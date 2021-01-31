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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Matrix 4'ün sır gibi saklanan ismi ortaya çıktı iddiası

    Matrix 4'ün sır gibi saklanan ismi, film setinde çalışan makyaj sanatçısının Instagram paylaşımında ortaya çıktı.
    52 dk.
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    Sinema ve Dizi
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Matrix 4'ün sır gibi saklanan ismi ortaya çıktı iddiası
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    Son yılların en heyecanla beklenen filmlerinden olan Matrix 4 için bugün ilginç bir sızıntı haberi geldi. Filmin prodüksiyon ekibinde bulunan makyaj sanatçısı Shunika Terry, Instagram üzerinden paylaştığı bir fotoğrafla Matrix 4'ün ismi ortaya çıkardı. Terry, yaptığı paylaşımı kısa süre sonra sildi ancak ilgili fotoğrafı yukarıda veya aşağıdaki tweet'te görebilirsiniz.

    Matrix: Resurrections

    Makyaj sanatçısı Shunika Terry'nin, Matrix 4'ün yönetmeni Lana Wachowski ve yapımcı James Mcteigue'den aldığı hediyenin kapağında "..bu olağanüstü zamanlarda Matrix Resurrections'ın (Matrix: Dirişler) yapımında..." cümlesi görülüyor. Burada 'Resurrections' kelimesinin ne anlama geldiği konusunda epey bir teori var ancak elbette şu an için bir şey söylemek zor.  Matrix 4'te, daha önce öldüğünü sandığımız bazı karakterlerin geri geleceğini biliyoruz.

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    Matrix: Resurrections ismi henüz resmileşmediği için önümüzdeki süreçte değişme ihtimali bulunuyor. Ayrıca bu ismin sadece geçici bir çalışma ismi olarak ayarlanmış olma olasılığı da var. Dolayısıyla Resurrections isminin kesin olarak nihai başlık olacağını söyleyemeyiz, ancak yine de en azından yapımcıların bu ismi güçlü bir aday olarak gördüğü kesin denilebilir.

    Matrix 4'ün sır gibi saklanan ismi ortaya çıktı iddiası
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    Yapımcı stüdyo Warner Bros, Matrix 4'ün konusuyla ilgili şu ana kadar hiçbir açıklama yapmadı. Detaylar sır gibi saklanmaya devam ediyor. Filmin senaryosunu Lana Wachowski, Aleksandar Hemon (Sense8) ve David Mitchell (Cloud Atlas) üçlüsü hazırladı. Yönetmen koltuğunda ise yalnızca Lana Wachowski var, kardeşi Lilly Wachowski maalesef projede yer almıyor.

    Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss ikilisi Matrix 4'te geri dönecek. Bu ikiliye eşlik eden oyuncular arasında ise Jade Pinkett Smith (Niobe), Yahya Abdul-Mateen (Morpheus?), Daniel Bernhardt (Agent Johnson) Neil Patrick Harris ve Jonathan Groff gibi isimler var. Ajan Smith rolüyle serinin ikonik isimleri arasında yer alan Hugo Weaving ise projede yer almadığını açıklamıştı.

    Matrix 4, 22 Aralık 2021'de gösterime girecek.



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    WarSaw

    ayaklarıda ne güzel duruyor yanda öyle acaip zeka fışkıyor alta 2 tane açılabilir ayaklık yapmak inanılmaz zor bir geliştirme olurdu hakkaten

    16 saat önce
    ilkerinanç

    Tabi ki Japon. Da bu haber baya bi eski değil mi?

    1 gün önce
    Bu Editörden
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    6 6s 38 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Önceye gider, sonraya gider yine yakışıklı bir neo izleriz, ama filmlerde bu iş çığırından çıktı. Yok paralel evren, yok aslında rüya imiş, yaratıcılıkta nasıl bir kısır döneme denk geldiysek bu tür oyunlarla biten bir seriyi sonsuza kadar devam ettirme arzusundalar.

    Olmadı Zion'da estetik cerrahi ve optik çok ilerlemiştir, bir kurtarıcı olarak Neo'ya kıyak geçerler.
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    fhrstw 44 dk. ( Mesaj Silindi )
    Neo’yu kör mü izleyeceğiz tek sorum bu sanırım.
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    Spider_hip (Doğan Eray) 37 dk. ( Mesaj Silindi ) fhrstw
    Tabi estetik olarak yanmış gözler bir garip durabilir film boyu ama adam kör mör benden iyi görüyordu valla.
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    TheMuyu (Murat Y.) 18 dk. ( Mesaj Silindi ) fhrstw
    Aman hocam 20 yıllık filme Spoiler verdin diyen romantikler gelmeden :))))
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