Mayıs ayında dijital oyun satışları 10 milyar doları geçti

Tam Boyutta Gör

Pandemi nedeniyle insanların evine kapanması ve internete yüklenmesi bu alana odaklı servislerde de rekor gelirlere neden oldu. Nisan ayında tarihi bir rekora imza atan dijtal oyun gelirleri Mayıs ayında çok az bir düşüş gösterdi.

Dijital oyun satışları ne kadar oldu?

SuperData tarafından yapılan analize göre dijital oyun satışları Mayıs ayında 10.2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Nisan ayındaki 10.5 milyar dolarlık seviyeden bir miktar düşüş yaşandı. Bununla birlikte çok fazla yeni oyun lansmanı olmamasına rağmen elde edilen gelir önemli bir başarı olarak gösteriliyor.

İlginizi Çekebilir

CEO açıkladı: "Apex Legends bu sene mobile geliyor"

Ayrıca Bkz. "Çift ekranlı Asus ROG Zephyrus Duo 15 satışa çıkıyor"

Dijital konsol oyunları satışları Mayıs ayında yüzde 27 düşüş gösterirken mobil tarafta yüzde 3 civarında bir artış bunu tolere etti. Geçen yıl aynı döneme göre PC oyun satışları yüzde 8, mobil oyun satışları yüzde 14, konsol oyunları satışları yüzde 23, toplam sektör satışı ise yüzde 14 artış gösterdi.

PC tarafında League of Legends, Dungeon Fighter Online ve Crossfire ilk 3 sırada yer alıyor. Konsol tarafında FIFA 2020, GTA V ve Animal Crossing: New Horizons var. Mobil tarafta ise Peacekeeper Elite, Honor of Kings ve Roblox görülüyor.

Mayıs ayına dair verilere baktığımızda Epic Games tarafından yapılan GTA V ve CIV VI hediyeleri sonrasında PC oyuncu sayısında artış olduğu ifade ediliyor. Minecraft Dungeons toplamda 1.8 milyon oyuncu çekti. Peacekeeper Elite sadece mobilin değil segmentin en çok kazananı oldu. Pokémon GO evde kalanlara yönelik etkinlikleri ile harcamaları yüzde 50 arttırdı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.