın en tecrübeli ve en başarılı uzay ajansı. Bugüne kadar Kızıl Gezegen'e Sovyet Uzay Programı, NASA ve Avrupa Uzay Ajansı bir uzay aracı indirmeyi denemiş olsa da aralarından yalnızca NASA başarıya ulaşabilmişti.

NASA, Mars'ta teknoloji şovu yapacak

Önümüzdeki ayın en heyecan verici görevi ise muhtemelen NASA'nın Perseverance misyonu olacak. "Mars'ta yaşam var mıydı?" sorusuna cevap arayacak olan Perseverance görevinin 18 Şubat'ta Kızıl Gezegen'in yörüngesine ulaşması bekleniyor. Perseverance gezgini, 49 kilometre genişliğinde olan Jezero Krateri'ne indirilecek.

Tam Boyutta Gör

Mars'ın bundan milyarlarca yıl önce tıpkı Dünya'ya benzediği; güçlü bir atmosfere ve okyanuslara sahip olduğu tahmin ediliyor. Perseverance'ın iniş yapacağı Jezero Krateri bu anlamda araştırma yapmak için çok uygun bir konum olacak. Jezero Krateri'nin geçmişte büyük bir nehir ve göle ev sahipliği yaptığı biliniyor. Perseverance, üzerindeki çeşitli ekipmanlarıyla birlikte buranın jeolojisini ve toprak yapısını inceleyecek.

Perseverance'ın belki de en ilginç kısmı ise aslında gezginin kendisi değil, NASA'nın Perseverance ile birlikte Mars'a fırlattığı Ingenuity isimli helikopter olacak. Ingenuity'nin, başka bir gezegende uçuşa geçen ilk insan yapımı araç olması bekleniyor. NASA, Ingenuity'de başarıya ulaşırsa Kızıl Gezegen'in keşif sürecinde bambaşka bir dönemin kapıları aralanmış olacak.

Perseverance görevinde ayrıca karbondioksiti oksijene çeviren MOXIE ekipmanı, 11 milyon kişinin isminin Mars'a gönderilmesi, Mars'tan Dünya'ya toprak getirme hedefinin ilk adımlarının atılması ve Mars'a iniş sürecinin ilk kez yüksek kaliteli bir videosunun çekilecek olması gibi diğer bazı ilginç detaylar da yer alıyor. Görevle ilgili tüm bunları ve daha fazlasını detaylı bir şekilde bu haberimizde okuyabilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.