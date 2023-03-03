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    Anlık Bildirim

    Mastercard bir kripto para borsası ile daha iş birliği yaptı

    Latin Amerikalı kripto borsası Bitso, Mastercard ile iş birliği yaparak Meksika’da kullanıcılarına fiziksel banka kartı hizmeti sunmaya başladığını duyurdu.     
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    Mastercard ve kripto para borsası Bitso iş birliği yaptı Tam Boyutta Gör
    Latin Amerika kripto borsası olan Bitso, kripto para destekli banka kartı için Mastercard ile iş birliği yaptığını duyurdu. Borsa, yeni banka kartı içimn geçtiğimiz Kasım ayında kısıtlı kullanıcıyla test çalışmaları gerçekleştirmişti. Şimdi de 100.000’den fazla kullanıcıyla test yapacak. Meksika'daki kullanıcılar Mastercard destekli bu kart ile alışveriş yapabilecek.

    Mastercard bu iş birliğiyle birlikte Binance, Belo ve Buenbit’in dahil olduğu Latin Amerika’daki çeşitli kripto şirketlerinin ardından Bitso'yu da portföyüne katmış oldu. Mastercard’ın kripto alanında geri adım attığı bildirilse de, şirket daha önce yaptığı açıklamada ilgili ödeme çözümlerini ve programlarını pazara sunmak için ortaklarla birlikte çalışmayı planladığını söylemişti.

    Mastercard konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

    “İlgili ödeme çözümlerini ve programlarını pazara sunmak için ortaklarla birlikte çalışmayı planlıyor. Visa ayrıca kripto ile planlarının yaşanan hareketliliğe rağmen devam ediyor.”

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    şairane 15 saat önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 gün önce

    [resim]

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    ugah6aiw 1 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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