Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mayıs ayında dijital oyun satışları 10 milyar doları geçti

    Peacekeeper Elite sadece mobil değil dijital dünyanın da en çok kazandıran oyunu oldu. Mayıs ayında kullanıcılar dijital yapımlara 10.2 milyar dolar para harcadı.
    2 sa.
    439
    22
    5
    Mobil Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Mayıs ayında dijital oyun satışları 10 milyar doları geçti
    Tam Boyutta Gör

    Pandemi nedeniyle insanların evine kapanması ve internete yüklenmesi bu alana odaklı servislerde de rekor gelirlere neden oldu. Nisan ayında tarihi bir rekora imza atan dijtal oyun gelirleri Mayıs ayında çok az bir düşüş gösterdi.

    Dijital oyun satışları ne kadar oldu?

    SuperData tarafından yapılan analize göre dijital oyun satışları Mayıs ayında 10.2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Nisan ayındaki 10.5 milyar dolarlık seviyeden bir miktar düşüş yaşandı. Bununla birlikte çok fazla yeni oyun lansmanı olmamasına rağmen elde edilen gelir önemli bir başarı olarak gösteriliyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar CEO açıkladı: "Apex Legends bu sene mobile geliyor"

    Ayrıca Bkz. "Çift ekranlı Asus ROG Zephyrus Duo 15 satışa çıkıyor"

    Dijital konsol oyunları satışları Mayıs ayında yüzde 27 düşüş gösterirken mobil tarafta yüzde 3 civarında bir artış bunu tolere etti. Geçen yıl aynı döneme göre PC oyun satışları yüzde 8, mobil oyun satışları yüzde 14, konsol oyunları satışları yüzde 23, toplam sektör satışı ise yüzde 14 artış gösterdi.

    PC tarafında League of Legends, Dungeon Fighter Online ve Crossfire ilk 3 sırada yer alıyor. Konsol tarafında FIFA 2020, GTA V ve Animal Crossing: New Horizons var. Mobil tarafta ise Peacekeeper Elite, Honor of Kings ve Roblox görülüyor.

    Mayıs ayına dair verilere baktığımızda Epic Games tarafından yapılan GTA V ve CIV VI hediyeleri sonrasında PC oyuncu sayısında artış olduğu ifade ediliyor. Minecraft Dungeons toplamda 1.8 milyon oyuncu çekti. Peacekeeper Elite sadece mobilin değil segmentin en çok kazananı oldu. Pokémon GO evde kalanlara yönelik etkinlikleri ile harcamaları yüzde 50 arttırdı.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    esmerbuyucu (E. B.) 1 sa.
    Peacekeeper Elite deyince bir anlam ifade etmiyor, PUBG diye belirtmelisiniz.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Paetzold (R S) 1 sa.
    Kanser tayfanın oyunu zirveyi kaptırmamış yine.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Shovel Knight 1 sa.
    gerçeği yansıtmadığını düşündüğüm veriler
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 2 sa.
    Fortnite’ın cod:mw’in önünde olmasına şaşırdım.



    İyi oluyor ama activision gibi tiranlardansa epic games gibi sektörü geliştirmeye çalışan firmaların daha çok kazanması biz oyunseverlerin faydasına
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    brnk (Burak Demirbas) 1 sa. TheNewAtilla
    Sistem gereksinimleri falan daha düşük bide çoluk çocuk çok normal 😅
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 16 dk. Samsung Galaxy A21s Türkiye'de satışa sunuldu 46 dk. BİM, Batman’daki deposunun çatısından güneş enerjisi elde etmeye başladı 1 sa. 2020 Volkswagen Arteon tanıtıldı: Station wagon gövde tipi, güçlü R versiyon ve plug-in hibrit motor 2 sa. İyileştirilmiş pil şarjı özelliği Apple Watch ve AirPods modellerine geliyor 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Mayıs ayında dijital oyun satışları 10 milyar doları geçti Sonraki Intel Xe grafik birimini ilk kullanan Acer Swift 5 oldu 3 sa. Microsoft Defender uygulaması Linux dağıtımları için hazır 4 sa. Apple Silicon ile Intel işlemcilere veda etmeye hazırlanan Apple'a Intel'den destek 13 sa. Ücretsiz GTA 5 dağıtan Epic Store'un aktif kullanıcı sayısı zirve yaptı 14 sa. Acer dayanıklılık odaklı Enduro tablet modellerini duyurdu 15 sa. Çin, GPS alternatifi BeiDou küresel konumlama sisteminin son uydusunu uzaya fırlattı 15 sa. Galaxy Tab S4 için Android 10 güncellemesi yayınlandı 16 sa. Türk yapımı simülasyon oyunu Truck and Logistics Simulator çıktı 17 sa. Renault ve Nissan, 1.3 milyon araçta "emisyon hilesi" yapmakla suçlanıyor 17 sa. Codemasters, Dirt 5’e yeni nesil konsollar sayesinde gelecek iyileştirmeler hakkında konuştu 17 sa. Yeni Kia Sorento'ya tasarım ödülü 17 sa. Yeni vaka ve vefat sayısı düne göre yükselişe geçti (23 Haziran) 18 sa. YouTube Türkiye'den uygunsuz içerikli çizgi filmler hakkında açıklama 18 sa. Intel: 5 yıl içerisinde GAAFET’e geçmeyi planlıyoruz 19 sa. Intel daha güçlü ekran kartlı dizüstüyle AMD işlemcili modele karşı oyunlarda üstünlük iddia ediyor 19 sa. Oppo Reno3 A tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 20 sa. Azerbaycan, Türkiye'den SİHA alımına yeşil ışık yaktı 20 sa. Tarihte bir ilk: ARM artık dünyanın en süper bilgisayarına güç veriyor 21 sa. CEO açıkladı: "Apex Legends bu sene mobile geliyor" 21 sa. iOS 14 ve iPadOS 14 ile birlikte iPhone ve iPad klavyesine emoji araması eklendi Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi