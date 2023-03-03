Mastercard bir kripto para borsası ile daha iş birliği yaptı

Tam Boyutta Gör Latin Amerika kripto borsası olan Bitso, kripto para destekli banka kartı için Mastercard ile iş birliği yaptığını duyurdu. Borsa, yeni banka kartı içimn geçtiğimiz Kasım ayında kısıtlı kullanıcıyla test çalışmaları gerçekleştirmişti. Şimdi de 100.000’den fazla kullanıcıyla test yapacak. Meksika'daki kullanıcılar Mastercard destekli bu kart ile alışveriş yapabilecek.

Mastercard bu iş birliğiyle birlikte Binance, Belo ve Buenbit’in dahil olduğu Latin Amerika’daki çeşitli kripto şirketlerinin ardından Bitso'yu da portföyüne katmış oldu. Mastercard’ın kripto alanında geri adım attığı bildirilse de, şirket daha önce yaptığı açıklamada ilgili ödeme çözümlerini ve programlarını pazara sunmak için ortaklarla birlikte çalışmayı planladığını söylemişti.

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Mastercard konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

“İlgili ödeme çözümlerini ve programlarını pazara sunmak için ortaklarla birlikte çalışmayı planlıyor. Visa ayrıca kripto ile planlarının yaşanan hareketliliğe rağmen devam ediyor.”

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Mastercard ve kripto para borsası Bitso iş birliği yaptı