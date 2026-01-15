Karşınızda yeni Lara Croft; Amazon'un Tomb Raider dizisinden ilk görsel paylaşıldı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Amazon'un uzun zamandır hazırlık aşamasında olan Tomb Raider dizisi nihayet prodüksiyon aşamasına geçti. Sete çıkılmasıyla birlikte,diziden ilk görsel de geldi. Amazon tarafından paylaşılan görselde, genç oyuncu Sophie Turner'ı ilk kez Lara Croft rolünde görme şansı yakalıyoruz.

Game of Thrones'un Sansa'sı olarak çıkış yapan Sophie Turner, bugüne kadar gördüklerimizden farklı bir Lara Croft yorumuyla karşımıza çıkacak gibi görünüyor.

Tomb Raider Dizisi Phoebe Waller-Bridge Öncülüğünde Hazırlanıyor

Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) öncülüğünde hazırlanan Tomb Raider dizisinde, Sophie Turner'ın yanı sıra usta oyuncu Sigourney Weaver (Alien, Avatar) ve Jason Isaacs (Harry Potter, The OA) da rol alıyor. Jason Isaacs, oyunlardan tanıdığımız Atlas DeMornay'i (Croft şirketinin başındaki isim) canlandırıyor. Sigourney Weaver ise Lara Croft'un yeteneklerinden faydalanmak isteyen gizemli bir kadına hayat verecek.

Oyuncu kadrosunda yer alacak diğer isimler Martin Bobb-Semple, Jack Bannon, John Heffernan, Celia Imrie, Paterson Joseph, Sasha Luss, Juliette Motamed ve August Wittgenstein olacak. Dizinin ilk bölümlerini yönetmesi için ise Jonathan van Tulleken (Shogun) görevlendirildi.

Tomb Raider dizisinin bu seriyi ekrana uyarlarken nasıl bir yol izleyeceği henüz netlik kazanmış değil. Ancak işin başında Phoebe Waller-Bridge'in olması, bunun hikâyeye kendi dokunuşlarını katacak bir uyarlama olacağını düşündürüyor. Nitekim şu ana kadar gelen açıklamalar da buna işaret ediyor.

