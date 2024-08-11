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    Anlık Bildirim

    Fortnite’ın yeni sezonu Marvel temalı olacak: Dr. Doom, Mysterio, War Machine ve dahası

    Battle royale oyun türünün en başarılı isimlerinden olan Fortnite, yakında yeni sezonu ile dönecek. Marvel temalı olacak olan bu sezon; Dr. Doom, Mysterio ve Gwenpool gibi karakterleri ekleyecek.
    Fortnite'ın yeni sezonundan Dr. Doom Tam Boyutta Gör
    Epic Games tarafından geliştirilen Fortnite, kısa sürede dünyanın en popüler oyunlarından biri olmayı başarmıştı. Geçtiğimiz yıllarda Marvel, DC, Star-Wars, God of War, Tomb Raider ve birçok farklı marka ile iş birliğine giden Epic, oyunun yeni sezonu için bir kez daha Marvel ile anlaşmış.

    Fortnite: Absolute Doom 16 Ağustos’ta geliyor

    2020 yılında Epic, Fortnite’ın 2. Bölümünün 4. Sezonunu Marvel temalı yaparak Wolverine, Tony Stark, She-Hulk, Thor ve Storm gibi sevilen karakterleri yapıma getirmişti. Yapım, daha sonraki sezonlarda Marvel karakterlerine yer verse de hayranlar bir süredir tamamen Marvel temalı bir sezon için gün sayıyordu. Epic Games, beklenen sürprizi geçtiğimiz saatlerde gerçekleştirdi.

    Disney’in düzenlediği D23 etkinliğinde Marvel ve Epic Games, beklenen duyuruyu yaptı. Fortnite’ın 5. Bölümünün 4. Sezonu Absolute Doom olarak adlandırılacak. Bu sezonunun Battle Pass (Savaş Bileti) sisteminde Gwenpool, War Machine, Emma Frost, Mysterio, Shuri (Black Panther) ve Doctor Doom karakterleri yer alacak. Ayrıca fragmanda görüldüğü üzere yeni sezon; Cable, Cyclops, Rogue, Jubilee ve Colossus gibi X-Men karakterlerine de yer verecek. Tüm bunların yanı sıra yeni sezonda Shuri’nin pençeleri, War Machine’in silah sistemi, Iron Man’in enerji silahı, Doctor Doom’un eldivenleri ve Captain America’nın kalkanı oyuna eklenecek. Fortnite’ın Marvel temalı yeni sezonu 16 Ağustos’ta yayınlanacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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