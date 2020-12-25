Marvel'ın WandaVision dizisinden yeni bir fragman yayınlandı

Bildiğiniz gibi Marvel, Disney+'ta yayınlanacak olan diziler ile evrenini biraz daha genişletmeyi ve çeşitliliği arttırmayı hedefliyor. Disney+'ta yayınlanacak olan ilk Marvel dizisi özelliğini taşıyan WandaVision'dan da yeni bir fragman yayınlandı.

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Yayınlanan yeni fragmanda çoğunlukla daha önce görülmeyen sahneleri görüyoruz. Yayınlanan ilk fragmanla, son fragmanın arasındaki farka baktığımızda da dizinin tarzı biraz daha belirginleşmiş oldu. Özellikle Wanda'ın kendi yarattığı bir evrende oldukları artık apaçık belli.

Marvel evreninin en önemli çizgi roman serilerinden biri olan House of M çizgi roman serisi ile bağlantısı olacak mı veya o tarafa doğru bir yönelim olacak mı büyük merak konusu. Yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

WandaVision dizisinin ilk sezonu 15 Ocak 2021'de başlayacak ve dizi 6 bölümden oluşacak. Hiçbir ara verilmeden haftalık olarak yayınlanması bekleniyor.

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