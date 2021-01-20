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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Marvel'ın yeni belgesel filmi "Behind the Mask" duyuruldu

    Iron Man ile başlayan Marvel Sinematik Evreni her geçen gün daha da büyüyor. Bu yeni film de bizlere bu karakterleri sunan isimlere odaklanıyor.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Marvel'ın yeni belgesel filmi
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    Marvel Sinematik Evreni kesinlikle sinema sektörünün son dönemdeki en büyük markası. Aynı şekilde birçok izleyicinin de hayatına bir şekilde girmiş durumda. Bu kadar büyük bir markaya sahip olup yalnzıca film-dizi gibi yapımlarla değil belgesellerle de bu markayı daha iyi tanımak gayet güzel bir durum. Marvel tarafından duyurulan yeni yapım da yine bu evrenin arka planını daha iyi tanımamızı sağlayacak.

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    Geçtiğimiz saatlerde duyurulan yeni Marvel yapımı belgeselin ismi Behind the Mask olacak. 12 Şubat'ta Disney+ üzerinden yayınlanacak olan bu belgesel, en ikonik süper kahramanların arkasındaki isme odaklanacak.

    Behind the Mask; Black Panther, Miles Morales, Ms. Marvel, Luke Cage, X-Men ve Captain Marvel gibi karakterlerin yükselişinin arkasındaki yazarlar ve sanatçılar da dahil olmak üzere Marvel'ın 80 yıllık mirasından isimlere yer verecek. 

    Tarmac Creative ile birlikte Marvel New Media tarafından üretilen Behind the Mask'ın yönetmenliğini Michael Jacobs üstleniyor. Joe Quesada, Shane Rahmani, Stephen Wacker, John Cerilli, Harry Go ve Sarah Amos ise yönetici yapımcı oalrak yer alıyor.



    https://www.marvel.com/articles/tv-shows/marvel-s-behind-the-mask-documentary-coming-to-disney Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    yolyordam35

    1.0tce 115hp + lpg + cvt otomatik + 4x4 olursa türkiyede de iyi bir fiyatlandırmayla çıkarsa peynir ekmek gibi satar.

    1 gün önce
    U
    unununium

    Beş yıl gibi uzun bir süre içerisinde yeni bir petrollü araba çıkarmaları saçma bence. Bunu duster diye çıksrmamasının diğer sebebi de satışların düşüklüğü olabilir

    1 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    SilentHunterHD 28 dk. ( Mesaj Silindi )
    bu kadar köklü ve bilinen şirket için geç bile kalınmış. güzel haber
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