Marvel'ın yeni dizisi Ms. Marvel'ın oyuncu kadrosu belli oldu

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Disney'in, Disney+'ta yayınlanması için hazırladığı Marvel dizilerinden biri olan Ms. Marvel'ın tüm oyuncuları açıklandı. Ayrıca yayınlanacağı dönem de belli oldu.

Ayrıca Bkz. "Marvel'ın yeni dizisi "Legends" duyuruldu"

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Marvel'ın yeni dizisi "Legends" duyuruldu

En son Marvel's Avengers isimli oyunda gördüğümüz Kamala Khan karakterinin, yani Ms. Marvel karakterinin dizisi 2021'in son aylarında Disney+'ta yayınlanacak. Dizinin çekimleri zaten geçtiğimiz ay başlamıştı ve ilk görüntüler de paylaşılmıştı. Hatta geçtiğimiz günlerde düzenlenen Disney'in yatırımcılar toplantısında diziye dair bir ilk bakış videosu yayınlanmıştı.

Dizinin çekimlerinin başlaması ile birlikte ana karakteri Iman Vellani'nin oynayacapı belli olmuştu. Dizinin diğer tüm oyuncular da geçtiğimiz saatlerde açıklandı. Geriye kalan oyuncular şöyle: Aramis Knight, Saagar Shaikh, Rish Shah, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Matt Lintz, Yasmeen Fletcher, Laith Naki, Azher Usman, Travina Springer ve Nimra Bucha.

Ayrıca Kamala Khan karakterinin aynı çizgi romanlarda olduğu gibi kendince çizgi romanlar yazdığı ve süper kahramanların hayranı olduğu bir hikaye ile başlayacak. Brie Larson'ın canlandırdığı Captain Marvel karakteri de bu dizide yer alacak.

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