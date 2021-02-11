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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mastercard yakın zamanda kripto ödeme kabul etmeye başlayacak

    Dünyanın en önemli kartlı ve dijital ödeme platformlarından Mastercard; yakın zamanda kripto para birimlerini bünyesine entegre etmek için çalışmalar yapıyor.
    11 Şubat 2021, 20:00 (6 gün)
    2,9b
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    10
    kripto para
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Mastercard yakın zamanda kripto ödeme kabul etmeye başlayacak

    PayPal’ın yeni dönemde kripto paralar ile ödeme kabul etmeye başlayacağını açıklaması geçen yıl Bitcoin fiyatını yükselten önemli etkenlerden birisi olmuştu. Mastercard da yıl içerisinde kripto para entegrasyonunu gerçekleştirecek.

    Kripto paralara ilgi artıyor

    Geçen yıla ait mali tablo açıklamasında konuşan Mastercard patronu Michael Miebach; yıl içerisinde doğrudan kripto paralarla ödeme yapılabileceğini açıkladı. Son kullanıcı ve işletme tarafında çalışmalar devam ediyor.

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    Ayrıca Bkz. "Bilim kurgu dizisi BÖRÜ 2039’un konusu ve yayın tarihi paylaşıldı"

    Mastercard aslında Wirex ve Uphold üzerinden kripto para ödemelerini kabul ediyordu ancak bu platformlar kripto parayı kendisi işleyerek itibari paraya çeviriyor ve Mastercard’a aktarılıyordu. Şimdi doğrudan Mastercard ile kripto para ödemesi yapılabilecek.

    Mastercard önceki yıllarda Libra girişimine katılmış ancak ortaya çıkan sorunlar nedeniyle ayrılmıştı. Blok zinciri konusunda  89 adet patenti olan platform ayrıca blok zinciri ortaklıkları konusunda da prensipler belirlemişti.

    Kaynaklar Mastercard’ın biraz daha stabil paralara yönlenebileceğini düşünüyor. Yani USDC veya BUSD gibi dolara endeksli kripto paralar değerlendirilebilir. Böylece oldukça kırılgan piyasada Mastercard kendisini garantiye alabilir. Platform dünya çapında pek çok banka ile kripto varlıklar konusunda tavsiye görüşmeleri yapıyor.



    https://www.binance.com/en/news/top/2613906?ref=JLI1VBLA Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    java (Kaya Kaya) 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Dakika başı hatta yeri gelince saniyeler içinde değeri değişen bir meta ile nasıl ödeme yapılacak; satıcı nasıl bir değer belirleyecek çok merak ediyorum...
    Dakika başı hatta yeri gelince saniyeler içinde değeri değişen bir meta ile nasıl ödeme yapılacak; satıcı nasıl bir değer belirleyecek çok merak ediyorum...
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    2 Yanıt Yanıtla +7
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    Gargagar 6 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Elon Musk’ın Twitter üzeriden yaptığı bitcoin propagandasının domino etkileri devam ediyor.



    Kripto para tarihin en büyük finansal balonudur.
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    W Witchdoktor (Witch Doktor) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Millet 2000 TL deyince 5 dk fiyat araştırması yaptım. Kart 1300 TL'ye satılıyor. Son oyunlar olmasa da birçok oyunu düşük ayarlarla sorunsuz oynatabilen bir kart. İsteyen alır istemeyen almaz. 1300 TL'ye sıfır, süper performanslı, stabil kart alternatifini paylaşan olursa o da güzel olur tabi.



    https://www.amazon.com.tr/dp/B01MFBKRI5/ref=asc_df_B01MFBKRI51613145780000/?creative=380333&creativeASIN=B01MFBKRI5&linkCode=asn&tag=cimritr1-21
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    ozgurrdunya (Özgür ..) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Normal insanların ellerindeki para birimleri mevcut kripto paralara göre günden günde erirken, bu sistemin insanların hayatını kolaylaştıracağı söyleniyor. Yerseniz...
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    Gargagar 6 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Elon Musk’ın Twitter üzeriden yaptığı bitcoin propagandasının domino etkileri devam ediyor.



    Kripto para tarihin en büyük finansal balonudur.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    S smalsrol (Volkan Küçük) 6 gün ( Mesaj Silindi ) Gargagar
    gel de bunu forumdaki bazı arkadaşlara anlat. Bu kadar volatile bir ödeme şekli olur mu ? Tesla araba satacagım der, mastercard bitcoin ile ödeme alacagım der. Dolar/euro paritesi ya da diğer pariteler stabil gider, ne dolar bir anda %50 değer kazanır, ne de bir anda %50 cakılır. Firmalar neye göre risk alıp da ödeme kabul edecekler ? ancak bitcoini alır almaz piyasada satması lazım ki o zaman bile transaction bitmeden %1 lere yakın kayıp yaşanabilir.
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    java (Kaya Kaya) 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Dakika başı hatta yeri gelince saniyeler içinde değeri değişen bir meta ile nasıl ödeme yapılacak; satıcı nasıl bir değer belirleyecek çok merak ediyorum...
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    E Eeltorm 6 gün ( Mesaj Silindi ) java
    Haberde USDC veya BUSD ile kabul edilecek diyor yani bunların 1 tanesi 1 dolar değerinde. Bunlar değişmiyor yapıları öyle belirlenmiş hep 1 dolar değerinde bunlar. USDT de öyle.
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    G GENÇ_EFENDİ 5 gün ( Mesaj Silindi ) java
    Keşke az bilgili olsanız da boş yorumlar okumak zorunda kalmasak. Değerleri sabit olan kripto paralarda var.
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