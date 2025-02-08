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    Marvel, Magneto rolünü Denzel Washington'a emanet edebilir

    Black Panther 3'te rol alacağını açıklayan Denzel Washington, Marvel Sinematik Evreni'nin Magneto'su olabilir. Washington'ın Black Panther 3'ten sonra X-Men'de rol alacağı konuşuluyor.
    Marvel, Magneto rolünü Denzel Washington'a verebilir Tam Boyutta Gör
    Usta oyuncu Denzel Washington, birkaç ay önce verdiği bir röportajda çok yakında Marvel evrenine katılacağını ve Black Panther 3'te rol alacağını açıklamıştı. Washington filmde nasıl bir rol üstleneceğini ise detaylandırmamıştı. O dönemde pek çok kişi bunun Wakanda'dan, yani Black Panther'ın geçtiği dünyadan bir karakter olacağını varsaymıştı. Ancak gelen son bilgilere bakılırsa Denzel Washington Wakanda'dan değil, X-Men'den bir karakteri canlandırabilir.

    Hollywood içinden bilgi aktaran önemli kaynaklardan biri olan Jeff Sneider, Denzel Washington'ın Marvel'da üstleneceği rolün Magneto olabileceğini söylüyor. Marvel henüz bu konuda resmi bir açıklama yapmış değil. Ancak Sneider'ın hem içeriden aldığı duyumlar, hem de kendi yorumu Washington'ın Magneto rolünü üstleneceği yönünde. Eğer bu iddia doğruysa Washington önce Black Panther 3'te, sonra da yeni X-Men fiminde Magneto rolünde karşımıza çıkabilir.

    Marvel'ın Magneto'nun Orijin Hikâyesini Değiştirmesi Gerekiyor

    Gerek çizgi romanlarda gerekse X-Men filmlerinde Magneto'nun çocukluğunda yaşadığı travma karakterinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Bu travmanın arkasında ise II. Dünya Savaşı sırasında insanlığın en karanlık yüzüyle tanışması yatıyor. Ancak II. Dünya Savaşı sırasında çocuk olan bir karakter günümüzde artık 90'lı yaşlarında olacağı için, Marvel'ın yeni filmlerde bu orijin hikâyesini değiştirmesi gerekiyor. Bu yüzden II. Dünya Savaşı'nın yerini tarihten başka bir karanlık sayfanın alacağı, bunun da muhtemelen Afrika kıtasında yaşanan kıyımlardan biri olacağı düşünülüyordu. Magneto rolünü Denzel Washington'ın üstlenmesi, bir süredir gündemde olan bu iddiayla da örtüşüyor.

    Diğer yandan Marvel'ın yeni X-Men ekibini toplamak için şu sıralar casting (oyuncu seçme) sürecine başladığı da biliniyor. Cyclops rolü için Harris Dickinson (Triangle of Sadness, Babygirl)'ın, Jean Grey rolü içinse Sadie Sink (Stranger Things)'in adı geçiyor. Bu yüzden Marvel'ın Magneto rolü için şimdiden biriyle anlaşmış olması da sürpriz olmaz.

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    Tayfun balistik füzesi hedefi başarı ile vurdu

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    HknRmzi 1 gün önce

    Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .

    A
    asukrumercan 1 gün önce

    Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.

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