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    Sonic The Hedgehog 2'den set görseli paylaşıldı: Knuckles'ın tasarımı ortaya çıktı

    2020 yılının en çok izlenen filmlerinden biri olan Sonic the Hedgehog'un devam filmi Sonic the Hedgehog 2'nin çekimleri geçtiğimiz haftalarda başlamıştı. Şimdi de setten ilk görseller paylaşıldı.
    21 Nisan 2021, 23:00 (30 dk.)
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Sonic The Hedgehog 2'den set görseli paylaşıldı: Knuckles'ın tasarımı ortaya çıktı
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    Oyun dünyası için önemli bir yere sahip olan Sega'nın yayıncılığını yaptığı Sonic oyunun yeni bir film uyarlaması Sonic the Hedgehog'un ikinci filminin setinden ilk görseller paylaşıldı.

    Ayrıca Bkz. "Merakla beklenen Mortal Kombat filminin ilk 8 dakikası paylaşıldı"

    Paylaşılan görseller ile birlikte ilk filmin başrollerinden James Marsden'ın da kadroda olduğu öğrenildi. Ayrıca sette karakterlerin sahne ayarını yapabilmek için getirdikleri figürler de karakterlerin filmdeki tasarımını da gösteriyor. Sonic ve Tails karakteri zaten daha önce gözükmüştü. Ancak Knuckles karakterini de bu fotoğraf sayesinde ilk kez görmüş olduk.

    Aksiyon macera komedi filmi Sonic the Hedgehog 2, 8 Nisan 2022'de yayınlanacak. Şu an için yalnızca kadroda James MarsdenBen Schwartz ve Tika Sumpter'ın bulunacağı biliniyor. Geriye kalan oyuncular henüz açıklanmadı. Filmin yönetmenliğini ise Jeff Fowler üstleniyor. 

    Sonic The Hedgehog 2'den set görseli paylaşıldı: Knuckles'ın tasarımı ortaya çıktı
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    https://www.videogameschronicle.com/news/sonic-2-movie-set-photos-show-knuckles-design-for-the-first-time/
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Markus Schulz 22 dk. ( Mesaj Silindi )
    Favori çarım Knuckles ^^ Umarım güzel olur.
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    Moueson 27 dk. ( Mesaj Silindi )
    İlk filmi sonic den ziyade Jim Carrey taşıdı diyebilirim . Özlemişiz adamı . İkinci film daha iyi olacak gibi bakalım .
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