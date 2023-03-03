Mastercard bir kripto para borsası ile daha iş birliği yaptı

Mastercard bu iş birliğiyle birlikte Binance, Belo ve Buenbit’in dahil olduğu Latin Amerika’daki çeşitli kripto şirketlerinin ardından Bitso'yu da portföyüne katmış oldu. Mastercard’ın kripto alanında geri adım attığı bildirilse de, şirket daha önce yaptığı açıklamada ilgili ödeme çözümlerini ve programlarını pazara sunmak için ortaklarla birlikte çalışmayı planladığını söylemişti.
Mastercard konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:
“İlgili ödeme çözümlerini ve programlarını pazara sunmak için ortaklarla birlikte çalışmayı planlıyor. Visa ayrıca kripto ile planlarının yaşanan hareketliliğe rağmen devam ediyor.”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez