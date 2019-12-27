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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ryan Reynolds'tan Deadpool 3 ile ilgili açıklama

    Ryan Reynolds, Deadpool 3 için çalışmaların sürdüğünü resmen doğruladı. Marvel sinematik evrenine katılacak olan Reynolds'ın Deadpool'u, iki sinematik evren arasında geçiş yapan ilk karakter olacak.
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Ryan Reynolds'tan Deadpool 3 ile ilgili açıklama
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    Son yılların en sevilen süper kahramanlarından olan Deadpool, yeni filmiyle yakında beyaz perdeye geri dönecek. Bugün konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan ünlü aktör Ryan Reynolds, Deadpool 3 için çalışmaların devam ettiğini ve filmin Marvel Stüdyoları bünyesinde vizyona gireceğini duyurdu.

    Live with Ryan and Kelly programına katılan Reynolds,"Şu anda tüm ekibimizle birlikte Deadpool 3 için hazırlıklar yapıyoruz. Tabi şimdi artık Marvel bünyesindeyiz, bir anda kendimizi büyüklerin liginde bulduk diyebiliriz. Biraz çılgın bir durum bizim için. Yani evet, Deadpool 3 için çalışmalarımız sürüyor bunu onaylayabiliriz." ifadelerini kullandı.

    Ryan Reynolds'tan Deadpool 3 ile ilgili açıklama
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    Deadpool karakterinin film hakları bu yılın başlarına kadar 21st Century Fox'a aitti. Ancak Disney bildiğiniz gibi Mart ayında tam 71,3 milyar dolar ödeyerek Fox'u resmen bünyesine kattı. Böylece hem Deadpool hem de diğer tüm X-Men karakterleri Marvel Stüdyoları'nın eline geçmiş oldu.

    Deadpool tabi normalde Fox'un X-Men sinematik evreninin bir parçasıydı. Disney, Fox'u satın aldıktan sonra bu evrenin de sonu gelmiş oldu. Deadpool şimdi burada ilginç bir işe imza atıp iki evren arasında direkt geçiş yapacak gibi görünüyor. Dördüncü duvarı yıkan Deadpool için sıradan bir gün olacak diyebiliriz herhalde.

    Deadpool 3'ün konusu veya vizyon tarihiyle ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Önümüzdeki yıllarda muhtemelen daha detaylı bilgiler verilecektir. Şu anda film henüz yalnızca hazırlık aşamasında bulunuyor. 



    https://screenrant.com/deadpool-3-confirmed-marvel-studios-disney-ryan-reynolds/ Yorum Yaz
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