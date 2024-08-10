Yeni Marvel dizisi Agatha All Along'un ikinci fragmanı yayınlandı

Marvel’ın Disney+ platformunda yayınladığı ilk dizi olan WandaVision, kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Dizide yer alan karakterlerden olan Agatha Harkness’ın seyirciler tarafından beğenilmesi üzerine Marvel Studios, Agatha için bir dizi üzerinde çalışmaya başlamıştı. Agatha All Along isimli dizi, Disney’in geçtiğimiz saatlerde düzenlediği D23 etkinliğinde yer aldı.
Agatha All Along’un yeni fragmanı çıktı
D23 etkinliğinde Marvel, Agatha All Along’un yeni fragmanını gösterdi. Fragmanda da görüldüğü üzere Agatha, Scarlet Witch tarafından güçlerinin elinden alınmasının ardından bir maceraya çıkıyor. Bu macerada birçok cadı ile iş birliği yapan Agatha, Witches’ Road adı verilen eski bir cadılık testi ile güçlerini tekrar kazanmaya çalışacak.
WandaVision’ın yazarlarından olan Jac Schaeffer, dizinin başında yer alacak ve ilk bölümün yönetmenlik koltuğunda oturacak. Kathryn Hahn, Maria Dizzia, Paul Adelstein, Aubrey Plaza ve Joe Locke gibi oyuncular yer alacak. Agatha All Along, 18 Eylül’de ilk iki bölümü ile Disney+ platformunda yayınlanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.