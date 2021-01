Marvel'ın yeni belgesel filmi "Behind the Mask" duyuruldu

Tam Boyutta Gör

Marvel Sinematik Evreni kesinlikle sinema sektörünün son dönemdeki en büyük markası. Aynı şekilde birçok izleyicinin de hayatına bir şekilde girmiş durumda. Bu kadar büyük bir markaya sahip olup yalnzıca film-dizi gibi yapımlarla değil belgesellerle de bu markayı daha iyi tanımak gayet güzel bir durum. Marvel tarafından duyurulan yeni yapım da yine bu evrenin arka planını daha iyi tanımamızı sağlayacak.

Geçtiğimiz saatlerde duyurulan yeni Marvel yapımı belgeselin ismi Behind the Mask olacak. 12 Şubat'ta Disney+ üzerinden yayınlanacak olan bu belgesel, en ikonik süper kahramanların arkasındaki isme odaklanacak.

Behind the Mask; Black Panther, Miles Morales, Ms. Marvel, Luke Cage, X-Men ve Captain Marvel gibi karakterlerin yükselişinin arkasındaki yazarlar ve sanatçılar da dahil olmak üzere Marvel'ın 80 yıllık mirasından isimlere yer verecek.

Tarmac Creative ile birlikte Marvel New Media tarafından üretilen Behind the Mask'ın yönetmenliğini Michael Jacobs üstleniyor. Joe Quesada, Shane Rahmani, Stephen Wacker, John Cerilli, Harry Go ve Sarah Amos ise yönetici yapımcı oalrak yer alıyor.

