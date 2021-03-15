Zack Snyder's Justice League'den ilk yorumlar geldi: "Mucize gibi bir film"

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DC hayranlarının büyük bir heyecanla beklediği Zack Snyder's Justice League için geri sayım artık resmen başladı. 18 Mart'ta seyircilerle buluşacak olan filmden yavaş yavaş ilk yorumlar da geliyor. Filmi erkenden izleme fırsatı yakalayan eleştirmenlerin Twitter üzerinden paylaştığı yorumlar oldukça ilgi çekici diyebiliriz.

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Paylaşılan yorumlara şöyle bir baktığımızda Zack Snyder's Justice League'in yoğun bir şekilde övüldüğünü görüyoruz. Eleştirmenlerin hemen hepsi filmi çok beğendiklerini söylüyor. Bazı eleştirmenler ise Zack Snyder's Justice League'in bugüne kadarki en iyi DC filmi olduğunu belirtmiş.

Ortak görüşlerden birisi Zack Snyder'ın yeni versiyonunun her yönüyle orijinal filmden çok çok daha üstün olduğu yönünde. İki film arasında geceyle gündüz gibi inanılmaz bir fark olduğu belirtiliyor. Zack Snyder's Justice League; daha tutarlı karakterler, daha bütün bir senaryo, çok daha iyi görsellik/aksiyon ve daha iyi müzikleriyle DC hayranlarının 2017'de beklediği ancak alamadığı müthiş seyir deneyimini vadedecek.

Tam 4 saat uzunluğunda olan Zack Snyder's Justice League ülkemizde Türk Telekom Tivibu ve Turkcell TV+ üzerinden dünyayla aynı anda 18 Mart tarihinde izlenebilecek.

https://www.cinemablend.com/news/2564313/zack-snyders-justice-league-reactions-are-in-heres-what-people-are-saying

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