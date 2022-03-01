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    Sony'nin Spider-Man evreninde geçen Marvel filmi Morbius'tan yeni fragman geldi

    Sony'nin kurduğu Spider-Man evreninde geçen, başrolde Jared Leto'nun olduğu Morbius filminden yeni fragman geldi. Film 1 Nisan 2022'de vizyona girecek.            
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    Marvel filmi Morbius'tan yeni fragman geldi
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    Bildiğiniz üzere şu anda Disney'in kurmuş olduğu Marvel Sinematik Evreni dışında, Sony'nin Spider-Man odağında ayrı bir evreni bulunuyor. Bu evrene ait olan yapımlardan Morbius'un da geçtiğimiz saatlerde yeni bir fragmanı paylaşıldı.

    Fragmanda daha önceki fragmanlara göre yeni sahneler görebiliyoruz. Film ne yazık ki birkaç kez ertelendiği için heyecanını biraz kaybetti. Ancak yine de Sony'nin Venom sonrasındaki ilk filmi olduğu için nasıl olacağı merak ediliyor. 

    Morbius Fragman

    Morbius filminin yönetmenliğini Daniel Espinosa üstleniyor, senaristliğini ise Matt Sazama ve Burk Sharpless üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Jared Leto, Michael Keaton, Adria Arjona, Matt Smith, Tyrese Gibson, Corey Johnson, Jared Harris ve Kadrolsha Ona Carole gibi isimler bulunuyor. 28 Ocak 2021'de vizyona girmesi bekleniyor.

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    Yeni nesil Ford Ranger Raptor tanıtıldı

    Darkfield 2 gün önce

    Çarpıştığında raptorluğu kalacak mı bakalım :)

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