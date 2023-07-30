Loki’nin ikinci sezonundan ilk poster yayınlandı: Çıkış tarihi belli oldu

Loki sonbaharda ekranlara geri dönüyor
Marvel Sinematik Evreninin başlangıcında bir düşman olarak karşımıza çıkan Loki, son yıllarda kahramanlar ile birlikte çalışan ve sevilen bir karaktere dönüştü. 2021 yılında yayınlanan kendi dizisinde de kendini ilginç bir macerada bulan Loki, yakında ekranlara geri dönecek.
Marvel Studios, Loki’nin ikinci sezonundan ilk posteri yayınladı. Posterde Miss Minutes ve Loki karakterlerine yer verilmiş ve Loki’nin zamanla yarışacağına gönderme yapılmış. Aynı zamanda poster, dizinin yeni sezonunun çıkış tarihini de açıklıyor. Loki’nin yeni sezonu, 6 Ekim’de Disney+ platformunda yayınlanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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