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    Anlık Bildirim

    Loki’nin ikinci sezonundan ilk poster yayınlandı: Çıkış tarihi belli oldu

    Marvel Sinematik Evreninin en sevilen dizilerinden olan Loki, yakında ikinci sezonuna kavuşacak. Disney, yapımın çıkış tarihini ilgi çekici bir poster yayınlayarak açıkladı.
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    Lokinin ekranlara döneceği tarih belli oldu Tam Boyutta Gör
    Avengers: Endgame sonrası Disney+ yapımları ile evrenini genişletmeye karar veren Marvel, bu süreçte birçok farklı dizi ve film yayınladı. Bu yapımlar arasında en beğenilenlerden olan Loki, geçtiğimiz yıllarda ikinci sezon onayı almıştı. Marvel, merakla beklenen sezonun çıkış tarihini açıkladı.

    Loki sonbaharda ekranlara geri dönüyor

    Marvel Sinematik Evreninin başlangıcında bir düşman olarak karşımıza çıkan Loki, son yıllarda kahramanlar ile birlikte çalışan ve sevilen bir karaktere dönüştü. 2021 yılında yayınlanan kendi dizisinde de kendini ilginç bir macerada bulan Loki, yakında ekranlara geri dönecek.

    Marvel Studios, Loki’nin ikinci sezonundan ilk posteri yayınladı. Posterde Miss Minutes ve Loki karakterlerine yer verilmiş ve Loki’nin zamanla yarışacağına gönderme yapılmış. Aynı zamanda poster, dizinin yeni sezonunun çıkış tarihini de açıklıyor. Loki’nin yeni sezonu, 6 Ekim’de Disney+ platformunda yayınlanacak.

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