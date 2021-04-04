Mart ayının en güçlü akıllı telefonları belli oldu

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Yaptığı testlerle akıllı telefonların performansını karşılaştıran AnTuTu, her yeni ayın başında olduğu gibi geride bıraktığımız ayın da en güçlü akıllı telefonlarını paylaştı.

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En güçlü amiral gemisi telefonlar - Mart 2021

Sıralamalara göz atıldığında, amiral gemisi klasmanındaki tüm modellerin Qualcomm Snapdragon 888 yonga setine ev sahipliği yaptığı dikkat çekiyor. Bununla birlikte oyun odaklı geliştirilen Black Shark 4 Pro'nun 765.579 puanla listenin en başında yer aldığı, bunu takiben de OPPO Find X3 Pro, RedMagic 6 Pro, ASUS ROG Phone 5 ve Vivo X60 Pro + modellerinin geldiği görülmekte.

Black Shark 4 Pro Oppo Find X3 Pro Nubia Red Magic 6 Pro Asus ROG Phone 5 Vivo X60 Pro + iQOO 7 Redmi K40 Pro Xiaomi Mi 11 Meizu 18 Meizu 18 Pro

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En güçlü orta seviye telefonlar - Mart 2021

İşbu orta seviye telefonlara geldiğinde ise listedeki ilk üç telefonun Dimensity 820'den güç aldığı görülüyor. Bununla birlikte Redmi 10X 5G, orta seviye telefonlar arasında en yüksek performans sergileyen model iken, bunu takiben de Redmi 10X Pro 5G ve vivo S7t cihazları geliyor.

Redmi 10X 5G Redmi 10X Pro Vivo S7t Huawei Nova 7 Pro Huawei Nova 7 Nova 8 Pro Honor 30 Huawei Nova 8 Honor X10 Honor 30S

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http://www.antutu.com/doc/124669.htm

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