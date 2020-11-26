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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Marvel için şu anda filmler değil, diziler ön planda

    2008 yılında başlayan Marvel Sinematik Evreni ile birçok izleyicinin bildiği bir evren haline gelen Marvel'ın şu anda önceliği filmler değil, Disney+'ta yayınlanacak olan diziler.
    2 sa.
    175
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Marvel için şu anda filmler değil, diziler ön planda
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    Bildiğiniz üzere 2008 yılında kurulan Marvel Sinematik Evreni şu ana kadar sadece filmler ile devam etti ve geçtiğimiz yıl yayınlanan Avengers: Endgame ile birlikte bir dönemi sonlandırdı. Yeni dönemde ise karşımıza sadece filmler değil, ayrıca diziler de çıkacak.

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    Ayrıca Bkz. "Marvel'ın yeni dizisi WandaVision, The Office ve Modern Family tarzında olacak"

    Şu ana kadar yayınlanan filmler ile muhteşem gişe başarıları elde eden Marvel, artık sinema tarafında her şeyi rayına oturtmuş bir durumda ve The Hollywood Reporter'ın haberine göre Marvel'da da artık öncelik değişmiş durumda. Habere göre önümüzdeki dönemde Marvel'ın önceliği filmler değil, diziler olacak. Elbette bu sinema tarafı ile artık ilgilenmeyecekleri anlamına gelmiyor.

    Marvel için hazırlanmış olan ilk Disney+ dizisi WandaVision 15 Ocak 2021'de başlayacak. Bundan sonraki yıllarda ise Marvel'ın şu an için açıkladığı diziler şöyle: The Falxon and The Winter Soldier, Loki, Ms. Marvel, She-Hulk, Hawkeye, What If..? ve Moon Knight.

    Umuyoruz Disney+ da yakın bir zamanda ülkemizde erişime açılır ve kaliteli yapımlar izleriz.



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