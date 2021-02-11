Mastercard yakın zamanda kripto ödeme kabul etmeye başlayacak

PayPal’ın yeni dönemde kripto paralar ile ödeme kabul etmeye başlayacağını açıklaması geçen yıl Bitcoin fiyatını yükselten önemli etkenlerden birisi olmuştu. Mastercard da yıl içerisinde kripto para entegrasyonunu gerçekleştirecek.

Kripto paralara ilgi artıyor

Geçen yıla ait mali tablo açıklamasında konuşan Mastercard patronu Michael Miebach; yıl içerisinde doğrudan kripto paralarla ödeme yapılabileceğini açıkladı. Son kullanıcı ve işletme tarafında çalışmalar devam ediyor.

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Mastercard aslında Wirex ve Uphold üzerinden kripto para ödemelerini kabul ediyordu ancak bu platformlar kripto parayı kendisi işleyerek itibari paraya çeviriyor ve Mastercard’a aktarılıyordu. Şimdi doğrudan Mastercard ile kripto para ödemesi yapılabilecek.

Mastercard önceki yıllarda Libra girişimine katılmış ancak ortaya çıkan sorunlar nedeniyle ayrılmıştı. Blok zinciri konusunda 89 adet patenti olan platform ayrıca blok zinciri ortaklıkları konusunda da prensipler belirlemişti.

Kaynaklar Mastercard’ın biraz daha stabil paralara yönlenebileceğini düşünüyor. Yani USDC veya BUSD gibi dolara endeksli kripto paralar değerlendirilebilir. Böylece oldukça kırılgan piyasada Mastercard kendisini garantiye alabilir. Platform dünya çapında pek çok banka ile kripto varlıklar konusunda tavsiye görüşmeleri yapıyor.

https://www.binance.com/en/news/top/2613906?ref=JLI1VBLA

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