Mayıs 2023 Steam Donanım Anketi açıklandı: AMD serbest düşüşte

Tam Boyutta Gör Steam tarafından aylık olarak paylaşılan Steam Donanım Anketi'nin Mayıs 2023 verileri paylaşıldı. Steam kullanıcılarını temel alan liste, işletim sistemi, ekran kartı ve işlemci pazarında yaşanan rekabetin son durumunu gösteriyor. Gelin anketin sonuçlarına gelin hep beraber bakalım

Mayıs 2023 Steam Donanım Anketi açıklandı

Ekran kartı sıralamasına göre Steam kullanıcılarının en popüler ekran kartı Mayıs ayında ufak bir düşüşle GTX 1650 (yüzde 6,07) oldu. Listenin ikinci sırasında 2016 yılında piyasaya çıkan GTX 1060 (yüzde 4,94) alıyor. Mayıs ayı itibarıyla üçüncü sıraya tırmanan RTX 3060 ise payını yüzde 0,24 oranında artırarak yüzde 4,9'a çıkardı.

Tam Boyutta Gör Yeni nesil ekran kartlarına gelirsek, Mayıs ayında en büyük artışlardan biri de RTX 4070 modelinde yaşandı. Kartın kullanım payı yüzde 0,21 oranında artarken, AMD Radeon RX 6000 serisi kartlar ufak düşüşler ile yerini korudu. RDNA 3 tabanlı AMD RX 7000 kartların ise henüz listeye dahil olmadığını belirtelim.

Tam Boyutta Gör CPU bölümüne geldiğimizde, buradaki ivme uzun bir süredir Intel'e dönmüş durumda. Mayıs ayında Intel'in payı yüzde 0,38 artarak yüzde 67,52'ye ulaştı. Şirketin en yakın rakibi AMD ise aynı oranda kayıpla yüzde 32,46'ya geriledi.

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Tam Boyutta Gör Son olarak işletim sistemi sıralamasında Windows 11'in yükselişi devam ediyor. Microsoft'un yeni işletim sistemi artık Steam kullanıcılarının 40'ını oluşturuyor. Windows 10 ise yüzde 0,70'lik kayıpla Mayıs ayını yüzde 60,51 payla tamamladı. Ayrıca yeni anket, 1080p'nin büyük bir farkla en sık kullanılan çözünürlük olduğunu gösteriyor. 2K ise yüzde 0,39'luk bir artış artış sergiledi.

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