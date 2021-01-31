Matrix 4'ün sır gibi saklanan ismi ortaya çıktı iddiası

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Son yılların en heyecanla beklenen filmlerinden olan Matrix 4 için bugün ilginç bir sızıntı haberi geldi. Filmin prodüksiyon ekibinde bulunan makyaj sanatçısı Shunika Terry, Instagram üzerinden paylaştığı bir fotoğrafla Matrix 4'ün ismi ortaya çıkardı. Terry, yaptığı paylaşımı kısa süre sonra sildi ancak ilgili fotoğrafı yukarıda veya aşağıdaki tweet'te görebilirsiniz.

Matrix: Resurrections

Makyaj sanatçısı Shunika Terry'nin, Matrix 4'ün yönetmeni Lana Wachowski ve yapımcı James Mcteigue'den aldığı hediyenin kapağında "..bu olağanüstü zamanlarda Matrix Resurrections'ın (Matrix: Dirişler) yapımında..." cümlesi görülüyor. Burada 'Resurrections' kelimesinin ne anlama geldiği konusunda epey bir teori var ancak elbette şu an için bir şey söylemek zor. Matrix 4'te, daha önce öldüğünü sandığımız bazı karakterlerin geri geleceğini biliyoruz.

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Matrix: Resurrections ismi henüz resmileşmediği için önümüzdeki süreçte değişme ihtimali bulunuyor. Ayrıca bu ismin sadece geçici bir çalışma ismi olarak ayarlanmış olma olasılığı da var. Dolayısıyla Resurrections isminin kesin olarak nihai başlık olacağını söyleyemeyiz, ancak yine de en azından yapımcıların bu ismi güçlü bir aday olarak gördüğü kesin denilebilir.

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Yapımcı stüdyo Warner Bros, Matrix 4'ün konusuyla ilgili şu ana kadar hiçbir açıklama yapmadı. Detaylar sır gibi saklanmaya devam ediyor. Filmin senaryosunu Lana Wachowski, Aleksandar Hemon (Sense8) ve David Mitchell (Cloud Atlas) üçlüsü hazırladı. Yönetmen koltuğunda ise yalnızca Lana Wachowski var, kardeşi Lilly Wachowski maalesef projede yer almıyor.

Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss ikilisi Matrix 4'te geri dönecek. Bu ikiliye eşlik eden oyuncular arasında ise Jade Pinkett Smith (Niobe), Yahya Abdul-Mateen (Morpheus?), Daniel Bernhardt (Agent Johnson) Neil Patrick Harris ve Jonathan Groff gibi isimler var. Ajan Smith rolüyle serinin ikonik isimleri arasında yer alan Hugo Weaving ise projede yer almadığını açıklamıştı.

Matrix 4, 22 Aralık 2021'de gösterime girecek.

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