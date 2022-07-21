Marvel’s Spider-Man Remastered'ın PC özellikleri ve sistem gereksinimleri belli oldu

Yayıncılığını Sony'nin yaptığı, geliştiriciliğini ise Insomniac Games ve Nixxes Software'in yaptığı Marvel's Spider-Man Remastered, geçtiğimiz aylarda PC için duyurulmuştu. Geçtiğimiz saatlerde de oyunun PC özellikleri ve sistem gereksinimleri açıklandı.
Marvel's Spider-Man Remastered, 12 Ağustos'ta PC için çıkış yapacak. Ayrıca oyunun Türkiye fiyatı da açıklandı. Oyun, Steam ve Epic Games'te 499 TL'lik fiyat etiketine sahip.
PC Sistem Gereksinimleri
PC Özellikleri
PC için Optimize Edilmiş Grafikler
Geniş yelpazedeki cihazlara, kilidi açılmış kare hızlarına ve performans artıran NVIDIA DLSS ve görüntü kalitesini geliştiren NVIDIA DLAA gibi diğer teknolojilere verilen desteklerle çeşitli grafik kalitesi seçeneklerinin keyfini çıkarın.
Işın izlemeli yansımalar ve iyileştirilmiş gölgeler*
Gelişmiş gölgeler ve çeşitli kalite modlarına sahip, çarpıcı ışın izlemeli yansıma seçenekleriyle şehrin canlandığını görün.
Ultra Geniş Monitör desteği**
16:9, 16:10, 21:9, 32:9 ve 48:9 çözünürlükleri dahil olmak üzere bir dizi ekran kurulumu desteği ile Marvel'ın New York'unun sinematik manzaralarının tadını çıkarın.
Kontroller ve Özelleştirme
Kablolu USB bağlantısında bir PlayStation DualSense™ kontrol cihazı kullanarak sürükleyici dokunsal geri bildirim ve dinamik tetik efektleri aracılığıyla Spider-Man olarak oynamanın nasıl bir his olduğunu deneyimleyin. Çeşitli özelleştirilebilir kontrol seçenekleriyle tam fare ve klavye desteğinin keyfini çıkarın.
*Uyumlu PC ve ekran cihazı gereklidir.
**Uyumlu PC gereklidir.
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Arabanın powerbankı var lan ,yakında aracın yanına power bank takıp gezicez iphone sahipleri gibi
editörlük eskidendi. şimdi basın yayın işi bu sitelere düşmüş. yazık.
Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş