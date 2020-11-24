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    Marvel'ın yeni dizisi WandaVision, The Office ve Modern Family tarzında olacak

    Marvel'ın Disney+ için hazırladığı ilk dizilerden biri olan WandaVision'ın tarzı ile ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Dizi düşündüğümüzden daha farklı bir dizi olacak gibi duruyor.
    4 sa.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Marvel'ın yeni dizisi WandaVision, The Office ve Modern Family tarzında olacak
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    Disney+'ta yayınlanacak olan ilk Marvel dizisi özelliğini taşıyan WandaVision'ın tarzı ile ilgili yeni bir açıklama yapıldı ve açık konuşmak gerekirse heyecanlandıran bir açıklama.

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    Şu anda Disney'in yaratmış olduğu Marvel evreninin başındaki isim olan Kevin Feige, geçtiğimiz gün yaptığı bir açıklamada, WandaVision dizisinin klasik sitcom teknikleri ile yapıldığını ancak ayrıca The Office ve Modern Family gibi dizilerin tekniklerinin de kullanıldığını da söyledi.

    Daha önce yapılan açıklamalarda ise dizinin bazı bölümlerinin bir sitcom gibi seyircilerin önünde çekildiği söylenmişti. Gerçekten bizleri fazlasıyla enteresan bir dizi bekliyor gibi duruyor. Özellikle The Office ve Modern Family gibi olması insanı heyecanlandırmıyor değil.

    WandaVision dizisinin ilk sezonu 15 Ocak 2021'de başlayacak ve dizi 6 bölümden oluşacak. Hiçbir ara verilmeden haftalık olarak yayınlanması bekleniyor.



    https://screenrant.com/wandavision-show-office-sitcom-style-episode-details/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    4 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    4 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    5 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    absamet (sems sems) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Vision ne işe yarıyor hiç anlamış değilim. Birde thor'un çekicini kaldırdı ama gelen geçen tokatlıyor.
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