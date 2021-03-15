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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Zack Snyder's Justice League'den ilk yorumlar geldi: "Mucize gibi bir film"

    Zack Snyder's Justice League filminden ilk yorumlar yayınlandı. Filmin, 2017'de yayınlanan orijinal filmden her yönüyle üstün olduğu belirtiliyor.
    15 Mart 2021, 13:51 (Güncellendi, 11 sa.)
    6,6b
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Zack Snyder's Justice League'den ilk yorumlar geldi:
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    DC hayranlarının büyük bir heyecanla beklediği Zack Snyder's Justice League için geri sayım artık resmen başladı. 18 Mart'ta seyircilerle buluşacak olan filmden yavaş yavaş ilk yorumlar da geliyor. Filmi erkenden izleme fırsatı yakalayan eleştirmenlerin Twitter üzerinden paylaştığı yorumlar oldukça ilgi çekici diyebiliriz. 

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    Ayrıca Bkz. "Zack Snyder’s Justice League'in son fragmanı yayınlandı"

    Paylaşılan yorumlara şöyle bir baktığımızda Zack Snyder's Justice League'in yoğun bir şekilde övüldüğünü görüyoruz. Eleştirmenlerin hemen hepsi filmi çok beğendiklerini söylüyor. Bazı eleştirmenler ise Zack Snyder's Justice League'in bugüne kadarki en iyi DC filmi olduğunu belirtmiş.  

    Ortak görüşlerden birisi Zack Snyder'ın yeni versiyonunun her yönüyle orijinal filmden çok çok daha üstün olduğu yönünde. İki film arasında geceyle gündüz gibi inanılmaz bir fark olduğu belirtiliyor. Zack Snyder's Justice League; daha tutarlı karakterler, daha bütün bir senaryo, çok daha iyi görsellik/aksiyon ve daha iyi müzikleriyle DC hayranlarının 2017'de beklediği ancak alamadığı müthiş seyir deneyimini vadedecek.

    Tam 4 saat uzunluğunda olan Zack Snyder's Justice League ülkemizde Türk Telekom Tivibu ve Turkcell TV+ üzerinden dünyayla aynı anda 18 Mart tarihinde izlenebilecek. 



    https://www.cinemablend.com/news/2564313/zack-snyders-justice-league-reactions-are-in-heres-what-people-are-saying
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    hollowman_ (N. b.) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sinemalarda yayınlanan versiyonun kötü kurgusu bir yana bence en önemli eksiği Avengers'taki Thanos süper kötü karakterinin karşısına Steppenwolf gibi tırt ötesi bir karakterle çıkmaları olmuştu. DC bir film fazla yaparak biraz daha para kazanma düşüncesiyle bu filme Steppenwolf'u koydu muhtemelen, bir sonraki filmde de Thanos'un DC karşılığı Darkseid'i koyacaklardı. Bu düşünce bir de kötü yönetmenlikle birleşince DC'nin patlamasına sebep oldu. Film en başında Darkseid etrafında şekillense belki kötü yönetime rağmen bile kotarabilirlerdi.
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    TncyKrmn (Tuncay Karaman) 6 sa. ( Mesaj Silindi ) hollowman_
    Yanlışınız var. Darkside ile Thanos kıyaslanamaz bile. Thanos'un eldiveni olmadığı takdirde tırt bir karakterdir Darkside karşısında. Yeni tanrılar kategorisindedir ve Darkseid, maddeyi manipüle etme ve kendi boyutunu değiştirebilme gibi güçlere sahipken Thanos'un en fazla yumrukları vardır.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Samura ii (Abdurrahman AKICI) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    filimler ve filmler in Snyder cut parodisi var izleyin. o aklıma geldi. bi yaaaaaaprak deyişi var :D
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    kuklacini (bugra aslan) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kendi fan kitlesinden başka bekleyen yoktur belki belli bir seviyenin üstündedir ama efsane vs olduğunu düşünmüyorum.Çerezlik diye tabir edilen türde olmuştur.
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    kuruwa (hasan uçar) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Efektler marvel gibi doğal gözükmüyor ve çizgi filimlerindeki o tad yok bu filimde.
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    jubeii 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    marvelden daha olgun filmleri var. bide bir milyon tane kahramanları yok.
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    T th9 10 sa. ( Mesaj Silindi ) jubeii
    kahramanların bir altyapısı yok ama,çoğu karakterin detayı verilmiyor filmlerde.
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    B bypangea (Kadir Turan) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Merakla bekliyoruz.
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    umcoder (umut duran) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    ölümü gösterip sıtmaya razı mı ettiler acaba :D gelsin görücez.
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