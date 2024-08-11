Fortnite’ın yeni sezonu Marvel temalı olacak: Dr. Doom, Mysterio, War Machine ve dahası

Fortnite: Absolute Doom 16 Ağustos’ta geliyor
2020 yılında Epic, Fortnite’ın 2. Bölümünün 4. Sezonunu Marvel temalı yaparak Wolverine, Tony Stark, She-Hulk, Thor ve Storm gibi sevilen karakterleri yapıma getirmişti. Yapım, daha sonraki sezonlarda Marvel karakterlerine yer verse de hayranlar bir süredir tamamen Marvel temalı bir sezon için gün sayıyordu. Epic Games, beklenen sürprizi geçtiğimiz saatlerde gerçekleştirdi.
Disney’in düzenlediği D23 etkinliğinde Marvel ve Epic Games, beklenen duyuruyu yaptı. Fortnite’ın 5. Bölümünün 4. Sezonu Absolute Doom olarak adlandırılacak. Bu sezonunun Battle Pass (Savaş Bileti) sisteminde Gwenpool, War Machine, Emma Frost, Mysterio, Shuri (Black Panther) ve Doctor Doom karakterleri yer alacak. Ayrıca fragmanda görüldüğü üzere yeni sezon; Cable, Cyclops, Rogue, Jubilee ve Colossus gibi X-Men karakterlerine de yer verecek. Tüm bunların yanı sıra yeni sezonda Shuri’nin pençeleri, War Machine’in silah sistemi, Iron Man’in enerji silahı, Doctor Doom’un eldivenleri ve Captain America’nın kalkanı oyuna eklenecek. Fortnite’ın Marvel temalı yeni sezonu 16 Ağustos’ta yayınlanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.