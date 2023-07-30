Loki’nin ikinci sezonundan ilk poster yayınlandı: Çıkış tarihi belli oldu

Tam Boyutta Gör Avengers: Endgame sonrası Disney+ yapımları ile evrenini genişletmeye karar veren Marvel, bu süreçte birçok farklı dizi ve film yayınladı. Bu yapımlar arasında en beğenilenlerden olan Loki, geçtiğimiz yıllarda ikinci sezon onayı almıştı. Marvel, merakla beklenen sezonun çıkış tarihini açıkladı.

RTÜK ceza yağdırdı: Netflix, Disney ve Amazon’a “ahlak” cezası 3 gün önce eklendi

Loki sonbaharda ekranlara geri dönüyor

Marvel Sinematik Evreninin başlangıcında bir düşman olarak karşımıza çıkan Loki, son yıllarda kahramanlar ile birlikte çalışan ve sevilen bir karaktere dönüştü. 2021 yılında yayınlanan kendi dizisinde de kendini ilginç bir macerada bulan Loki, yakında ekranlara geri dönecek.

Marvel Studios, Loki’nin ikinci sezonundan ilk posteri yayınladı. Posterde Miss Minutes ve Loki karakterlerine yer verilmiş ve Loki’nin zamanla yarışacağına gönderme yapılmış. Aynı zamanda poster, dizinin yeni sezonunun çıkış tarihini de açıklıyor. Loki’nin yeni sezonu, 6 Ekim’de Disney+ platformunda yayınlanacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.