Marvel'ın WandaVision dizisinden yeni bir fragman yayınlandı

Bildiğiniz gibi Marvel, Disney+'ta yayınlanacak olan diziler ile evrenini biraz daha genişletmeyi ve çeşitliliği arttırmayı hedefliyor. Disney+'ta yayınlanacak olan ilk Marvel dizisi özelliğini taşıyan WandaVision'dan da yeni bir fragman yayınlandı.İlginizi Çekebilir Marvel'ın yeni dizisi WandaVision, The Office ve Modern Family tarzında olacak
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Yayınlanan yeni fragmanda çoğunlukla daha önce görülmeyen sahneleri görüyoruz. Yayınlanan ilk fragmanla, son fragmanın arasındaki farka baktığımızda da dizinin tarzı biraz daha belirginleşmiş oldu. Özellikle Wanda'ın kendi yarattığı bir evrende oldukları artık apaçık belli.
Marvel evreninin en önemli çizgi roman serilerinden biri olan House of M çizgi roman serisi ile bağlantısı olacak mı veya o tarafa doğru bir yönelim olacak mı büyük merak konusu. Yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.
WandaVision dizisinin ilk sezonu 15 Ocak 2021'de başlayacak ve dizi 6 bölümden oluşacak. Hiçbir ara verilmeden haftalık olarak yayınlanması bekleniyor.
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Ayn katlanabilir tabure hem dah basit ve her gelip geçende sana bakmaz
Katlanır tabureyi akıl edememişler herhalde, koy çantana götür istediğin yere,
beyin dalgalarıyla da kontrol edilebilseydi süper olurdu
O garip bacaklı aleti mankenlerin poposuna takınca işi kurtaracaklarını sanmışlar ama yemez.. Kim ister poposundan örümcek ayağı çıkmış gibi ortalıkta dolanmayı? Götürüsü getirisinden fazla.. Tutmaz bu.