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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mart ayının en güçlü akıllı telefonları belli oldu

    AnTuTu, geçtiğimiz ayın en güçlü orta ve üst seviye akıllı telefonlarını duyurdu. İşte AnTuTu'ya göre mart ayının en güçlü akıllı telefon modelleri:
    04 Nisan 2021, 22:30 (1 hf.)
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    Cep Telefonları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    1

    Mart ayının en güçlü akıllı telefonları belli oldu
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    Yaptığı testlerle akıllı telefonların performansını karşılaştıran AnTuTu, her yeni ayın başında olduğu gibi geride bıraktığımız ayın da en güçlü akıllı telefonlarını paylaştı. 

    Ayrıca Bkz. "Huawei Band 6 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı"

    En güçlü amiral gemisi telefonlar - Mart 2021

    Sıralamalara göz atıldığında, amiral gemisi klasmanındaki tüm modellerin Qualcomm Snapdragon 888 yonga setine ev sahipliği yaptığı dikkat çekiyor. Bununla birlikte oyun odaklı geliştirilen Black Shark 4 Pro'nun 765.579 puanla listenin en başında yer aldığı, bunu takiben de OPPO Find X3 Pro, RedMagic 6 Pro, ASUS ROG Phone 5 ve Vivo X60 Pro + modellerinin geldiği görülmekte. 

    1. Black Shark 4 Pro
    2. Oppo Find X3 Pro
    3. Nubia Red Magic 6 Pro
    4. Asus ROG Phone 5
    5. Vivo X60 Pro +
    6. iQOO 7
    7. Redmi K40 Pro
    8. Xiaomi Mi 11
    9. Meizu 18
    10. Meizu 18 Pro

    Mart ayının en güçlü akıllı telefonları belli oldu
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    En güçlü orta seviye telefonlar - Mart 2021

    İşbu orta seviye telefonlara geldiğinde ise listedeki ilk üç telefonun Dimensity 820'den güç aldığı görülüyor. Bununla birlikte Redmi 10X 5G, orta seviye telefonlar arasında en yüksek performans sergileyen model iken, bunu takiben de Redmi 10X Pro 5G ve vivo S7t cihazları geliyor.

    1. Redmi 10X 5G
    2. Redmi 10X Pro
    3. Vivo S7t
    4. Huawei Nova 7 Pro
    5. Huawei Nova 7
    6. Nova 8 Pro
    7. Honor 30
    8. Huawei Nova 8
    9. Honor X10
    10. Honor 30S

    Mart ayının en güçlü akıllı telefonları belli oldu
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    http://www.antutu.com/doc/124669.htm
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    en yüksek puanı alsa ne olacak almasa ne olacak?
    telefonla yapılan şeyler belli.
    3.5 senedir mi 6 kullanıyorum. uygulama veya oyun olarak "açamadığı" bir şey yok. yavaşlama yok. sd 835 işlemcisi 6gb ram'i var.
    en yüksek puanı alsa ne olacak almasa ne olacak? telefonla yapılan şeyler belli. 3.5 senedir mi 6 kullanıyorum. uygulama veya oyun olarak "açamadığı" bir ...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +14
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    TheMuyu (Murat Y.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Başlık en güçlü Android telefonlar olsa daha mantıklı olur. Paylaşılan görsellerde listenin Android için olduğu gösteriliyor.
    2 Yanıt Yanıtla +9
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Magic 5 te alınır bu arada ilk 12 GB ramli telefonlardan
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    dostum kertenkele (İnsan Sadece insan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Anket sadece Çinli markalara özel mi yapılmış
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    dostum kertenkele (İnsan Sadece insan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Anket sadece Çinli markalara özel mi yapılmış
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    V Venomm88 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Xiamominin yerine şaşırdım ilk 10da 3-4 telefonu olmalıydı
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    H halilfirat 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    İphone göremeyince şaşrdım galiba androidler üzerinde yapılmış test
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    TearsForFears 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kaç cigolayt muhabbeti. Kaç yıl önce çıkan snapdragon 835-845 bile her şeye yetiyor. Teknoloji tabi gelişsin ama listedeki telefonlar ya huawei honor ya da meizu gibi yazılım desteği olmayan telefonlar. Xiaomi de telefon çıkarmaktan yazılımına odaklanamıyor. Sadece işlemciyle olmuyor bu işler en iyi örnek Apple.
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    En pahalı iphonelar 650bin barajını geçemiyor. Snapdragon akar Apple bakar
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Snapdragon 888 telefonlar farkını konuşturmuş. İphone 12'yi de fena tokatlamış
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    ssbrutality (Okan Günaydın) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Asus rog phone 5 pro yok listede
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    Dark Territory (E. K.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Iphone’lar hepsini yer
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