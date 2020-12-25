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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Marvel'ın WandaVision dizisinden yeni bir fragman yayınlandı

    Marvel'ın Disney+ için hazırladığı ilk dizilerden biri olan WandaVision'dan yeni bir fragman yayınlandı. Dizi 15 Ocak'ta seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor.
    38 sn.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Marvel'ın WandaVision dizisinden yeni bir fragman yayınlandı

    Bildiğiniz gibi Marvel, Disney+'ta yayınlanacak olan diziler ile evrenini biraz daha genişletmeyi ve çeşitliliği arttırmayı hedefliyor. Disney+'ta yayınlanacak olan ilk Marvel dizisi özelliğini taşıyan WandaVision'dan da yeni bir fragman yayınlandı. 

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    Ayrıca Bkz. "Metacritic 2020 yılının en kötü 15 filmini açıkladı"

    Yayınlanan yeni fragmanda çoğunlukla daha önce görülmeyen sahneleri görüyoruz. Yayınlanan ilk fragmanla, son fragmanın arasındaki farka baktığımızda da dizinin tarzı biraz daha belirginleşmiş oldu. Özellikle Wanda'ın kendi yarattığı bir evrende oldukları artık apaçık belli. 

    Marvel evreninin en önemli çizgi roman serilerinden biri olan House of M çizgi roman serisi ile bağlantısı olacak mı veya o tarafa doğru bir yönelim olacak mı büyük merak konusu. Yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

    WandaVision dizisinin ilk sezonu 15 Ocak 2021'de başlayacak ve dizi 6 bölümden oluşacak. Hiçbir ara verilmeden haftalık olarak yayınlanması bekleniyor.



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    BatuhanDN

    Ayn katlanabilir tabure hem dah basit ve her gelip geçende sana bakmaz

    1 gün önce
    mhzn

    Katlanır tabureyi akıl edememişler herhalde, koy çantana götür istediğin yere,

    1 gün önce
    Gulivers1

    beyin dalgalarıyla da kontrol edilebilseydi süper olurdu

    1 gün önce
    selcuk_

    O garip bacaklı aleti mankenlerin poposuna takınca işi kurtaracaklarını sanmışlar ama yemez.. Kim ister poposundan örümcek ayağı çıkmış gibi ortalıkta dolanmayı? Götürüsü getirisinden fazla.. Tutmaz bu.

    1 gün önce
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