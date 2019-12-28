Matrix 4'ün Morpheus'u belli oldu iddiası

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Sinemaseverlerin büyük bir heyecanla beklediği yeni Matrix filmi yavaş yavaş şekillenmeye devam ediyor. Yabancı medyada yer alan haberlere göre filmde Morpheus'u canlandıracak aktör de belli olmuş durumda. Son yılların yükselen aktörü Yahya Abdul-Mateen II'yi, Matrix 4'te ünlü karakter Morpheus rolünde izleyeceğimiz iddia ediliyor.

Yahya Abdul-Mateen II'nin genç Morpheus'u canlandıracağı belirtiliyor. Bu kısmın biraz kafa karıştırıcı olduğu söylenebilir. Warner Bros, Matrix 4'ün bir devam filmi olacağını doğrulamıştı. Genç Morpheus'un bu denkleme nasıl yerleştirileceğini bilemiyoruz.

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Warner Bros şu anda iki farklı Matrix filmi üzerinde çalışıyor. Devam filmi haricinde ayrıca senaryosu Zak Penn tarafından hazırlanan bir prequel filmi de var. Bu filmin orijinal üçlemeden önceki bir zamanda geçeceği belirtilmişti. Yahya Abdul-Mateen II'nin Morpheus'unu bu filmde başrollerden birisi olarak görebiliriz. Devam filminde ise yalnızca flashback olarak görünebilir.

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Matrix 4'ün şu ana kadar onaylanan oyuncu kadrosu şu şekilde: Keanu Reeves (Neo), Carrie Anne-Moss (Trinity), Jade Pinkett Smith (Niobe), Yahya Abdul-Mateen (Morpheus?), Neil Patrick Harris ve Jonathan Groff.

Yönetmen koltuğunda Lana Wachowski oturuyor. Lilly Wachowski ise projede yer almayacağını açıklamıştı. Warner Bros, oyuncu kadrosunu tamamladıktan sonra önümüzdeki yıl filmin çekimlerine start vererecek.

Şu an için resmi ismi açıklanmayan Matrix 4, 21 Mayıs 2021'de gösterime girecek.

https://screenrant.com/matrix-4-cast-morpheus-rumors-yahya-abdul-mateen/