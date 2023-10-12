Marvel, Daredevil’i beğenmedi: Sil baştan tekrar çekilecek

Tam Boyutta Gör Marvel, Daredevil: Born Again ile birlikte süper kahramanın hikayesini ve dizisini yeniden başlatmaya karar vermişti. Marvel, stüdyonun orijinal Daredevil dizisinin daha önce yayınlandığı Netflix ile yıllarca süren ortaklığının sona ermesinin ardından Charlie Cox'un canlandırdığı Matt Murdock'u Marvel Sinematik Evreni'ne taşımayı planlıyor. Daredevil: Born Again ile bunun tam olarak başlaması hedefleniyordu. Ancak görünüşe göre Born Again'in Disney Plus çıkışı bir hayli gecikecek zira bazı büyük prodüksiyon engelleri söz konusu.

Daredevil: Born Again’de köklü değişiklikler

Aktarılanlara göre Marvel, Daredevil: Born Again'in başyazarları Chris Ord ve Matt Corman'la, yollarını ayırdı. Bunun arkasındaki neden ise ikilinin diziye ilişkin vizyonlarının Marvel ile uyumlu olmaması. Öte yandan Ord ve Corman dizide baş yapımcı olarak yer almaya devam edecek ve dizide ikilinin yazdığı “bazı sahneler ve bölümler” yer alacak. Bununla birlikte Marvel, çekilmemiş bölümleri yönetmekle görevlendirilen tüm yönetmenlerle de yollarını ayırdı. Marvel, Daredevil için şimdi yeni yönetmenler ve yaratıcı ekip arayışı içinde. Eğlence devi aynı zamanda dizi yapımcılığına yönelik tüm yaklaşımını da elden geçirmeyi planlıyor.

Tam Boyutta Gör Daredevil: Born Again'in 18 bölümünün “yarısından azı” eylül sonunda çekilmişti. Çekimler Hollywood’da devam eden grev nedeniyle durdurulmuştu. Gelen bilgilere göre tamamlanan bölümleri izleyen Marvel başkanı Kevin Feige ve üst düzey yöneticiler, dizinin ilerleyişinden memnun olmamış. Hatta Matt Murdock’un dördüncü bölüme kadar Daredevil kostümünü bile giymediği, dizinin daha çok avukatlık tarafında ilerlediği belirtiliyor. Dolayısıyla bu, Netflix versiyonuyla büyük bir tezat oluşturuyor.

Netflix'in Daredevil dizisindeki Wilson Fisk/Kingpin karakterini yeni dizide de sürdürecek olan Vincent D’Onofrio, Twitter üzerinden dizinin yenilenmesiyle ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “Dahil olduğum her harika proje, yapım öncesi, yapım ve post prodüksiyon aşamalarında sürekli olarak gelişti. Bu günlerde sanki büyük bir habermiş gibi aktarılıyor. Öyle değil. Bir grup yaratıcının bunu doğru yapmak için ellerinden gelenin en iyisini yapması çok basit. Bu işin değişmez bir parçası. Başka türlü olmasını istemezdim. Açıkçası daha azına razı olsaydık endişelenirdim.”

Daredevil: Born Again’in ne zaman çıkacağı belirsiz

Daredevil: Born Again’in normal şartlarda 2024 yılında Disney Plus’a gelmesi bekleniyordu. Ancak hem Hollywood’da devam eden grev hem de dizinin istendiği gibi ilerlememiş olması bu tarihi riske sokuyor. Açıkçası şimdilik Daredevil: Born Again için belirlenmiş bir yayın tarihi yok ama Netflix yapımı orijinal dizinin eski bölümleri Disney Plus'ta yayınlanmaya başladı.

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