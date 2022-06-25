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    DJI Matrice 30 tanıtıldı: Endüstriyel kullanım için yeni amiral gemisi drone serisi

    DJI'ın endüstriyel kullanıma yönelik yeni drone serisi Matrice 30 tanıtıldı. Arama kurtama, enerji ve inşaat sahası gibi alanlarda kullanılan DJI Matrice 30, yüksek performans ve verimlilik sunuyor.
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    Matrice 30 tanıtıldı
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    DJI Enterprise’ın Bilkom güvencesi ile Türkiye pazarına sunduğu kurumsal drone çözümleri
    geçtiğimiz günlerde ülkemizde düzenlenen bir etkinlikte tanıtıldı. Bilkom ve DJI yetkililerinin yanı sıra AKUT İHA pilotlarının da katıldığı etkinlikte yeni dönemde arama-kurtarma faaliyetlerinin kahramanlarından biri olacak DJI Matrice 30’un üstün özellikleri deneyimlendi.

    DJI Matrice 3 Özellikleri

    DJI Enterprise'ın, sırt çantasına sığabilen yeni amiral gemisi drone ürünü DJI Matrice 30, birden fazla yüksek performanslı sensörü tek bir kameraya entegre ediyor ve tamamen baştan tasarlanmış bir uzaktan kumanda ile kontrol ediliyor. M30 ve M30T olmak üzere iki farklı model ile gelen M30 serisi, 15 kilometreye varan menzili ile profesyonellerin yakın çevrelerinin ötesine uçmalarına ve üstün performans elde etmelerine olanak tanıyor.

    Uçuş deneyimini önemli ölçüde iyileştiren yükseltilmiş Pilot 2 yazılımıyla zorlu profesyonel kullanımlar için çok daha fazla güç, dayanıklılık ve yetenek sunuyor. Kompakt boyutu, kolay taşınabilmesi ve hızlı kurulumu DJI Matrice 30'u kurumsal kullanım için ideal bir çözüm haline getiriyor.

    M30 modeli, 5×~16× optik ve 200x dijital yakınlaştırma destekleyen 48 megapiksel 1/2" CMOS sensörüne sahip zoom kamera, 12 megapiksel geniş açılı kamera, 8K fotoğraf ve 4K/30 FPS video çözünürlüğü ve 1.200 metreye kadar nesnelerin kesin koordinatlarını veren lazer mesafe ölçer içeriyor. M30T, ek olarak 640 x 512 piksel radyometrik termal kamerayı bünyesinde barındırıyor.

    Matrice 30 tanıtıldı
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    IP55 standardında koruma ile şiddetli yağmur, rüzgar, kar, buz ve yüksek irtifa gibi zorlu koşullarda -20°C ila 50°C arası sıcaklıklarda olağanüstü bir performans sunuyor. Düşük ışık koşullarında da kullanılabilen DJI M30, yerleşik yedekleme sistemleri, acil durum inişi, sistem durum yönetimi ve altı yönlü engel aşım sensörleriyle zorlu görevlerin başarıyla tamamlanmasına olanak tanıyor.

    Dört antenli OcuSync 3 iletişim sistemi sayesinde zorlu çalışma ve karmaşık arazi koşullarında dahi çalışabiliyor. Diğer ticari drone'lardan farklı olarak açılması, toplanması ve taşınması kolay katlanabilir ve hafif bir tasarıma sahip. Kendi kendini ısıtabilen TB30 pil tasarımı en az 400 şarj döngüsünü destekliyor ve 41 dakikalık bir uçuş süresine olanak tanıyor. Akıllı BS30 şarj kutusu 30 dakikada yüzde 20'den yüzde 90'a ulaşabilen hızlı pil şarj imkanı sağlıyor. Kendi kendine kilitleme sistemi sayesinde tek bir düğmeye basarak katlanabiliyor. Bu özellikler, DJI M30'u en hızlı ve kolay kurulan yüksek performanslı DJI Enterprise drone haline getiriyor.

    Cihazın uzaktan ve gözetimsiz operasyonlar için yeni bulut tabanlı DJI FlightHub 2 filo yönetimi yazılımı ve DJI Dock ile sorunsuz bir şekilde entegre olarak çeşitli sektörler verimlilik ve inovasyonlar getiriyor. Yeni DJI RC Plus uzaktan kumanda, profesyonel pilotların yüksek beklentilerini karşılıyor. DJI RC Plus, etkileyici bir parlaklık sayesinde pilotların daha fazla görsel bilgi görmesini sağlayan 7 inç genişliğinde yüksek çözünürlüklü bir ekrana sahip. IP54 sertifikasına sahip DJI RC Plus, M30'da olduğu gibi şiddetli yağmurda kullanılabiliyor. DJI Enterprise'ın filo yönetim yazılımı olan DJI FlightHub 2, yer ekipleri, drone'lar, pilotlar ve toplanan tüm veriler arasında senkronizasyon ve koordinasyon sağlıyor. Tamamen bulut tabanlı hale getirilen DJI FlightHub 2, artık uzaktan kumandanın yanı sıra bilgisayarlar, tabletler ve hatta mobil cihazlar gibi web tarayıcısı olan tüm cihazlardan uçuş görevi yönetimine ve operasyonel görüntülemeye olanak tanıyor. Ürün aynı zamanda gelişen durumlara hızla yanıt verebilmelerine olanak tanıyan haritalama özelliklerini de destekliyor.

    Zenmuse H20N Özellikleri

    DJI, yeni M30 serisi ekosisteminin yanı sıra DJI M300 RTK drone için özel olarak tasarlanan Zenmuse H20N sensörünü de duyurdu. Zenmuse H20N, gece görüş kamerası, hibrit yakınlaştırma ve termal görüntüleme kamerası ve M300 RTK ile kullanılabilen lazer mesafe ölçeri bir araya getirerek gece operasyonlarına devrim niteliğinde bir deneyim getiriyor. Ultra düşük ışıklarda dahi net görüntüler elde edilmesini sağlıyor. Arama ve kurtarma operasyoları ya da anında tanınma gerektiren acil durumlarda çıtayı yükseltiyor. 0,0001 lükse kadar düşük ışıklı ortamlarda maksimum sonuç veren gece görüşü, 20x hibrit optik yakınlaştırma, 640 x 512 çözünürlüğe sahip termal görüntüleme kamerası, 2x\8x optik zoom ve 1.200 metre menzilli lazer mesafe ölçer özelliklerini bir araya getiriyor.

    Matrice 30 tanıtıldı
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    Ürünler Satışta

    DJI’ın kurumsal kullanım alanında devrim yaratan yeni ürünlere Bilkom güvencesi ile Türkiye genelindeki yetkili satılardan ulaşılabiliyor.

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