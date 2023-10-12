Marvel, Daredevil’i beğenmedi: Sil baştan tekrar çekilecek

- Daredevil: Born Again’de köklü değişiklikler
- Daredevil: Born Again’in ne zaman çıkacağı belirsiz
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Daredevil: Born Again’de köklü değişiklikler
Aktarılanlara göre Marvel, Daredevil: Born Again'in başyazarları Chris Ord ve Matt Corman'la, yollarını ayırdı. Bunun arkasındaki neden ise ikilinin diziye ilişkin vizyonlarının Marvel ile uyumlu olmaması. Öte yandan Ord ve Corman dizide baş yapımcı olarak yer almaya devam edecek ve dizide ikilinin yazdığı “bazı sahneler ve bölümler” yer alacak. Bununla birlikte Marvel, çekilmemiş bölümleri yönetmekle görevlendirilen tüm yönetmenlerle de yollarını ayırdı. Marvel, Daredevil için şimdi yeni yönetmenler ve yaratıcı ekip arayışı içinde. Eğlence devi aynı zamanda dizi yapımcılığına yönelik tüm yaklaşımını da elden geçirmeyi planlıyor.
Netflix'in Daredevil dizisindeki Wilson Fisk/Kingpin karakterini yeni dizide de sürdürecek olan Vincent D’Onofrio, Twitter üzerinden dizinin yenilenmesiyle ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “Dahil olduğum her harika proje, yapım öncesi, yapım ve post prodüksiyon aşamalarında sürekli olarak gelişti. Bu günlerde sanki büyük bir habermiş gibi aktarılıyor. Öyle değil. Bir grup yaratıcının bunu doğru yapmak için ellerinden gelenin en iyisini yapması çok basit. Bu işin değişmez bir parçası. Başka türlü olmasını istemezdim. Açıkçası daha azına razı olsaydık endişelenirdim.”
Daredevil: Born Again’in ne zaman çıkacağı belirsiz
Daredevil: Born Again’in normal şartlarda 2024 yılında Disney Plus’a gelmesi bekleniyordu. Ancak hem Hollywood’da devam eden grev hem de dizinin istendiği gibi ilerlememiş olması bu tarihi riske sokuyor. Açıkçası şimdilik Daredevil: Born Again için belirlenmiş bir yayın tarihi yok ama Netflix yapımı orijinal dizinin eski bölümleri Disney Plus'ta yayınlanmaya başladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.