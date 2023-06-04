14.Nesil Intel Raptor Lake Refresh işlemcilerin çıkış tarihi sızdırıldı

Intel Raptor Lake Refresh işlemcilerin çıkış tarihi sızdırıldı
Videocardz tarafından paylaşılan yeni bir rapor, merakla beklenen Intel Raptor Lake Refresh işlemciler için 29 Eylül tarihli Intel Innovation 2023 etkinliğine işaret ediyor. Bu etkinliğin genel olarak yeni ürünlere odaklanmadığını belirtelim. Ancak geçen yılki Innovation 2022 etkinliği, Xeon, Arc GPU'lardan istemci Core serilerine kadar tüm Intel ürünleri portföyünü kapsıyordu. Öyle ki Intel CEO'su Pat Gelsinger, yeni 13. Nesil Core K serisini tanıttı.
Bu nedenle sızıntıların gerçeklik payı taşıdığını söyleyebiliriz. Niketim Intel'den alınan yakın tarihli bir yol haritası, Intel Raptor Lake Refresh işlemcilerin 2023'ün üçüncü çeyreğinde piyasaya sürüleceğini bizlere göstermişti.
Bilmeyenler için Intel Raptor Lake Refresh, tam olarak adından da anlaşılacağı gibi mevcut 13. Nesil Raptor Lake işlemcilerde küçük optimizasyonları beraberinde getirecek. Bildirilenlere göre bu yeni CPU'lar, Intel 7 işlem düğümünü kullanmaya devam edecek ve mevcut LGA 1700/1800 anakartlarla uyumlu olacak. Bu bağlamda Meteor Lake/Arrow Lake mimarisinden önce ara çözüm niteliğinde olacak diyebiliriz.Kaynakça https://videocardz.com/newz/intel-innovation-2023-set-for-september-19-raptor-lake-refresh-launch https://wccftech.com/gigabyte-adds-next-gen-intel-desktop-cpu-support-600-700-series-motherboards/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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