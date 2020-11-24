Marvel'ın yeni dizisi WandaVision, The Office ve Modern Family tarzında olacak

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Disney+'ta yayınlanacak olan ilk Marvel dizisi özelliğini taşıyan WandaVision'ın tarzı ile ilgili yeni bir açıklama yapıldı ve açık konuşmak gerekirse heyecanlandıran bir açıklama.

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Şu anda Disney'in yaratmış olduğu Marvel evreninin başındaki isim olan Kevin Feige, geçtiğimiz gün yaptığı bir açıklamada, WandaVision dizisinin klasik sitcom teknikleri ile yapıldığını ancak ayrıca The Office ve Modern Family gibi dizilerin tekniklerinin de kullanıldığını da söyledi.

Daha önce yapılan açıklamalarda ise dizinin bazı bölümlerinin bir sitcom gibi seyircilerin önünde çekildiği söylenmişti. Gerçekten bizleri fazlasıyla enteresan bir dizi bekliyor gibi duruyor. Özellikle The Office ve Modern Family gibi olması insanı heyecanlandırmıyor değil.

WandaVision dizisinin ilk sezonu 15 Ocak 2021'de başlayacak ve dizi 6 bölümden oluşacak. Hiçbir ara verilmeden haftalık olarak yayınlanması bekleniyor.

https://screenrant.com/wandavision-show-office-sitcom-style-episode-details/

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