Yeni Marvel dizisi Agatha All Along'un ikinci fragmanı yayınlandı

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Marvel’ın Disney+ platformunda yayınladığı ilk dizi olan WandaVision, kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Dizide yer alan karakterlerden olan Agatha Harkness’ın seyirciler tarafından beğenilmesi üzerine Marvel Studios, Agatha için bir dizi üzerinde çalışmaya başlamıştı. Agatha All Along isimli dizi, Disney’in geçtiğimiz saatlerde düzenlediği D23 etkinliğinde yer aldı.

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Agatha All Along’un yeni fragmanı çıktı

D23 etkinliğinde Marvel, Agatha All Along’un yeni fragmanını gösterdi. Fragmanda da görüldüğü üzere Agatha, Scarlet Witch tarafından güçlerinin elinden alınmasının ardından bir maceraya çıkıyor. Bu macerada birçok cadı ile iş birliği yapan Agatha, Witches’ Road adı verilen eski bir cadılık testi ile güçlerini tekrar kazanmaya çalışacak.

WandaVision’ın yazarlarından olan Jac Schaeffer, dizinin başında yer alacak ve ilk bölümün yönetmenlik koltuğunda oturacak. Kathryn Hahn, Maria Dizzia, Paul Adelstein, Aubrey Plaza ve Joe Locke gibi oyuncular yer alacak. Agatha All Along, 18 Eylül’de ilk iki bölümü ile Disney+ platformunda yayınlanacak.

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Agatha All Along dizisinin yeni fragmanı yayınlandı