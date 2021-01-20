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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kısa filmleriyle tanınan Mahmut Akay'dan X-Men filmi!

    Marvel markasının en önemli serilerinden biri olan X-Men'in yeni bir filmi yayınlandı. Kısa film olarak yayınlanan ve Jean Grey karakterine odaklanan filmin yönetmenliğini Mahmut Akay üstleniyor.
    52 dk.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Kısa filmleriyle tanınan Mahmut Akay'dan X-Men filmi!
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    Marvel'ın en büyük serilerinden biri olan X-Men'i artık çoğu insan en azından duymuştur. X-Men gibi popüler bir seriyi elbette yalnızca animasyon veya çizgi roman olarak değil, sinema dünyasında da gördük. Fox'un yıllarca filmini çektiği serinin film hakları da geçtiğimiz yıllarda Disney'e geçmişti. Şimdi ise X-Men için yeni bir film daha yayınlandı ancak biraz daha farklı.

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    Bu yayınlanan filmin adı Grey Cafe ve X-Men üyelerinden Jean Grey karakterine odaklanıyor. Filmin yönetmeni ise kısa filmleri ile tanınan Mahmut Akay. Kendisi yapmış olduğu reklam filmleri ve kısa filmleriyle tanınıyor. Londra'da yaşayan Türk asıllı yönetmen Mahmut Akay, Jean Grey'den ziyade onun bir diğer kişiliği olan Dark Phoenix'i işlemiş filminde.

    Film geçtiğimiz hafta YouTube üzerinden yayınlandı. Filmin oyuncu kadrosunda Scout-Taylor Compton, Billy Ashworth, Michael Chase, Lydia Jones, Ryan Davies, Lee Hunter, Joshua Chester, Natasha Salman, Sarah Sturley, Amrit Kaur, Nam Chau, Tom Slatter, Chris Callanan ve Joel Marshall bulunuyor. Filmin geriye kalan tüm teknik ekip kadrosunu videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz.

    Aynı zamanda Mahmut Akay, geçtiğimiz aylarda da Wolverine ile ilgili olan Close Shave isimli bir film yayınlamıştı.

    Jean Grey

    Wolverine



    https://screenrant.com/jean-grey-dark-phoenix-fan-movie-video-cafe/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    yolyordam35

    1.0tce 115hp + lpg + cvt otomatik + 4x4 olursa türkiyede de iyi bir fiyatlandırmayla çıkarsa peynir ekmek gibi satar.

    16 saat önce
    U
    unununium

    Beş yıl gibi uzun bir süre içerisinde yeni bir petrollü araba çıkarmaları saçma bence. Bunu duster diye çıksrmamasının diğer sebebi de satışların düşüklüğü olabilir

    1 gün önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Jeolog. (Caner AKSOY) 10 dk. ( Mesaj Silindi )
    jean grey, x-men'deki en sevdiğim karakterdir. famke janssen'dan dolayı sanırım. mahmut bey güzel çekmiş. tebrikler. başarılar.
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    Z zeytunk (kamil zeytun) 35 dk. ( Mesaj Silindi )
    Türkiyeye de bekleriz mahmut abi
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