Fortnite’ın yeni sezonu Marvel temalı olacak: Dr. Doom, Mysterio, War Machine ve dahası

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Tam Boyutta Gör Epic Games tarafından geliştirilen Fortnite, kısa sürede dünyanın en popüler oyunlarından biri olmayı başarmıştı. Geçtiğimiz yıllarda Marvel, DC, Star-Wars, God of War, Tomb Raider ve birçok farklı marka ile iş birliğine giden Epic, oyunun yeni sezonu için bir kez daha Marvel ile anlaşmış.

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Fortnite: Absolute Doom 16 Ağustos’ta geliyor

2020 yılında Epic, Fortnite’ın 2. Bölümünün 4. Sezonunu Marvel temalı yaparak Wolverine, Tony Stark, She-Hulk, Thor ve Storm gibi sevilen karakterleri yapıma getirmişti. Yapım, daha sonraki sezonlarda Marvel karakterlerine yer verse de hayranlar bir süredir tamamen Marvel temalı bir sezon için gün sayıyordu. Epic Games, beklenen sürprizi geçtiğimiz saatlerde gerçekleştirdi.

Disney’in düzenlediği D23 etkinliğinde Marvel ve Epic Games, beklenen duyuruyu yaptı. Fortnite’ın 5. Bölümünün 4. Sezonu Absolute Doom olarak adlandırılacak. Bu sezonunun Battle Pass (Savaş Bileti) sisteminde Gwenpool, War Machine, Emma Frost, Mysterio, Shuri (Black Panther) ve Doctor Doom karakterleri yer alacak. Ayrıca fragmanda görüldüğü üzere yeni sezon; Cable, Cyclops, Rogue, Jubilee ve Colossus gibi X-Men karakterlerine de yer verecek. Tüm bunların yanı sıra yeni sezonda Shuri’nin pençeleri, War Machine’in silah sistemi, Iron Man’in enerji silahı, Doctor Doom’un eldivenleri ve Captain America’nın kalkanı oyuna eklenecek. Fortnite’ın Marvel temalı yeni sezonu 16 Ağustos’ta yayınlanacak.

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Fortnite'ın yeni sezonu Marvel temalı olacak