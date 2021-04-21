Sonic The Hedgehog 2'den set görseli paylaşıldı: Knuckles'ın tasarımı ortaya çıktı

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Oyun dünyası için önemli bir yere sahip olan Sega'nın yayıncılığını yaptığı Sonic oyunun yeni bir film uyarlaması Sonic the Hedgehog'un ikinci filminin setinden ilk görseller paylaşıldı.

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Paylaşılan görseller ile birlikte ilk filmin başrollerinden James Marsden'ın da kadroda olduğu öğrenildi. Ayrıca sette karakterlerin sahne ayarını yapabilmek için getirdikleri figürler de karakterlerin filmdeki tasarımını da gösteriyor. Sonic ve Tails karakteri zaten daha önce gözükmüştü. Ancak Knuckles karakterini de bu fotoğraf sayesinde ilk kez görmüş olduk.

Aksiyon macera komedi filmi Sonic the Hedgehog 2, 8 Nisan 2022'de yayınlanacak. Şu an için yalnızca kadroda James Marsden, Ben Schwartz ve Tika Sumpter'ın bulunacağı biliniyor. Geriye kalan oyuncular henüz açıklanmadı. Filmin yönetmenliğini ise Jeff Fowler üstleniyor.

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https://www.videogameschronicle.com/news/sonic-2-movie-set-photos-show-knuckles-design-for-the-first-time/

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