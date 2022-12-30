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    Martı, yerli harita ve şehir içi navigasyon uygulaması için çalışmalara başladı

    Martı, sürücülere trafiksiz ve yakıt tasarrufu sağlayan yerli harita ve şehir içi navigasyon hizmeti için testlere başladığını açıkladı. Yerli harita ilk olarak Martı TAG'da kullanılacak.
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    Martı, yerli harita ve navigasyon için çalışmalara başladı

    Elektrikli scooter paylaşım platformu Martı, faaliyet alanını genişletmeye devam ediyor. Martı TAG ile şehir içi araç paylaşımına imkan tanıyan Martı, şimdi de kendi navigasyon sistemini geliştirmek için kolları sıvadı. Google Haritalar, Yandex Navi, Waze gibi uygulamalara rakip olacak.

    Şirketten yapılan açıklamaya göre yerli harita ve şehir içi navigasyon hizmetini tamamen Türk mühendislerle hayata geçirmek üzere testlere başladı. Geliştirilecek navigasyon sistemi, şehir içinde trafiksiz ve yakıt tasarrufu sağlayan rotalara odaklanacak. Sürücülere en kısa ve en hızlı rotalardan gitmeleri için rehberlik edecek.

    Martı TAG ile test edilecek

    Martı uygulamasında milyonlarca yolculuk verisi bulunuyor. Martı bu verileri değere dönüştürmeyi ve şehir içi navigasyon pazarında yerli alternatif yaratmayı hedefliyor. Martı'nın şehir içi harita hizmeti ilk olarak Martı TAG uygulaması üzerinden test edilecek. Biriken verilerle sistem giderek iyileştirilecek.

    MARTI: Scooter &amp; TAG MARTI: Scooter &amp; TAG MARTI: Scooter &amp; TAG MARTI: Scooter &amp; TAG Travel Ücretsiz 173,2 MB

    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.martitech.marti&hl=tr&gl=US

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 3 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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