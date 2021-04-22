Mayıs ayında Netflix'e eklenecek özel yapımlar belli oldu

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Hem dünyada hem de Türkiye'de en büyük video akış platformlarından biri olan Netflix'in, 2021 Mayıs ayında Türkiye'de yayınlayacağı özel içerikler belli oldu.

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Mayıs ayı listesine baktığımızda dikkat çeken yapımlar şöyle:

Sam'in Oğlu vakası diye adlandırılan seri katil David Berkowitz'in tutuklanmasının ardından olayları araştıran gazeteci Maury Terry'e odaklanan mini dizi "Sam'in Oğulları: Şeytani Tarikatın İzinde" 5 Mayıs'ta yayında.

yayında. Mark Millar ve Frank Quitely'nin çizgi romanından uyarlanan epik süper kahraman dizisi Jupiter's Legacy, 7 Mayıs'ta Netflix'te.

Alexandre Aja'nın yönettiği Fransız yapımı Oksijen, kriyojenik bir kapsülde uyanan genç bir kadının hikâyesini anlatan, hayatta kalma temalı gerilim filmi 12 Mayıs'ta Netflix'te.

kriyojenik bir kapsülde uyanan genç bir kadının hikâyesini anlatan, hayatta kalma temalı gerilim filmi Aynı isimli oyundan animeye uyarlanan Castlevania'nın dördüncü ve son sezonu 13 Mayıs'ta Netflix'te.

İlk sezonu ile birçok izleyiciyi kendine hayran bırakan, her bölüm kısa kısa farklı konuların işlendiği animasyon dizisi Love, Death & Robots, ikinci sezonuyla 14 Mayıs'ta Netflix'te.

Oyuncu kadrosuyla dikakt çeken gizem türündeki Penceredeki Kadın, 14 Mayıs'ta Netflix'te .

. Zack Snyder'ın zombi-soygun temalı yeni aksiyon filmi Army of the Dead, 21 Mayıs'ta Netflix'te.

Mayıs ayında yayınlanacak olan tüm Netflix özel içeriklerini aşağıdaki videoda bulabilirsiniz. Özel içerikler dışında bu ay her zaman olduğu gibi özel olmayan içerikler de platforma eklenecek.

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